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Dainik Rashifal: વૃશ્ચિક રાશિના લોકોની પ્રતિષ્ઠા વધશે, કર્ક રાશિના લોકો માટે સારો દિવસ, દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:00 PM IST

24 July 2026 Horoscope(By Chirag Bejan Daruwalla): 24 જુલાઈ 2026, શુક્રવારે ચંદ્રનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિમાં હશે. શુક્રવારે ધન યોગનું નિર્માણ થવાનું છે. આ સ્થિતિમાં મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે શુક્રવાર કેટલો શુભ છે જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે. નમ્ર વાણીથી આદર મળશે. શિક્ષણ- સ્પર્ધામાં વિશેષ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજે આખો દિવસ કાર્યસ્થળમાં વ્યસ્ત રહેશો. વિરોધીઓ તમને ફરીથી અને પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કરશે પરંતુ તે જાતે જ પરાજિત થશે. આંખની સમસ્યાથી સાવધાન રહેવું.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કેટલીક આંતરિક સમસ્યાઓથી પીડાઈ શકો છો. આવી સ્થિતિમાં તમારા માટે તે સારું રહેશે કે તમે વિલંબ કર્યા વિના ડોક્ટરને મળો. તમારા માતા-પિતા સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. આજે મિત્રો અને સહકાર્યકરોની સલાહથી રોકાણ સાથે સંબંધિત કોઈપણ કાર્યમાં તમારી રુચિ વધશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે પારિવારિક અને આર્થિક મામલામાં સફળતા મળવાની તક છે. આજીવિકાના ક્ષેત્રે ચાલી રહેલા નવા પ્રયત્નો ફળદાયી રહેશે. ક્ષેત્રે કર્મચારીઓ તરફથી પૂરતો આદર અને સહયોગ પણ મળશે. સાંજે થોડો વિવાદ થઈ શકે છે, સમજદારીથી કામ કરો.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે કર્ક રાશિના લોકો માટે સંતોષ અને શાંતિનો દિવસ છે. આજે જ્યાં રાજકીય ક્ષેત્રે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો સફળ થશે ત્યાં શાસન અને સત્તા સાથે જોડાણના ફાયદા પણ મળી શકે છે. નવી ડીલ દ્વારા પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની સંભાવના છે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને આનંદમાં અડચણ આવી શકે છે. દિવસના બીજા ભાગમાં કોઈ પ્રતિકૂળ સમાચાર સાંભળીને અચાનક સફર પર જવું પડી શકે છે. આજે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, સંયમથી કામ કરો. જીવનસાથી સાથે કોઈ બાબતે દલીલ થઈ શકે છે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કિંમતી વસ્તુ ખોવાઈ જવા અથવા ચોરી થવાનો ભય રહેશે. બાળકોના શિક્ષણની સફળતા અથવા કોઈપણ સ્પર્ધામાં ઇચ્છિત સફળતાના સમાચારથી મન પ્રસન્ન રહેશે. કોઈપણ અટકેલા કામ સાંજે પૂર્ણ થઈ શકે છે. રાત્રે કેટલાંક ધાર્મિક કાર્યમાં ભાગ લેવાનું સૌભાગ્ય પણ મેળવી શકો છો.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે સંતાન સંબંધિત બાબતોથી ચિંતિત રહી શકો છો. જે લોકોના પારિવારિક જીવનમાં તણાવ ચાલી રહ્યો છે તેમાં આજે ઘટાડો થશે, સંબંધો વધુ સારા બનશે. સંબંધીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે, નહીં તો સંબંધ બગડી શકે છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, વૃશ્ચિક રાશિના લોકોની આજીવિકાના ક્ષેત્રમાં આજે પ્રગતિ થઈ શકે છે. આ સિવાય આજે પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાના સંકેત છે. સંતાનની જવાબદારી નિભાવી શકાય છે. મુસાફરીની સ્થિતિ સુખદ અને લાભકારી રહેશે. પરંતુ, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા વિરોધીઓ પણ તમારી પ્રશંસા કરશે. શાસક પક્ષ સાથે નિકટતા અને જોડાણનો લાભ પણ મેળવી શકાય છે. સાસરિયા તરફથી પૂરતી રકમ મળી શકે છે. સાંજથી મોડી રાત સુધી સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તકો મળી શકે છે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે કડવાશને મીઠાશમાં ફેરવવાની કળા શીખવી પડશે. ઓફિસ હોય કે ઘર આજે તમને દરેક જગ્યાએ તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. જો કે દિવસના બીજા ભાગમાં તમે બાળક તરફથી આશાસ્પદ સમાચાર મેળવી શકો છો. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ સાંજે પૂરા થવાની સંભાવના છે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે રોજગાર-ધંધાના ક્ષેત્રે ચાલી રહેલા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. સંતાન તરફથી સંતોષકારક સુખદ સમાચાર મળવાની સંભાવના પણ છે. બપોરે કાયદાકીય વિવાદ અથવા કેસમાં વિજય તમારા માટે ખુશીનું કારણ બની શકે છે. શુભ ખર્ચ અને ખ્યાતિ વધશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આજુબાજુ સુખદ વાતાવરણ રહેશે. પરિવારના તમામ સભ્યોની ખુશીમાં વધારો થશે. કેટલાક મોટા વ્યવહારોની સમસ્યા જે ઘણા દિવસોથી ચાલી રહી છે તે ઉકેલાઈ શકે છે. હાથમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પૈસા હોવાનો આનંદ મળશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે.  

TAGS:
dainik rashifal
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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