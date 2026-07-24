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Dainik Rashifal: તુલા રાશિના લોકોની શનિવારે આર્થિક પ્રગતિ થશે જાણો તમારા માટે દિવસ કેટલો શુભ ?

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:00 PM IST

Dainik Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): 25 જુલાઈ 2026, શનિવારે ગ્રહ-નક્ષત્રોની ચાલ કઈ રાશિને લાભ કરાવશે અને કઈ રાશિના લોકોએ સાવધાની પૂર્વક દિવસ પસાર કરવો પડશે જાણો જ્યોતિષાચાર્ય ચિરાગ બેજાનદારુવાલાએ જણાવેલા રાશિફળ પરથી. 
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે વેપારના ક્ષેત્રમાં મનને સાનુકૂળ લાભ મળતા આનંદ થશે. પિતા સાથે મળીને તમે વ્યવસાય બદલવા અને નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાની યોજના બનાવશો. આર્થિક સ્થિતિ આજે પહેલાં કરતા વધુ મજબૂત બનશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતાના કારણે પરિવારમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, શિક્ષણ અને સ્પર્ધાના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. બુદ્ધિશાળી ભાષણ દ્વારા વ્યાવસાયિક વિવાદોના સમાધાનમાં સફળ થશો. આ સાથે તમને સમાજમાં વિશેષ આદર મળશે. જીવનસાથીનો સહયોગ પુરતી માત્રામાં મળશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, બીજાની મદદ કરવામાં તમને આનંદ મળશે, તેથી તમારો દિવસ દાનમાં વિતાવશો. કમ્યુનિકેશન મીડિયાના ઉપયોગ દ્વારા વ્યાવસાયિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં કેટલાક પરિવર્તનને લીધે તમારા સાથીદારોનો મૂડ થોડો બગડશે, પરંતુ તમારી સારી વર્તણૂકથી તમે વાતાવરણને સામાન્ય બનાવવામાં સમર્થ હશો.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, પિતાના આશીર્વાદ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના આશીર્વાદથી કોઈ કિંમતી ચીજવસ્તુ અથવા સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થશે. ભાઇ-બહેન દ્વારા લાભની સ્થિતિ સર્જાશે. લગ્ન કરવા ઇચ્છતા લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. પ્રિય વ્યક્તિના દર્શનથી મનોબળ વધશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, રોજગાર ક્ષેત્રે તમારી ક્ષમતાઓમાં સુધારો કરીને તમને નવી તકો મળશે. તમારો આર્થિક પક્ષ મજબૂત રહેશે અને સંપત્તિ, માન, ખ્યાતિ વધશે. વાણી પર નિયંત્રણ નહીં રાખો તો વિપરિત પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરાઈ શકો છો.

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, સામાજિક કાર્ય કરવાથી પ્રતિષ્ઠા વધશે. જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. બહારના ખોરાક પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો પેટ સંબંધિત ફરિયાદો થઈ શકે છે. વૃદ્ધ લોકોની સેવા કાર્યો પર પૈસા ખર્ચ કરવાને કારણે મનમાં આનંદ થશે અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, પિતાની સહાયથી આર્થિક પ્રગતિ થશે અને સમાજમાં તમારી નવી ઓળખ ઊભી થશે. ધંધામાં પ્રતિસ્પર્ધાના ક્ષેત્રે આગળ વધશો અને અટકેલા સરકારી કાર્ય પણ મિત્રોની મદદથી પૂર્ણ થશે. જીવનસાથીની સલાહ તમારા માટે મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે, તે તમારા સંબંધોને પણ મજબૂત બનાવશે.

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં પ્રેમ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. કૌટુંબિક સંપત્તિ મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. અટકેલા પૈસાની પ્રાપ્તિને કારણે ભંડોળ મજબૂત થશે. ભાઇઓના સહયોગથી વ્યાવસાયિક યોજનાઓને વેગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓની બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો વિકાસ થશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય અચાનક બગડતા ભાગદોડ અને ખર્ચ કરવાની સ્થિતિ આવી શકે છે. કોઈ મિલકત ખરીદવા અને વેચતા પહેલા તેના તમામ કાયદારીય પાસાઓને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લો અને જાણકારનો અભિપ્રાય પણ લો.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે ઘરની વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવી તકો મળશે. સાંસારિક આનંદ માણવાના માધ્યમોમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળે અથવા કોઈ સંબંધીને કારણે તણાવ વધી શકે છે. પૈસાની લેવડદેવડ કરતી વખતે સાવચેત રહો નહીં તો પૈસા અટકશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, પરિવાર સાથે નજીકમાં અને દૂર સુધીની સકારાત્મક યાત્રા પણ થઈ શકે છે. પારિવારિક બિઝનેસમાં વધતી પ્રગતિથી ખુબ ખુશી થશે. તમે અન્ય ધંધામાં પણ રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. માતા-પિતાની સલાહ અને આશીર્વાદ ઉપયોગી સાબિત થશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, સંતાનો સાથે સારો સમય પસાર કરશે. બપોર સુધીમાં ખુશખબર પણ મળશે. તમારા અને તમારા પરિવારના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અચાનક કોઈ મહેમાનના આગમનથી આનંદ થશે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવી તકો મળશે.  

TAGS:
dainik rashifal
Saturday
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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