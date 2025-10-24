ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વર્ષ 2026ની સૌથી વધુ ભાગ્યશાળી રાશિઓ, એક નહીં અનેક સ્ત્રોતોથી છપ્પરફાડ કમાણી થશે! સુખ-સમૃદ્ધિમાં બંપર વધારો થાય

વર્ષ 2026માં શનિ, રાહુ, કેતુ અને ગુરુ ગોચર કરી રહ્યા છે. આ ગ્રહોનું ગોચર તમામ 12 રાશિઓ પર અસર પાડશે. જ્યારે 4 રાશિઓ માટે તો આવનારું 2026નું વર્ષ શાનદર રહેશે. 

Updated:Oct 24, 2025, 09:54 AM IST

વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં હજુ 2 મહિનાની વાર છે. આવનારા વર્ષમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ ગોચર થશે. રાહુ કેતુ ગ્રહ ગોચર કરીને ક્રમશ: મકર અને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે ગુરુ ગોચર કરીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.   

શનિ અનેકવાર બદલશે ચાલ

જ્યારે શનિ 2026માં રાશિ પરિવર્તન તો નહીં કરે પરંતુ અનેકવાર પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. આગામી વર્ષે શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે, પદ ગોચર કરશે, અસ્ત  થશે, ઉદય થશે અને સાથે સાથે વક્રી અને માર્ગી પણ થશે. આ તમામ બદલાવોની અસર લોકોના જીવન પર જોવા મળી શકે છે. 

વર્ષ 2026ની લકી રાશિઓ

આ તમામ ગ્રહ ગોચરની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ 4 રાશિઓ એવી છે જેમના માટે વર્ષ 2026નો મોટાભાગનો સમય મંગળકારી રહેશે. એવું કહી શકાય કે વર્ષ 2026ની સૌથી ભાગ્યશાળી રાશિઓ હશે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 અનેક મોટી ઉપલબ્ધિઓ લઈને આવશે. મનગમતું પદ મળી શકે, પૈસો મળશે. અંગત જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. અપરિણીતોના લગ્ન થઈ શકે છે. પરિણીત લોકોના સંબંધ મજબૂત થશે. આર્થિક મોરચે સદ્ધરતા વધશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો પર વર્ષ 2026માં પણ ઢૈય્યાનો સાયો રહેશે. પરંતુ બાકી ગ્રહો સકારાત્મક ફળ આપી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે, આર્થિક લાભ થશે, સંતાન સુખ મળશે, લાંબા અંતરની મુસાફરી કરી શકો છો. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિવાળા માટે વર્ષ 2026 કરિયરમાં પ્રગતિ લાવશે, કારોબારમાં લાભ થશે. મોટો ઓર્ડર મળી શકે છે. સિંગલ જાતકોના માગા આવી શકે છે. પરિણીત લોકોના પણ સંબંધ મજબૂત થશે. લાંબા અંતરનો પ્રવાસ થઈ શકે છે. 

ધનુ રાશિ

વર્ષ 2026માં ધનુ રાશિના જાતકો પર ગ્રહો મહેરબાન રહેશે. ધન સંપત્તિમાં ખુબ વધારો થઈ શકે છે. તમે નવું ઘર, જમીન કે ગાડી ખરીદી શકો છો. નોકરીયાતોને પ્રમોશન મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશહાલી રહેશે. વેપાર સારો રહેશે. તમારું માન સન્માન વધશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

