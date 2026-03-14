Dhurandhar ના તે રાઝ.... જેનું સત્ય જાણવા આતુર છે ફેન્સ, 19 માર્ચે ખુલશે ફિલ્મની 5 મોટી મિસ્ટ્રી
5 Big Mysteries of Dhurandhar will Reveal: આદિત્ય ધરની થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધર જબરદસ્ત હિટ થયા બાદ હવે બધાની નજર તેના સીક્વલ ધુરંધર 2 પર ટકેલી છે. ફેન્સને આશા છે કે આ વખતે કહાનીમાં એવા સવાલોના જવાબ મળશે, જે પહેલાની ફિલ્મમાં અધૂરા રહી ગયા હતા. તો ટ્રેલર અને ટીઝર આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. દર્શક આતૂર છે કે આ વખતે કહાની ક્યો વળાંક લેશે અને ક્યા-ક્યા રાઝ ખુલશે.
ધુરંધર 5 મિસ્ટ્રી
રણવીર સિંહની ધુરંધર 2ને લઈને સૌથી મોટો સવાલ ફિલ્મના મુખ્ય પાત્ર સાથે જોડાયેલો છે, જેને Ranveer Singh નિભાવી રહ્યો છે. પ્રથમ ફિલ્મમાં તેના પાત્રનો ભૂતકાળ સામે આવ્યો નહોતો. ફેન્સને આશા છે કે પર્ટ-2મા તેના બાળપણ, પરિવાર અને અસલી ઈરાદા વિશે મોટો ખુલાસો થશે. આ કારણે ફેન્સ ફિલ્મની આતૂરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યાં છે.
કોણ છે મોટા સાહેબ?
સૌથી મોટી મિસ્ત્રી કહાનીમાં દેખાડવામાં આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય મિશન સાથે જોડયેલી છે. પ્રથમ ફિલ્મમાં મેજર ઇકબાલ અને અસલમ ચૌધરી ઘણીવાર મોટા સાહેબનું નામ લેતા જોવા મળ્યા, જે પ્રથમ ભાગની મોટી મિસ્ટ્રી છે. પરંતુ તેમનું સત્ય અને ચહેરો દેખાડવામાં આવ્યો નહીં. ફેન્સ આશા કરી રહ્યાં છે કે આ વખતે મોટા સાહેબનો ચહેરો જાહેર કરવામાં આવશે, જે પાકિસ્તાનની રાજનીતિ સાથે જોડાયેલો એક મોટો ચહેરો હોઈ શકે છે.
શું રહમાન ડકેતની થશે વાપસી?
ફિલ્મની બીજી મોટી મિસ્ટ્રી ખલનાયક રહેમાન ડકેતના અસલી પ્લાનને લઈને છે. પ્રથમ ફિલ્મમાં દુશ્મનના નેટવર્કને મોટું દેખાડવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે સવાલ આવી રહ્યો છે કે શું ખરેખર મેકર્સ પહેલા જ ભાગમાં રહમાન ડકેતનો અંત કરી દેશે કે તેની વાપસી સીક્વલમાં થશે? કારણ કે ફેન્સનું માનવું છે કે સીક્વલમાં આ નેટવર્ક અને તેના માસ્ટરમાઇન્ડની અસલી ઓળખ સામે આવી શકે છે. જો આમ થયું તો કહાની વધુ થ્રિલિંગ થઈ જશે.
જસ્કિરત સિંહ રંગીનું પાત્ર
વિક્કી કૌશલ સ્ટારર ફિલ્મ Uri: The Surgical Strike માં જસ્કિરત સિંગ રંગી નામના પાત્રને દર્શકોએ ખુબ પસંદ કર્યું હતું. આ પાત્ર એક બહાદુર અને સમજદાર સેના અધિકારીના રૂપમાં દેખાડવામાં આવ્યું હતું, જે દેશની સુરક્ષા માટે દરેક ખતરાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહે છે. પરંતુ સ્પાઈ-થ્રિલર ફિલ્મ Dhurandhar ના ક્લાઇમેક્સ અને તેના સીક્વલ Dhurandhar 2: The Revenge ની શરૂઆતમાં રણવીર સિંહને જસ્કિરત સિંહ રંગીના પાત્રમાં દેખાડવામાં આવ્યો છે. તે ડાયલોગ 'યે નવા હિંદુસ્તાન હૈ. યે ઘર મેં ઘુસેગા ભી ઔર મારેગા ભી' બોલતો જોવા મળ્યો હતો.
ક્યા પાત્રમાં જોવા મળશે યામી ગૌતમ?
ચોથો સૌથી મોટો સવાલ ફિલ્મના સપોર્ટિંગ પાત્રોને લઈને છે. પ્રથમ ફિલ્મમાં ઘણા એવા પાત્ર હતા, જેની ભૂમિકા રહસ્યમયી લાગી રહી હતી. દર્શકોને શંકા છે કે તેમાંથી કેટલાક લોકો હકીકતમાં ગદ્દાર હોઈ શકે છે. તો સીક્વલમાં યામી ગૌતમની એન્ટ્રીથી લોકોના મનમાં ઘણા સવાલ ઉભા થઈ ગયા છે. ફેન્સનું કહેવું છે કે અભિનેત્રી, રણવીર સિંહના પાત્ર જસ્કિરત સિંહ રંગીના પાછલા જીવનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જો સીક્વલમાં આવું ટ્વિસ્ટ આવ્યું તો કહાનીમાં જોરદાર વળાંક જોવા મળી શકે છે.
ધુરંધર 2નો ક્લાઇમેક્સ
પાંચમી અને છેલ્લી મિસ્ટ્રી ફિલ્મના ક્લાઇમેક્સ સાથે જોડાયેલી છે. ફેન્સનું માનવું છે કે આ ફિલ્મનો અંત પહેલાથી વધુ ચોંકાવનારો હશે. દર્શક આશા કરી રહ્યાં છે કે ધુરંધર 2મા એક એવો ખુલાસો થશે, જે કહાનીની દિશા બદલી નાખશે. આ કારણ છે કે ફિલ્મ રિલીઝ થતાં પહેલા તેની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે અને દરેક આ મોટા રાઝ સામે આવવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે.
