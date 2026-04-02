ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોRashifal: શુક્રવારે કઈ કઈ રાશિને લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદથી થશે ધન લાભ જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ

Rashifal: શુક્રવારે કઈ કઈ રાશિને લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદથી થશે ધન લાભ જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ

3 April 2026 Dainik Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): 3 એપ્રિલ 2026 અને શુક્રવાર ગ્રહ ગોચર અને નક્ષત્રના શુભ યોગની દ્રષ્ટિએ શુભ દિવસ છે. ગ્રહોની બદલતી ચાલના કારણે શુક્રવારે કઈ કઈ રાશિનો દિવસ સારો રહેવાનો છે જાણવા વાંચો રાશિફળ.
 

Updated:Apr 02, 2026, 11:45 PM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે કે ઘરની બહારની પ્રવૃત્તિઓ પર પણ તમારું ધ્યાન રાખો. તમારી યોગ્યતા અને ધંધાકીય કુશળતાને કારણે લાભની નવી તકો મળી શકે છે. દૈવી સત્તામાં શ્રદ્ધા રાખવાથી તમારી અંદર સકારાત્મક વિચારસરણી પેદા થશે અને આત્મબળ પણ વધશે. નજીકના મિત્રના ખરાબ વર્તનને કારણે તમે થોડા સમય માટે ભાવનાત્મક રીતે દુઃખી થઈ શકો છો. ટૂંક સમયમાં તમે તમારી માનસિક સ્થિતિ પર પણ નિયંત્રણ મેળવી શકશો. પરિવારમાં ચાલી રહેલી કોઈપણ સમસ્યાના ઉકેલ માટે તમે વિશેષ પ્રયાસ કરશો. વ્યવસાય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. વૈવાહિક સંબંધો તમારા સન્માન પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. ભાવનાત્મક દૃષ્ટિકોણથી મનોબળમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે.  

વૃષભ :

2/12
image

ગણેશજી કહે છે કે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધવાથી તમારા વર્તનમાં પણ સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે. તમે કોઈપણ શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લઈ શકશો. વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો તેમના અભ્યાસ કે ધ્યેય પ્રત્યે ગંભીર હોઈ શકે છે. સાથે જ પારિવારિક પ્રવૃત્તિઓ અને જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. તેમજ બાળકોને તેમની યોજનાઓમાં ટેકો આપવાથી તેમનું આત્મસન્માન વધશે. પૈસા સંબંધિત કાર્યોને લઈને નજીકના સંબંધી સાથે તણાવ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મહત્વની સત્તા મળી શકે છે. પતિ-પત્નીના સંબંધો ગાઢ બની શકે છે. બદલાતા વાતાવરણને કારણે ઈન્ફેક્શન કે છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે.  

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે કે તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતાને કારણે તમને કેટલાક સકારાત્મક પરિણામો મળશે, જેનાથી સંબંધીઓ અને પરિવારમાં તમારું સન્માન વધશે. જેમ જેમ તમે શિસ્ત જાળવશો તેમ તેમ કાર્ય પ્રક્રિયામાં પણ સુધારો થશે. આળસને તમારાથી વધુ સારું થવા ન દો. આ ઉપરાંત, ધ્યાન રાખો કે જૂની સમસ્યાને ફરીથી ઉભી કરવાથી નજીકના લોકો સાથેના સંબંધો બગડી શકે છે. ઘરના વડીલોનું સન્માન ન ઘટે તેનું ધ્યાન રાખવું. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ આજે થોડી ધીમી રહી શકે છે. જીવનસાથીનો સહયોગ અને ધૈર્ય તમારું મનોબળ જાળવી રાખશે. વિચારોમાં સકારાત્મકતા જાળવી રાખવી જરૂરી છે.

