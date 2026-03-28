3 મહિનાનું બાકી એરિયર અને DA... એપ્રિલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે મોટી ભેટ ? જાણો


DA Hike News: સરકાર એપ્રિલમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA) પર નિર્ણય લઈ શકે છે. જો આવું થશે, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને માત્ર વધેલું મોંઘવારી ભથ્થું જ નહીં પરંતુ ત્રણ મહિનાનું બાકી રહેલું ભથ્થું પણ મળશે. 
 

Updated:Mar 28, 2026, 09:15 PM IST

1/8
image

DA Hike News: આ એપ્રિલનો પગાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખાસ રહેશે. અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે સરકાર એપ્રિલ મહિનામાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA) પર નિર્ણય લઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને માત્ર વધેલા મોંઘવારી ભથ્થા જ નહીં પરંતુ ત્રણ મહિનાના બાકી પગાર પણ મળશે.  

2/8
image

હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) 58 ટકા છે, અને હવે જાન્યુઆરી-જૂન 2026ના અર્ધવાર્ષિક ગાળા માટે બીજો વધારો અપેક્ષિત છે. આ વધારો 2 કે 3 ટકા હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 60 કે 61 ટકા ભથ્થા મળશે. સામાન્ય રીતે, સરકાર હોળીની આસપાસ ભથ્થા અંગે નિર્ણય લે છે, પરંતુ આ વખતે, હજુ સુધી કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.  

3/8
image

આવી સ્થિતિમાં, વધેલા મોંઘવારી ભથ્થાને માર્ચના પગારમાં સમાવવામાં આવે તેવી શક્યતા ઓછી છે. જો સરકાર ભથ્થા અંગે નિર્ણય લે છે, તો તે એપ્રિલના પગારમાં સમાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે સરકારી કર્મચારીઓને એપ્રિલમાં તેમના પગારમાં સીધો વધારો જોવા મળશે. આ સાથે, તેમને બાકી રકમનો લાભ પણ મળી શકે છે.   

4/8
image

એ નોંધવું જોઈએ કે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવે છે, જાન્યુઆરી અને જુલાઈના અર્ધવાર્ષિક સમયગાળામાં. આ વધારાથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે.  

5/8
image

મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારવાનો નિર્ણય જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે, તેથી કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ માટેનું બાકી રકમ પણ મળી શકે છે. આ બાકી રકમ તેમના પગાર સાથે એકસાથે મળવાની શક્યતા છે.

6/8
image

એ નોંધવું જોઈએ કે આઠમા પગાર પંચના અમલીકરણ સાથે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની પ્રથમ જાહેરાત કરવામાં આવશે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી, આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે.   

7/8
image

જોકે, આઠમા પગાર પંચની સંપૂર્ણ ભલામણો હજુ પણ તૈયાર થઈ રહી છે, અને રિપોર્ટમાં સમય લાગી શકે છે. સરકારે પગાર પંચને 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે 18 મહિનાની અંદર, પગાર પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર અને અન્ય મુદ્દાઓ પર ભલામણો કરશે.  

8/8
image

આ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો ફુગાવામાં રાહત આપશે. એક્સપર્ટ માને છે કે આઠમા પગાર પંચના અમલીકરણ પછી, હાલના DAને નવા મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, અને નવી ગણતરી શરૂ થશે.  

8th Pay Commission latest8th Pay Commission8TH PAY COMMISSION LATEST NEWSsalarycentral govt employeesGujarati NewsBusiness NewsGovernment arrearsDA Hike News

Trending Photos