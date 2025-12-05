ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

New Year 2026 Rashifal: નવા વર્ષ 2026માં 'કરોડપતિ' બનશે આ રાશિઓ! કાર્યક્ષેત્રે મળશે બંપર સફળતા, સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ વર્ષ 2026માં સૂર્યની ઉર્જા કોને કેવું ફળ આપશે...ખાસ કરીને કઈ રાશિઓ માટે આ વર્ષ સુખનો સૂરજ ઉગાડશે તે પણ જાણવા જેવું છે. સૂર્યને શક્તિ, નેતૃત્વ, સન્માન, આત્મવિશ્વાસ, સફળતા, અને પ્રકાશનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. આથી આ વર્ષ અનેક રાશિવાળા માટે પ્રગતિ, પ્રતિષ્ઠા, અને આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરી શકે છે. 

Dec 05, 2025

અંક જ્યોતિષ મુજબ દરેક વર્ષ કોઈને કોઈ અંકથી પ્રભાવિત હોય છે અને તેના આધારે ઉર્જા, તકો અને પરિવર્તનનો પ્રભાવ જોવા મળતો હોય છે. આવનારું નવું વર્ષ 2026ની સંખ્યા જોઈએ તો પરિણામ 1 આવે છે. (2+0+2+6=10, પાછું 1+0=1) અંક 1નો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય હોય છે. આથી 2026 સૂર્યવર્ષ તરીકે જોવાઈ રહ્યું છે. સૂર્યનું વર્ષ કોને ફળશે તે પણ જાણો. 

મેષ રાશિ

મેષવાળાની ધનની સ્થિતિ બધુ મળીને મધ્યમ રહેશે. સંપત્તિ સંલગ્ન સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળશે. આકસ્મિક અને પૈતૃક ધન મળે તેવા યોગ છે. આ વર્ષે ધનના યોગ્ય રોકાણ અને ખર્ચા પર ધ્યાન જાળવી રાખો. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિવાળા માટે તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવનારું વર્ષ હશે. ધન અને સંપત્તિના મામલે ખુબ સારો સમય રહેશે. વર્ષની શરૂઆતમાં સ્થાન પરિવર્તન  અને સંપત્તિ લાભના યોગ છે. આ વર્ષે તમે નવું વાહન ખરીદી શકો છો. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બધુ મળીને મધ્યમ સમય રહી શકે છે. પરંતુ કોઈને કોઈ સંપત્તિ જરૂર ખરીદશો. સ્થાન પરિવર્તનના યોગ છે. ધનની સ્થિતિ ઠીક રહેશે. શેરબજાર, લોટરી અને સટ્ટાથી દૂર રહેવું.   

કર્ક રાશિ

કર્ક વાળાના ધન અને કરિયરની સ્થિતિમાં થોડો ઉતાર ચડાવ રહેશે. પરંતુ બધુ મળીને તમે બુદ્ધિથી સમસ્યાઓ ઉકેલી શકશો. શિક્ષણ અને સંપત્તિના મામલે તમારું ધન ખર્ચાશે. પરિવારના સહયોગથી અને વર્ષના અંત સુધી સ્થિતિઓ ઠીક થશે.   

સિંહ રાશિ

બધુ મળીને સંતોષજનક વર્ષ રહેશે. સિંહ રાશિવાળા માટે આર્થિક પક્ષ અને કારોબારમાં સ્થિરતા રહેશે. કરજની સ્થિતિ અને ધન ફસાવવાની સમસ્યા દૂર થશે. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં આ વર્ષે ખર્ચા વધશે.   

કન્યા રાશિ

આ વર્ષે સ્થાન પરિવર્તનની સાથે સાથે લાભની સ્થિતિ રહેશે. ધનની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. સંપત્તિનનો લાભ થશે. સ્વાસ્થ્ય અને કૌટુંબિક મામલાઓમાં આ વર્ષે ધનનો ખર્ચ વધશે. બહુ જરૂર ન હોય તો કરજ લેવાથી બચવું. 

તુલા રાશિ

કરિયર અને ધનના મામલે ઉત્તમ રહેશે. તુલા રાશિવાળાની ધન અને કરિયરની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. સંપત્તિ ખરીદવાની કે નિર્માણની સંભાવના બની રહી છે. કરજ અને રોકાણના મામલાઓમાં ધ્યાન આપો.   

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિવાળાએ જીવનમાં તમામ પરિવર્તનોનો સામનો કરવો પડશે. કરિયરમાં ફેરફારની સાથે મોટી સફળતા પણ મળશે. ધન ચોક્કસ મળશે, પરંતુ મેનેજમેન્ટ પર પૂરતું ધ્યાન રાખવું પડશે. આવનારા વર્ષમાં ઘર નિર્માણ કે સંપત્તિ લાભના યોગ છે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકોનો આર્થિક પક્ષ સતત સારો થતો જશે. રોજગારની સારી તકો મળશે. અટવાયેલું કે ડૂબેલું ધન મળવાની સંભાવના છે. ધનના બિનજરૂરી ખર્ચા કે કરજથી બચો.   

મકર રાશિ

મકર રાશિવાળા માટે ધનની સ્થિતિ બધુ મળીને ઠીક રહેશે. ધનના સતત આગમનથી કરજ વગેરે સમસ્યામાંથી છૂટકારો મળશે. આ વર્ષે સ્વાસ્થ્ય અને સંતાન પર ઘણા ધન ખર્ચના યોગ છે. ડૂબેલા કે અટવાયેલા પૈસા કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો. 

કુંભ રાશિ

આ વર્ષે કુંભ રાશિવાળા માટે લાભની સ્થિતિ બની રહી છે. કરજ અને ધનની સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળશે. વેપારમાં રોકાણમાં સાવધાની રાખવી પડશે. ફસાયેલા કે ડૂબેલા ધનને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો. 

મીન રાશિ

મીન રાશિવાળા માટે આર્થિક સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે. કરજ અને સ્વાસ્થ્યના મામલાઓમાં ઘણું ધન ખર્ચાશે. પરંતુ તમે આર્થિક મેનેજમેન્ટ કરીને સ્થિતિઓ ઠીક કરશો. કૌટુંબિક સંપત્તિના વિવાદથી બચવાની જરૂર છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

