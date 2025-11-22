હોરર ફિલ્મોની બાપ છે આ ફિલ્મ, ખતરનાક સીટ જોઈ છૂટી જશે પરસેવો, રાત્રે આવશે ડરામણા સપના
Biggest Horror Movie On OTT: કેટલીક કબાનીઓ એવી હોય છે જે માત્ર ડરાવતી નથી પરંતુ જોનારને અંદર સુધી હચમચાવે છે. આ કહાનીઓ પાછળ એવી હકીકત છુપાયેલી હોય છે, જે રાત્રની ઊંઘ ઉડાવી દે છે. આવી ફિલ્મને જોયા બાદ દર્શકો વિચારે છે કે તેની સાથે આવું બન્યું તેણે કઈ રીતે સહન કર્યું હશે. આજે અમે તમને એક એવી ખતરનાક ફિલ્મો વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે સાચી ઘટના પર આધારિત છે. ખરેખર તમે આ ફિલ્મ આખી જોઈ શકશો નહીં. આ સીન તમને ખૂબ ડરાવશે.
હોરર ફિલ્મનો બાપ છે આ ફિલ્મ
ક્યારેક આપણી આસપાસ એવી ઘટનાઓ બને છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હોય છે. આ ઘટનાઓ અને તેમની આસપાસની કહાનીઓ એટલી ભયાનક હોય છે કે જે પણ સાંભળે છે તેને ધ્રુજારી આવી જાય છે. પાછળથી, આ ઘટનાઓ પર આધારિત ફિલ્મો બનાવવામાં આવે છે, જે આ સત્યોને લોકો સમક્ષ રજૂ કરે છે. આજે, અમે તમને આવી જ એક ભયાનક ફિલ્મ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે તમને ગુસ્સો અને ભયાનક બંને અનુભવ કરાવશે. એવું કહેવાય છે કે આ ફિલ્મ એક સત્ય ઘટના પર આધારિત છે.
પાછલા વર્ષે રિલીઝ થઈ હતી આ ફિલ્મ
હવે વાત આ ફિલ્મની કરીએ તો 7 ફેબ્રુઆરી 2024ના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક આંગી ઉમ્બારા હતા. આ ફિલ્મની ખાસ વાત છે કે તેમાં યુવા કલાકારોએ કામ કર્યું હતું. ફિલ્મમાં અધિશ્ટિ જારા, રતુ સોફ્યા, સાસ્કિયા ચાડવિક, કનીશિયા યુસુફ અને ખદીઝાહ અરૂમા જોવા મળ્યા હતા. કહાની અને માહોલ દર્શકોને એક એવો અનુભવ આપે છે, જે સામાન્ય હોરર ફિલ્મથી અલગ હોય છે. આ ફિલ્મ જોતાં કહાનીમાં વિચિત્ર ડર અને બેચેનીનો અનુભવ થાય છે.
એક સ્ટૂડન્ટની ખતરનાક કહાનીની આજુબાજુ ચાલે છે ફિલ્મ
"મુનકાર" નામની આ ફિલ્મ એક વિદ્યાર્થીની આસપાસ ફરે છે જેને તેની કેટલીક સાથી છોકરીઓ દ્વારા સતત હેરાન કરવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી જાય છે કે એક દિવસ, તેમનાથી બચવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તે એક દુ:ખદ ઘટનાનો ભોગ બને છે. તેના માતાપિતા આ દુર્ઘટનાથી ભાંગી પડે છે અને એક શામનની મદદ લે છે જે તેની ભાવનાને બોલાવે છે. પછી તે ભાવના તેને નુકસાન પહોંચાડનારાઓ સામે બદલો લેવા માટે નીકળી પડે છે. આખી વાર્તા લોકકથા "હરલીના" થી પ્રેરિત છે.
આ ફિલ્મે લોકોને અંદર સુધી હચમચાવી દીધા
જોકે, ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી દર્શકો અને વિવેચકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો. ઘણા લોકોએ તેની કહાની અને ભયાનક વાતાવરણની પ્રશંસા કરી, જ્યારે અન્ય લોકોએ કહ્યું કે તે વધુ ગતિશીલ હોઈ શકે છે. IMDb પર ફિલ્મનું રેટિંગ 5.2/10 છે. જ્યારે સત્તાવાર બજેટ અથવા બોક્સ ઓફિસની આવક રિલીઝ થઈ નથી, ત્યારે તે બોક્સ ઓફિસ પર સફળ થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. ફિલ્મની કહાનીએ દર્શકોને ખૂબ જ હચમચાવી દીધા હતા.
યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો આ ફિલ્મ
થિએટર્સમાં થોડા સમય સુધી રહ્યાં બાદ આ ફિલ્મને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. ઈન્ડોનેશિયાઈ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને IMDb ની જાણકારી પ્રમાણે આ સ્થાનીક ઓટીટી સર્વિસ પર સ્ટ્રીમ થઈ હતી. ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર પણ હોરર ચેનલ્સ અને પ્લેટફોર્મે તેને સામેલ કરી. પરંતુ ભારતમાં આ ફિલ્મનું પ્રમોશન ઓછું થયું હતું, પરંતુ તેને નેટફ્લિક્સ કે પ્રાઇમ જેવા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરી શકાય છે. હાલમાં આ ફિલ્મને તમે યુટ્યુબ પર હિંદી કે ઈંગ્લિશ સબટાઇટલ્સની સાથે જોઈ શકો છો.
