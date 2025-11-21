2026માં આ રાશિવાળા પર શનિદેવ પ્રસન્ન રહેશે, અપાર ધન-સંપત્તિ, પદ-પ્રતિષ્ઠા મળશે! દુશ્મનો માત ખાશે
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિદેવ વર્ષ 2026માં મીન રાશિમાં હશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમનું ભાગ્ય ખુલી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિદેવને આયુ, દુખ, રોગ, પીડા, વિજ્ઞાન, લોઢું, ખનિજ તેલ, કર્મચારી, સેવક, જેલ વગેરેના કારક માનવામાં આવે છે. આ સાથે જ તેમને કર્મફળ દાતા અને ન્યાયાધીશની ઉપાધિ પણ જ્યોતિષમાં મળેલી છે. શનિ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ કરવામાં અઢી વર્ષ લે છે. શનિદેવે 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને અઢી વર્ષ એ જ રાશિમાં રહેશે. આથી વર્ષ 2026માં શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. આ સાથે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. કારણ કે તેમના પર શનિદેવની વિશેષ કૃપા રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી આવક અને લાભના સ્થાને ગોચર કરી રહ્યા છે. આથી આ સમય દરમિાયન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોતથી ધન કમાઈ શકો છો. શનિની કૃપાથી આર્થિક મજબૂતી વધશે. પરિવાર અને મિત્રોની સાથે સંબંધોમાં ધૈર્ય અને સમજદારીથી સ્થિરતા આવશે. આ સમય આત્મબળ, સફળતા અને સાહસમાં વધારાનો છે. કોઈ મોટું કાર્ય કે પ્રોજેક્ટ હાથ લાગી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ વર્ષ 2025 અનુકૂળ રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા સ્થાને ગોચર કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ તમારી રાશિથી ચતુર્થ અને પંચમ સ્થાનના સ્વામી છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતા મળી શકે છે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી પણ ખરીદી શકો છો. રોકાણ કે પ્રોપર્ટી સંલગ્ન કોઈ લાભ થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓનો સહયોગ મળશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. જેનાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. દુશ્મનો પર વિજય મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026નું વર્ષ લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી ધનભાવ પર ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. તમારી રાશિના સ્વામી પણ શનિ છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક લાભ થઈ શકે છે. પૈસાની આવક વધશે અને ધન સંપત્તિમાં વધારાના યોગ છે. પરિજનોનો સહયોગ મળશે. કોઈ અટકેલી ડીલ અચાનક ફાઈનલ થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પૂરા થશે. શનિદેવની કૃપાથી સંબંધોમાં સ્થિરતા આવશે. પડકારોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વધશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
