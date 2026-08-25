/28 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ્સ! કિંમત માત્ર ₹7.23 લાખ, આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક CNG કાર

ભારતમાં હવે ઓટોમેટિક કારનો ટ્રેન્ડ વધી રહ્યો છે. શહેરના ટ્રાફિકમાં આરામદાયક ડ્રાઇવિંગ માટે લોકો ઓટોમેટિક કાર ખરીદી રહ્યાં છે. જો તમે પણ ઓટોમેટિક કાર લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો અમે તમને ટોપ સીએનજી ઓટોમેટિક કાર વિશે જણાવીશું.
Best CNG Automatic Cars in India: જો તમે ઓછા બજેટમાં ઓટોમેટિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો અને પેટ્રોલના મુકાબલે રનિંગ કોસ્ટ પણ ઓછી રાખવા ઈચ્છો છો તો CNG AMT કારો શાનદાર વિકલ્પ બની શકે છે. Tata Tiagoથી લઈને Tigor, Punch અને Altroz કારો શાનદાર વિકલ્પ બની શકે છે. આ કાર સસ્તી કિંમત સાથે સારી માઇલેજ અને ફીચર્સ મળે છે. જાણો આ ચારેય સીએનજી ઓટોમેટિક કારની કિંમત, માઇલેજ, એન્જિન અને ખાસિયતની વિગત...
Tata Tiago iCNG AMT: આ દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક સીએનજી હેચબેક છે. જેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 7.23 લાખથી શરૂ થાય છે. તેની એક્સટીરિયર ડિઝાઇન સ્પોર્ટી અને કોમ્પેક્ટ છે, જેમાં સ્લીક ગ્રિલ અને આકર્ષક બોડી લાઇન્સ મળે છે. કેબિનમાં ડુઅલ-ટોન ઈન્ટીરિયર આપવામાં આવ્યું છે, જે ખુબ પ્રીમિયમ અનુભવ કરાવે છે. તેમાં ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ અને પાવર વિન્ડો જેવા રોજિંદા જરૂરી ફીચર્સ સામેલ છે.
Tata Tigor XZA AMT CNG: આ એક સસ્તી કોમ્પેક્ટ સેડાન છે, જેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 8.19 લાખ છે. તેની ડિઝાઇન એલિગેમેન્ટ છે, જેમાં સિગ્નેચર ગ્રિલ, ક્રોમ એક્સટેન્ટ્સ અને સ્ટાઇલિશ સ્લોપિંગ રૂફલાઇન જોવા મળે છે. ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં આરામદાયક 5-સીટર કેબિન, ફેબ્રિક અપહોલ્સ્ટ્રી અને પર્યાપ્ત લેગરૂમ છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, હરમન સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ્સ સામેલ છે.
Tata Punch Pure Plus CNG AMT: આ એક માઇક્રો-એસયુવી છે, જેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 8.67 લાખ છે. તેની ડિઝાઇન મસ્કુલર છે, જેમાં હાઈ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ (193 મિમી), મજબૂત ક્લેડિંગ અને બોલ્ટ ફ્રંટ ફેસિયા મળે છે. કેબિનમાં મોડર્ન લેઆઉટની સાથે સારો હેડરૂમ અને સિટિંગ સ્પેસ મળે છે. તેમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ, ઓલ-પાવર વિન્ડો અને કૂલ્ડ ગ્લવબોક્સ જેવા ઉપયોગી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Tata Altroz Pure AMT CNG: અલ્ટ્રોઝ સીએનજી ઓટોમેટિક પ્રીમિયમ હેચબેક સેગમેન્ટમાં આવે છે, જેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત આશરે 8.70 લાખ છે. તેની ડિઝાઇન ફ્યૂચરિસ્ટિક અને સ્પોર્ટી છે, જેમાં સ્લીક પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ અને એરોડાયનામિક પ્રોફાઇલ મળે છે. તેના કેબિનમાં 90 ડિગ્રી ખુલનાર ડોર અને ફ્લેટ-બોટમ સ્ટીયરિંગ મળે છે. ફીચર્સ તરીકે ડિજિટલ કંસોલ, વોયસ-અસિસ્ટેડ સનરૂફ વિકલ્પ, ટચસ્ક્રીન ઈન્ફટેનમેન્ટ અને રિયર એસી વેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે.