/24 KM માઇલેજ અને 5-સ્ટાર સેફ્ટી! ₹8 લાખથી ઓછી કિંમતમાં મળી રહી છે આ 4 મિડલ ક્લાસ ફ્રેન્ડલી SUV

જો તમારૂ બજેટ 8 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે અને તમે તમારા નાના પરિવાર માટે શાનદાર એસયુવી શોધી રહ્યાં છો તો બજારમાં ઘણા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Skoda Kylaq અને Hyundai Venue જેવી ગાડીઓ ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ છે. પરંતુ જ્યારે ચાર સારા વિકલ્પ સામે આવે તો તે નક્કી કરવાનું મુશ્કેલ થઈ જાય છે કે કઈ કાર તમારા માટે બેસ્ટ વેલ્યૂ ફોર મની સાબિત થશે. આ ગાઇડમાં અમે તમને આ ચારેય કાર વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી આપીશું.
મારૂતિ સુઝુકી બ્રેઝાની શરૂઆતી કિંમત 7.39 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.5-લીટરનું K15C પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. તેનું ઈન્ટીરિયર આરામદાયક છે અને કેબિનમાં સારી લેગ સ્પેસ મળે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ, હેડ્સ-અપ ડિસ્પ્લે અને વાયરલેસ ચાર્જર જેવા ફીચર્સ સામેલ છે. સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, ABS, EBD અને ESP આપવામાં આવ્યા છે. આ કાર 17-20 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે.
ટાટા નેક્સનની શરૂઆતી કિંમત 7.39 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ કાર 1.2-લીટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિનના વિકલ્પ સાથે આવે છે. નેક્સનને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે અને તેમાં છ એરબેગ મળે છે. કારની અંદર 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ક્લસ્ટર, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ છે. તેનું પેટ્રોલ મોડલ 17થી 18 કિમીની માઇલેજ આપે છે. જ્યારે ડીઝલમાં 23-24 કિમીની માઇલેજ મળે છે.
સ્કોડા કાયલાકની શરૂઆતી કિંમત 7.59 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. તેમાં 1.0 લીટરનું TSI ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 115 PS નો પાવર અને 178 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેની બૂટ સ્પેસ 446 લીટર છે. તેમાં 10.1 ઈંચ ટચસ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ મળે છે. સુરક્ષા માટે છ એરબેગ અને રોલઓવર પ્રોટેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. તેની માઇલેજ લગભગ 18થી 19 કિમી પ્રતિ લીટર છે.
હ્યુન્ડાઈ વેન્યુની શરૂઆતી કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. તેમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ, 1.0 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પ મળે છે. વેન્યુની કેબિન વ્યાવહારિક છે, જેમાં રીક્લાઇનિંગ રિયર સીટ્સ અને એંબિયન્ટ લાઇટિંગ આપવામાં આવી છે. તેમાં 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, બ્લૂલીંક કનેક્ટેડ કાર ટેક અને લેવલ-2 ADAS જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે. બધા વેરિએન્ટમાં છ એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ છે. તેની માઇલેજ એન્જિન પ્રમાણે 17થી 21 કિમી પ્રતિ લીટર સુધી રહે છે.
જો તમે કોઈ ઝંઝટ વગર શાનદાર માઇલેજ અને ઓછું મેન્ટેનન્સ ઈચ્છો છો તો મારૂતિ બ્રેઝા સારો વિકલ્પ છે. મજબૂત સેફ્ટી અને ડીઝલ એન્જિનની જરૂર હોય તો ટાટા નેક્સન યોગ્ય વિકલ્પ બને છે. જો તમે શાનદાર ડ્રાઇવિંગ અનુભવ અને મોટી બૂટ સ્પેસ પસંદ કરો છો તો સ્કોડા કાયલાકને પસંદ કરી શકો છો. તો મોડર્ન ડિઝાઇન અને ADAS જેવા એડવાન્સ ફીચર્સ ઈચ્છો તો વેન્યુ પરફેક્ટ ચોઇસ છે.