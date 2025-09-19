ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

એક-બે નહીં... 30થી વધુ મહિલાઓને બનાવી શિકાર, લાશ સડે નહીં ત્યાં સંબંધ બાંધતો, એક સકની સીરિયલ કિલરની કહાની

True Story Based Docu-Series: ગુનાગોની દુનિયા હંમેશા લોકો માટે રહસ્ય અને ડરથી ભરેલી હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈ ગુનેગાર વિશે સાંભળી છીએ તો વિચાર આવે કે તેનું વર્તન ખતરનાક હશે. પરંતુ હકીકત તેનાથી અલગ હોઈ શકે છે. ઘણીવાર ગુનેગાર બહારથી સામાન્ય અને આકર્ષક લાગે છે, જેથી લોકો તેને ઓળખી શકે નહીં. આ કારણ છે કે આવી ઘટના પર બનેલી ડોક્યુમેન્ટ્રી લોકોને ચોંકાવવાની સાથે વિચારવા પર મજબૂર કરે છે.

Updated:Sep 19, 2025, 01:34 PM IST

એક સનકી સીયિરલ કિલરની કહાની

દુનિયાભરમાં ઘણા ગુનેગારો એવા રહ્યા છે જેમણે વર્ષોથી સમાજમાં આતંક મચાવ્યો છે. આમાંના કેટલાક ગુનેગારોની કહાનીઓ એટલી આઘાતજનક છે કે તેમના પર આધારિત સિરીઝ અથવા ફિલ્મો તરત જ દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચી લે છે. આ કહાનીઓ ફક્ત કરવામાં આવેલા ગુનાઓ પર પ્રકાશ પાડતી નથી, પરંતુ ગુનેગારોની ખતરનાક માનસિકતા વિશે પણ સમજ આપે છે. આજે, અમે તમને આવા જ એક સિરિયલ કિલર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેણે 30 થી વધુ મહિલાઓની હત્યા કરી હતી.

6 વર્ષ પહેલા આવી હતી આ સિરીઝ

આ સિરીઝ 2019મા ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ હતી. આ સિરીઝે દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યુ, કારણ કે તેમાં જે કિલરની કહાની દેખાડવામાં આવી તે ખુબ જાણીતો હતો અને પોતાના લુકને કારણે યુવતીઓને આકર્ષિત કરતો હતો. અહીં અમે નેટફ્લિક્સની ટ્રૂ ક્રાઇમ ડોક્યુમેન્ટ્રી 'કન્વર્સેશન વિધ એ કિલરઃ ધ ટેડ બંટી ટેપ્સ'ની વાત કરી રહ્યાં છીએ. આ એક એવી સિરીઝ છે, જેમાં ટેડ બંટીનું જીવન અને તેના ગુનાઓને દેખાડવામાં આવ્યા છે. ટેડ બંડી અમેરિકાનો એક સનકી સીરિયલ કિલર હતો.  

30થી વધુ મહિલાઓને મોતને ઘાટ ઉતારી

ટેડે 1974 થી 1978 દરમિયાન અનેક રાજ્યોમાં આશરે 30 મહિલાઓની હત્યા કરી હતી. તે એક શિક્ષિત અને આકર્ષક પુરુષ હતો જેણે પોતાના વ્યક્તિત્વનો ઉપયોગ મહિલાઓને ફસાવવા માટે કર્યો હતો. જો બર્લિંગર દ્વારા દિગ્દર્શિત આ શ્રેણીમાં ચાર એપિસોડ છે. તે 24 જાન્યુઆરી, 2019 ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ હતી. નોંધપાત્ર રીતે, તેનું રિલીઝ ટેડ બંડીની ફાંસીની 30મી વર્ષગાંઠ સાથે થયું હતું. તેમાં બંડીએ ડેથ રો પર આપેલા ઇન્ટરવ્યુ, પોલીસ રેકોર્ડ અને પીડિતોના નિવેદનો શામેલ છે.

બે વખત જેલમાંથી ભાગ્યો હતો બંડી

આ સિરીઝમાં દર્શકોને ટેડ બંડીના ગુનાઓથી લઈને ધરપકડ, જેલમાંથી ભાગવા અને અંતમાં તેના મોતની કહાની જોવા મળે છે. આ સિરીઝમાં ટેડ બંડીની મેન્ટલ હેલ્થ પર વાત કરવામાં આવી છે. ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે કઈ રીતે તે બે વખત જેલમાંથી ભાગી ગયો અને અંતે ફ્લોરિડામાં ઝડપાયો. બંડીને મેનિક ડિપ્રેસિવ ગણાવવામાં આવ્યો, એટલે કે તેનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઠીક નહોતું. તેમાં પત્રકાર સ્ટીફન મિશો અને હ્યૂ એન્સવર્થ તરફથી લેવામાં આવેલા ઈન્ટરવ્યુ પણ સામેલ છે, જેમાં બંડીએ પોતાના ગુનાઓનો સ્વીકાર કર્યો હતો.  

OTT પર વારંવાર આ સિરીઝ જુએ છે લોકો

ટેડ બંડીની સત્ય કહાની પ્રકાશમાં લાવનારી આ સિરીઝને પ્રેક્ષકો અને વિવેચકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી. IMDb પર તેનું રેટિંગ 7.7/10 છે અને તેને પ્રાઇમટાઇમ એમી એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેના એડિટિંગ અને સિનેમેટોગ્રાફીએ તેને વધુ પ્રભાવશાળી બનાવ્યું, ઘણા લોકોએ તેને "વન-ડે બિન્જેબલ" ગણાવ્યું. જો તમને સાચા ગુનામાં રસ છે અને ગુનેગારોના મન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવા માંગતા હો, તો આ દસ્તાવેજી તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે છે.

