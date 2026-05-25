Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Rashifal: કર્ક રાશિના લોકોને આજે કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ થવાની શક્યતા, મીન રાશિને પરિવારમાં થોડી અશાંતિ રહી શકે, વાંચો દૈનિક રાશિફળ

Rashifal: કર્ક રાશિના લોકોને આજે કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ થવાની શક્યતા, મીન રાશિને પરિવારમાં થોડી અશાંતિ રહી શકે, વાંચો દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 25, 2026, 11:47 PM IST|Updated: May 25, 2026, 11:47 PM IST

26 May 2026 Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): 26 મે 2026 અને મંગળવારે અધિક માસની એકાદશી ઉજવાશે. અધિક માસમાં આવતી એકાદશીને કમલા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ એકાદશીના વ્રતનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. મંગળવારે રાહુકાળ બપોરે 3.56 મિનિટથી 5.35 મિનિટ સુધી રહેશે. મંગળવારનો દિવસ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે તે પણ જાણો વિસ્તારપૂર્વક.
 

1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સમૃદ્ધ છે. આજનો દિવસ તમારી તરફેણમાં છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. વધુ પડતા કામના કારણે સ્વાસ્થ્ય પર થોડી અસર થઈ શકે છે, તેથી સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કલા અને સાહિત્યમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. કાર્યક્ષેત્રમાં વડીલની મદદથી વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે.  

2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે નોકરી, વ્યવસાય અને રાજકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિની સ્થિતિ રહેશે. વડીલો કાર્યક્ષેત્રમાં દરેક રીતે મદદ કરશે. ખર્ચમાં ઘટાડો કરો, નહીં તો તમારે ભોગવવું પડી શકે છે. કલા, રમતગમત અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે આવતી અડચણ દૂર થવાની સંભાવના છે.  

3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કામ માટે વધારે ખર્ચા થશે. વિવાદના કારણે કાર્યસ્થળ પર તણાવ આવી શકે છે. તેથી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. સંબંધો માટે પણ જવાબદાર બનો નહીં તો વસ્તુઓ ખોટી થઈ શકે છે. સંતાન તરફથી કેટલીક સમસ્યાઓ આવી શકે છે.  

4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં લાભની શક્યતા છે. આજે તમારો મૂડ સવારથી જ સારો રહેશે. જો તમે તમારી બુદ્ધિ અને કુશળતાનો તમામ ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ કરશો તો તમને સફળતા મળશે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રાજકીય ક્ષેત્રમાં આવતી મૂંઝવણનો આજે અંત આવશે.  

5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ કામ સુધારવામાં વિશેષ યોગદાન આપી રહ્યો છે. નિષ્ણાતની સલાહ પછીથી તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. પતિ-પત્ની સાથે સારો સમય પસાર કરશો. પરિવારમાં વધુ પડતો ખર્ચ થશે, એક અથવા બીજા કારણસર બિનજરૂરી ખર્ચ થતો રહેશે.  

6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, મનમાં ભક્તિ ભાવનાનો વિકાસ થશે. તે તમારા હરીફો માટે માથાનો દુ:ખાવો રહેશે. પરિવારમાં પણ તમારા પ્રત્યે પ્રેમ અને આદરની લાગણી વધશે. રાત્રિ દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્યમાં સામેલ થવાની તક મળી શકે છે. દૂર રહેતા ભાઈ -બહેનો સાથે સંપર્ક થઈ શકે છે.  

7/12

તુલા

 

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો પ્રભાવ અને મહિમા વધશે. તમને ક્યાંકથી સારા સમાચાર મળશે. જોકે કાર્યક્ષેત્રમાં થોડો તણાવ હોઈ શકે છે પરંતુ તેને તમારા પર ભારે થવા ના દો. કોઈ જૂની સમસ્યા આજે ઉકેલાઈ શકે છે. તમને અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન અને સહયોગ મળશે.  

8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આત્મવિશ્વાસ અને ક્ષમતા સાથે કોઈ મુશ્કેલ કાર્ય પણ આજે સફળતાથી પૂરું થઈ શકે છે. શિક્ષણની દ્રષ્ટિએ દિવસ શુભ રહેશે. રાજકીય-સામાજિક ક્ષેત્રે નવા સંપર્કો બનશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિશેષ પ્રગતિ કરીને સમાજમાં તમને સન્માન મળશે. તમારે વ્યર્થ મુસાફરી કરવી પડી શકે છે.

9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં તણાવની સ્થિતિ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સફળતા મેળવવા માટે સતત મહેનતની જરૂર છે. આજે પરિવારમાં સંપત્તિને લઈને થોડો તણાવ પણ ઊભો થઈ શકે છે. સાંજ દરમિયાન વેપારમાં લાભની આશા રહેશે.  

10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને સંતાન તરફથી આનંદના સમાચાર મળશે. નવા ખર્ચાઓ આવશે. તમારી સામે ખોટો આરોપ પણ લગાવી શકાય છે. તેથી સાવધાન રહો. આજે ગુસ્સા પર વિશેષ નિયંત્રણ રાખો. વેપારમાં નફો મળવાની સંભાવના છે. વેપાર ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે.  

11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે શક્તિ અને સંપત્તિમાં વૃદ્ધિનો યોગ છે. આ સિવાય લાંબા સમયથી ચાલતી કાયદાકીય બાબતોમાં જીતવાની સંભાવના છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમે સફળતાની ટોચ પર પહોંચશો. સ્થાયી મિલકતના વ્યવસાયથી નફો થશે. સંતાનની સફળતાના સમાચારથી મન પ્રસન્ન રહેશે.  

12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસના પહેલા ભાગમાં પારિવારિક જીવનમાં થોડી અશાંતિ રહેશે. તમારે હિંમત અને ધીરજથી કામ લેવું પડશે, કોઈપણ કામમાં ઉતાવળ કરવી નહીં. ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ માટે ઘણો અવકાશ છે. વેપારમાં ઉતાર -ચઢાવ આવશે. સાંજે દૂર અથવા નજીકના પ્રવાસનો યોગ છે.  

Tags:
daily horoscope
Rashifal
aaj ka rashifal
આજનું રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં બ્લેકમેલિંગનો ખૌફનાક ખેલ, બદનામીના ડરે લાચાર બનેલી યુવતી પર ગેંગરેપ

અમદાવાદમાં બ્લેકમેલિંગનો ખૌફનાક ખેલ, બદનામીના ડરે લાચાર બનેલી યુવતી પર ગેંગરેપ

Ahmedabad Crime News1 hr ago
2

પંચાયત પ્રમુખની વરણી મુદ્દે રાજકીય સંગ્રામ, પોલીસ અને અધિકારીઓ પર કોંગ્રેસના આક્ષેપ

Gujarat Congress Allegations1 hr ago
3

નામ બદલ્યું, બીજા લગ્ન કર્યા... 1994ના નીલમ હોટલ હત્યા કેસમાં ફરાર કેદી આખરે ઝડપાયો,

Ahmedabad crime branch2 hrs ago
4

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' પર ચીફ જસ્ટિસનું લેટેસ્ટ નિવેદન, જાણો હવે CJIએ શું કહ્યું

CJI Suryakant2 hrs ago
5

15% ટેક્સ પછી પણ, સોનાની દુકાનોની બહાર લાગી છે લાઇનો, શું ફરી વધશે સોનાના ભાવ ? જાણો

gold import duty India3 hrs ago