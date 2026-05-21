Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /22 May 2026 Rashifal: મેષ રાશિના જોબ કરતાં લોકોને મોટી ખુશી મળી શકે, વૃષભ રાશિએ સાવચેત રહેવું, દૈનિક રાશિફળ

22 May 2026 Rashifal: મેષ રાશિના જોબ કરતાં લોકોને મોટી ખુશી મળી શકે, વૃષભ રાશિએ સાવચેત રહેવું, દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 21, 2026, 11:30 PM IST|Updated: May 21, 2026, 11:30 PM IST

22 May 2026 Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલમાં થયેલા પરિવર્તનના કારણે મેષ રાશિના લોકો માટે શુક્રવાર શુભ સાબિત થઈ શકે છે, વૃષભ રાશિના લોકોએ સાવચેતી રાખવી. મિથુન રાશિના લોકો અશાંત રહી શકે છે. વાંચો 12 રાશિઓનું રાશિફળ વિસ્તારપૂર્વક
 

1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ધંધામાં સતત લાભ મળશે. તે જ સમયે ધંધાકીય ભાગીદારો તરફથી મુશ્કેલી થવાની સંભાવના પણ રહેશે. સાંજથી રાત સુધી નજીકમાં મુસાફરી થવાની સંભાવના છે. જોબ કરતા લોકો માટે અચાનક મોટી ખુશીનો યોગ છે. પરિવાર સાથે સુખી સમય પસાર થઈ શકે છે.  

2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને સંતાનો તરફથી જે ચિંતાઓ રહી હતી તે ઉકેલાય તેવી અપેક્ષા છે. આજે તમને તમારા પ્રિયજનો અને પરિવારનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કેટલાક કામને લીધે રાજ્ય તરફથી આજે બપોરથી સાંજ સુધીમાં થોડી સમસ્યા આવી શકે છે, સાવચેત રહો.  

3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, ભાઇઓ અને વ્યાવસાયિક સહયોગીઓ સાથેની અશાંતિની સ્થિતિને કારણે આખો દિવસ અસ્વસ્થ રહેશે. દુશ્મનના વિવાદથી આજે તમે પરેશાન થશો. સંપત્તિથી લાભ થાય અને સાંજના સમયે પત્નીનો સારો સહયોગ મળે ત્યાં સંતોષ રહેશે.  

4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા પ્રિયજનો અને સંબંધીઓમાં કોઈને શારીરિક સમસ્યા નડી શકે છે. ખોટા અને વ્યર્થ વિવાદથી આજે દૂર રહો. સાંજથી મોડી રાત સુધી તમે પરિવાર સાથે મુસાફરીનો આનંદ મેળવશો. શુભ ખર્ચાને કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે.  

5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને શારીરિક અને આર્થિક શક્તિ પ્રદાન થશે. સારા લોકો સાથે વધતા સંપર્કને કારણે અધિકારીઓ તમારી તરફ રહેશે. શ્રેષ્ઠ માર્ગોથી પર્યાપ્ત આવક થશે, પરંતુ આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચા વધુ થશે. રાત્રે તમને કોઈ આધ્યાત્મિક મેળાવડા અથવા દેવદર્શનની તક મળશે.  

6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે પ્રિયજનો સાથે વિરોધાભાસની સ્થિતિનું નિર્માણ થશે. આજે તમારા સમય પ્રમાણે કામ કરવામાં અડચણ આવશે. આજે હવામાન પણ અનુકૂળ રહેશે નહીં. આજે મોટી માત્રામાં ધન મળતા મનોબળ વધશે.  

7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે સંતાન પક્ષની ચિંતા રહેશે. તમારા બાળકોની શારીરિક સમસ્યાઓના કારણે તમે પરેશાન થશો. સ્થાળાંતરણનો સંદર્ભ પ્રબળ અને સ્થાપિત થશે. આર્થિક લાભ થશે, પરંતુ નફા કરતા વધારે ખર્ચા હોવાને કારણે મુશ્કેલી રહેશે. દુશ્મન પક્ષ તમારા પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે, સાવચેત રહો.  

8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા ગૌરવમાં વધારો થશે. દુશ્મનોના મનોબળનું પતન થશે. ઘરેલું અને સારી ગુણવત્તાવાળા લોકો સાથે સંવાદ વધશે. વ્યવસાયમાં પણ નોકરો અને ભાગીદારો તરફથી સારું વાતાવરણ રહેશે. સાંજથી મોડી રાત સુધી અચાનક મહેમાનોના આગમનથી ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે.  

9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે અચાનક મોટી માત્રામાં આર્થિક લાભ થશે. તમને પ્રિયજનો તરફથી ઇચ્છિત સુખ અને સહયોગ મળશે. તમને સાંજથી રાત સુધી શુભ કાર્યમાં જોડાવાનો લ્હાવો મળશે. ખોરાકમાં વિશેષ કાળજી લો, નહીં તો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં વધારો થઈ શકે છે.  

10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ ખર્ચા અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે. ભાગ્યનો ઉદય, સંપત્તિમાં વધારો, દુશ્મનની ચિંતાઓનું દમન, મજબૂત વિરોધીઓ છતાં, સાંજની સમાપ્તિ સુધી બધે જ વિજય પ્રાપ્ત થશે.  

11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ બાબતે વધારે માનસિક તણાવ રહેશે. તમે તમારા બાળકના પક્ષની ચિંતા કરી શકો છો. આ સિવાય કફ-પિત્ત રોગોથી શારીરિક ત્રાસ રહેવાની સંભાવના રહેશે. આ બધા હોવા છતાં ધંધાના લાભ અને તમારી પત્નીના પૂરા સહયોગને કારણે તમને મનોબળ મળશે.  

12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને આર્થિક લાભ થવાની અપેક્ષા રહેશે. માનસિક તણાવથી બચવા માટે ધૈર્ય અને નમ્રતાથી કાર્ય કરો. જો તમે કામ કરો છો તો આજે તમારા કામ અને અધિકારોમાં વધારો થશે જે તમારી આસપાસના અન્ય સાથીદારોમાં વધતી કડવાશને કારણે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. પરંતુ કાર્ય કુશળતાથી સાંજે બધું સામાન્ય થશે.  

Tags:
Rashifal
astrology
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NTA ચીફનો મોટો દાવો! ‘NEETમાં પેપર લીક નથી થયું’,સંસદની પેનલ સામે કહી ચોંકાવનારી વાત

NTA ચીફનો મોટો દાવો! ‘NEETમાં પેપર લીક નથી થયું’,સંસદની પેનલ સામે કહી ચોંકાવનારી વાત

NEET paper leak controversy1 hr ago
2

CJP તો બનાવી લીધી પણ 'કોકરોચ' ચૂંટણી ચિહ્ન મળવું મુશ્કેલ, જાણો ચૂંટણી પંચના નિયમો

કોકરોચ જનતા પાર્ટી તો બનાવી લીધી પણ 'કોકરોચ' ચૂંટણી ચિહ્ન મળવું મુશ્કેલ1 hr ago
3

ઝારખંડના નાનકડા સૂરજની બર્થ પાર્ટી કેમ વાયરલ થઈ? માસુમને ગિફ્ટ આપવા UPI માંગ્યો

Viral Video2 hrs ago
4

શું કંઈક મોટું થવાનું છે? વિદેશથી પરત ફરતા જ પીએમ મોદીએ કેમ બોલાવી મોટી બેઠક? જાણો

pm modi3 hrs ago
5

વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?

Gujarat election2:51 PM IST