કર્ક:

4/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમને તમારા ખાસ કાર્યને પૂર્ણ કરવામાં કોઈ ખાસ મિત્રનો સહયોગ મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે. સામાજિક કાર્યોમાં યોગ્ય યોગદાનથી માન-સન્માન પણ વધશે. બાળકોની કોઈપણ નકારાત્મક પ્રવૃત્તિની જાણકારીથી મન થોડું પરેશાન રહેશે. શાંતિપૂર્ણ રીતે મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો આ સમય છે. આ સમયે તમને તમારી મહેનત પ્રમાણે યોગ્ય પરિણામ ન મળી શકે. વ્યક્તિગત સમસ્યાઓના કારણે તમે તમારા વ્યવસાય પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. સુખદ પારિવારિક વાતાવરણ જાળવવા માટે એકબીજા સાથે સુમેળની જરૂર પડશે. વધારે તણાવ અને વ્યસ્તતાને કારણે શારીરિક નબળાઈ રહેશે.

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. આ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ તમારી મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ શરૂ કરવા માટે ઊર્જા પ્રદાન કરે છે. તમારી ક્ષમતાઓ અને શક્તિનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો. બાળકો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. પૈસા સંબંધિત કોઈપણ નિર્ણય લેતી વખતે તમારા બજેટને ધ્યાનમાં રાખો. નહીં તો લોન લેવા જેવી સ્થિતિ બની શકે છે. અહંકાર અને ક્રોધ ઘરનું વાતાવરણ બગાડી શકે છે. તેથી પોતાના વ્યવહારમાં ધીરજ અને સંયમ જાળવવો જરૂરી છે. નવી કાર્ય યોજના આજે શરૂ થઈ શકે છે. પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં ઘરની વ્યવસ્થાને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. ગરમીથી માથાનો દુખાવો અને માઈગ્રેનની સમસ્યા વધી શકે છે.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે કે થોડા દિવસોથી ચાલી રહેલા કામમાંથી રાહત મેળવવા માટે આરામ અને મનોરંજનમાં સમય પસાર કરો. ઘર અને પરિવાર પ્રત્યે તમારું યોગદાન પણ રહેશે. ઘણી સમસ્યાઓના ઉકેલથી ઘરનું વાતાવરણ પણ સકારાત્મક રહેશે. ધ્યાન રાખો કે પારિવારિક મામલામાં નજીકના સંબંધી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. અન્ય લોકોની વાતોમાં ન પડો કારણ કે તેનાથી પારિવારિક વ્યવસ્થા પર અસર પડી શકે છે. આ સમયે કોઈપણ પ્રકારના ટ્રાફિકને ટાળવું વધુ સારું રહેશે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય રીતે ચાલશે. લગ્ન સંબંધ સારા બની શકે છે. તણાવના કારણે સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું રહેશે.  

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે કે મિત્રો અને મનોરંજન સાથે સારો સમય પસાર થશે. તમે તમારી યોગ્યતા દ્વારા કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેશો જે લાભ આપી શકે છે. સંતાનોની સફળતાથી પરિવારમાં પણ ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈપણ પ્રકારના ગેરકાયદેસર કામથી બચો. અન્યથા તમે પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તે તમારા પ્રદર્શન પર પણ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. ભાઈઓ સાથે સંબંધ જાળવી રાખવાની જરૂર છે. તમારું ધ્યાન પારિવારિક વ્યવસાય તરફ વધુ રહેશે. પતિ-પત્ની વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બનશે. અતિશય ચિંતાને કારણે તમારી ઉર્જા ઓછી રહેશે.

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે કે તમારું કોઈપણ કામ પ્લાનિંગ અને સકારાત્મક વિચારો સાથે કરવાથી તમને નવી દિશા મળશે. આ ઉપરાંત, જો ઘરમાં સુધારણા સંબંધિત કોઈ યોજનાઓ છે, તો વાસ્તુ નિયમો અનુસાર કામ કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. બીજાની વાત ન સાંભળો અને પોતાના મનની વાત સાંભળો. તમારો અંતરાત્મા તમને સાચી દિશામાં આગળ વધવાની પ્રેરણા આપશે. જે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં સહયોગીઓ અને જીવનસાથીના નિર્ણયોને પ્રાધાન્ય આપો. પ્રેમ સંબંધોમાં ભાવનાત્મક અંતર રહી શકે છે. વધુ પડતા વિચાર અને તણાવથી માથાનો દુખાવો અને પેટ ખરાબ થવાની સમસ્યા વધી શકે છે.  

