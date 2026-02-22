ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ: ભાગ્ય આજે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે, આ રાશિવાળઆ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરશે

Dainik Rashifal 22 February 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): રવિવાર અને 22 ફેબ્રુઆરી 2026 નો દિવસ કઈ કઈ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ
 

Updated:Feb 22, 2026, 07:22 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, તમારી આશાઓ પૂરી ના થાય તો તમે દુ:ખી થશો. અંગત સંબંધોની કેટલીક બાબતમાં વિવાદ ઊભા થઈ શકે છે. ખાસ કરીને આજે એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી કે જ્યારે પણ તમને જીવનમાં જરૂર પડે ત્યારે તમને તમારા પરિવારના સભ્યોનો ઇચ્છિત ટેકો ક્યારેય નહીં મળે.

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. ઘરે અથવા કાર્યસ્થળમાં તમે વૈભવી વાતાવરણનો આનંદ માણશો. હાથમાં મોટી રકમ મેળવીને તમે સંતુષ્ટ થશો. સાંજે, તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો પ્રત્યે ઉદાર વલણ અપનાવશો. રાત્રે આ લોકો પર પૈસા પણ ખર્ચ થઈ શકે છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે દરેક બાબતમાં અતિરેક ના કરો. જીવનના કડવા અનુભવોથી પાઠ શીખો. ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ અને વર્તમાનમાં આગળ વધો. આજે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં અણધાર્યા પરિવર્તનની સંભાવના છે. તે તમારા માટે સારું થઈ શકે છે. પરિવારમાં કોઈ શુભ સમાચાર મળવાના યોગ છે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધારે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. આજે અનિયમિત આહાર પર નિયંત્રણ રાખો. ધ્યાનમાં રાખો કે અતિરેક નુકસાનકારક છે. વૃશ્ચિક રાશિવાળા વ્યક્તિ તમારી સમક્ષ આકર્ષક પ્રસ્તાવ આપશે. પરંતુ તેમના દ્વારા છેતરાવાને બદલે એક સમજદાર નિર્ણય લો.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા જીવનમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તનની સંભાવના છે. કદાચ આને કારણે તમારે મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થવું પડશે. પરંતુ યાદ રાખો, જ્યારે અંધકાર વધે છે ત્યારે સવાર નજીક છે. તેથી ધૈર્ય રાખો અને સરળતા સાથે આગળ વધો, આ સમય જલદી પસાર થશે.

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કોઈ મહત્વનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા જઇ રહ્યા છો. તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં એક વર્ષનો લાંબો સમય લાગી શકે છે. આ દરમિયાન, તમારે અસ્વસ્થ થવાના બદલે તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં ધીરજ રાખવી જોઈએ. આજે તમે નાણાકીય લાભની અપેક્ષા કરી શકો છો.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે આરોગ્ય અને નાણાકીય સંસાધનો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અન્ય લોકોના કામ માટે વધારે સમય અને શક્તિનો વ્યય ના કરો કારણકે આવા લોકો એક પછી એક મદદ માગતા રહે છે. તમારે સરળતાથી ના કહેવાનું પણ શીખવું જોઈએ નહીં તો લોકો તમારો લાભ લેતા રહેશે.

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, ભાગ્ય આજે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની દિશામાં આગળ વધશો. યોજનાઓ સંબંધિત પ્રસ્તાવની મંજૂરી મેળવ્યા પછી અને ચુકવણી પછી તમે વ્યવસાય કાર્યક્રમ આગળ વધારશો. તમે ભૂતકાળમાં શોધી રહ્યા હતા તે યોગ્ય વ્યક્તિ અને સારી તકો મેળવવાનું ચાલુ રાખશો.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે શારિરીક અને માનસિક રીતે પરેશાન હોવા છતાં પણ તમે જે પણ કાર્ય હિંમતથી કરશો તેમાં સફળતા મળશે. કામ અને પરિવારમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. દિવસના બીજા ભાગમાં તમે પરિસ્થિતિનું નિવારણ જોશો. વ્યવસાયમાં કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે જોડાતા પહેલા તેના વિશે સંપૂર્ણ સંશોધન કરો.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે અંગત સંબંધો પ્રેમાળ અને સહકારભર્યા રહેશે. સારું સ્વાસ્થ્ય હોવાને કારણે તમે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિયપણે ભાગ લેશો. તમારા સાથી સાથે મળીને તમે તમારા સંસાધનોને એકઠા કરી શકશો. સાંજનો સમય ધાર્મિક પ્રસંગ યોજવામાં ખર્ચ કરી શકાય છે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ત્રિકોણીય વ્યાપારિક ભાગીદારી અને સંબંધોથી લાભ થશે. પરંતુ વ્યક્તિગત સંબંધોના કિસ્સામાં ત્રિકોણાકાર સંબંધો તમારા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. આ સિવાય આજે તમે જીવનમાં ત્રણ ભૂમિકા ભજવશો. મનોરંજનમાં સાંજનો સમય વિતાવશો.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, સહયોગીઓના સહયોગથી આજે તમે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. આ ઉપરાંત વરિષ્ઠ વ્યક્તિની દખલથી આજે લાંબા સમયથી ચાલતા પારિવારિક વિવાદનો ઉકેલ આવશે. તમારી રચનાત્મક ક્ષમતા વધશે. આર્થિક મામલામાં ભાગ્ય તમને સાથ આપશે.  

