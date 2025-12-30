ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026માં અચાનક માલામાલ થશે આ રાશિવાળા! 100 વર્ષ બાદ 3 દુર્લભ રાજયોગ બનશે, રાજા-મહારાજા જેવું સુખ મળશે


વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં માલવ્ય સહિત 3 રાજયોગ બની રહ્યા છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.

વર્ષ 2026માં અને નાના મોટા ગ્રહો રાશિ બદલશે. તેમના ગોચરની સાથે શુભ અને અશુભ યોગ પણ બનશે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં 3 અદભૂત રાજયોગ બની રહ્યા છે. શુક્રનું ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં ગોચરથી માલવ્ય રાજયોગ બનશે. જ્યારે બુધ અને સૂર્યની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. આ સાથે શુક્ર અને સૂર્યના સંયોગથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનશે. આવામાં આ રાજયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. નવી નોકરી સાથે અપાર ધનલાભના યોગ બને છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે 3 રાજયોગનું બનવું એ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ અને યોજનાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. ધન, માન-સન્માન અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. પરિવાર અને મિત્રોના સહયોગથી તમારા પ્રયત્નો વધુ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે.   

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિને આ 3 રાજયોગ કરિયર અને વેપારમાં સફળતા અપાવી શકે છે. કામકાજમાં સારી એવી પ્રગતિ થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. વેપારી વર્ગને નવા ઓર્ડર મળવાથી ધનલાભ થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને પદોન્નતિ થઈ શકે છે. મનગમતી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. પિતા સાથે સંબંધ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે 3 રાજયોગનું બનવું એ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પાર પડવા લાગશે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી લઈ શકો છો. બિઝનેસ કરતા લોકોને નવી ડીલ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. પરિવારમાં માહોલ પણ સામાન્ય અને સકારાત્મક રહેશે. પ્રમોશનના યોગ છે. કાર્યસ્થળ પર માન સન્માન વધશે. પદ પ્રતિષ્ઠા આ સમય દરમિયાન વધી શકે છે. કામની પ્રશંસા થશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