ધન

9/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા પક્ષમાં સારી બની રહી છે. તેને યોગ્ય રીતે માન આપો. તમે તમારી બુદ્ધિમત્તા દ્વારા ઘર અને વ્યવસાય સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ સંબંધી પણ યોગ્ય પરિણામ મળશે. પરિવારના સદસ્યના વિવાહિત જીવનમાં કેટલીક સમસ્યાઓના કારણે ઘરમાં તણાવનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા હસ્તક્ષેપ અને સલાહથી સમાધાન પણ થઈ શકે છે. માત્ર ધીરજ અને શાંતિથી પરિસ્થિતિઓને ઉકેલવાની જરૂર છે. કાર્યસ્થળ પર જાહેર વ્યવહાર અને માર્કેટિંગ સંબંધિત કાર્યોમાં આજે વધુ સમય પસાર કરો. વિવાહિત જીવન સુખમય રહેશે. પરિવારના કોઈપણ સભ્યને એલર્જી જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આ દિવસોમાં તમે તમારી કાર્યશૈલી અને વ્યક્તિત્વ પર વધુ ધ્યાન આપી રહ્યા છો. જેનાથી તમે સકારાત્મક પરિણામ મેળવી શકો છો. નજીકના સંબંધીને ત્યાં ધાર્મિક સમારોહમાં હાજરી આપવાનું આમંત્રણ પણ મળશે. ધ્યાન રાખો કે કોઈ સંબંધી સાથે વિવાદને કારણે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી જાતને અન્ય લોકોથી અલગ કરો. અન્યથા તે તમારા પારિવારિક જીવન પર પણ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ સારી રીતે ચાલશે. ઘરની વ્યવસ્થાને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.  

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમે તમારા અને તમારા પરિવાર પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છો. અન્ય લોકોની સલાહ અને ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ સારો સમય પસાર થશે. તમારી પ્રતિભા અને યોગ્યતાની પણ પ્રશંસા થશે. સંતાન સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કામ પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી સુખ-સુવિધાઓ પર વધુ પડતો ખર્ચ કરતી વખતે તમારા બજેટનું ધ્યાન રાખો. નાણાકીય બાબતોને લઈને નજીકના વ્યક્તિ સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. નાની-નાની વાતો પર દુઃખી થવું યોગ્ય નથી. વેપાર ક્ષેત્રે તમે વધુ મહેનત અને ક્ષમતા રાખશો. પતિ-પત્ની એકબીજા પાસેથી વધુ પડતી અપેક્ષા રાખવાથી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.  

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે કેટલાક પારિવારિક વિવાદો ઉકેલાઈ જવાથી ઘરમાં આરામ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારી અંગત પ્રવૃત્તિઓ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો. જો તમે પ્રોપર્ટી ખરીદવા માંગતા હોવ તો આ સમયે સ્થાન પરિવર્તનના યોગ પણ છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા તમને નુકસાન થઈ શકે છે તેથી સાવચેત રહો. બાળકોના અભ્યાસ સંબંધિત કાર્ય ફળદાયી રહેશે. ખોટી પ્રવૃત્તિઓમાં સમય બગાડો નહીં. ભાગીદારી સંબંધિત કાર્યોમાં લાભદાયક સ્થિતિ છે. વિવાહિત જીવન સુખમય રહેશે. સર્વાઇકલ અને ખભાના દુખાવાની સ્થિતિ ચાલુ રહી શકે છે.  

Trending Photos