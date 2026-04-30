મેષમાં એક સાથે 3 પાવરફૂલ રાજયોગ બનશે, આ રાશિવાળાને રાતોરાત કરશે માલામાલ! આર્થિક સમૃદ્ધિ વધશે

ત્રિગ્રહી યોગ ઉપરાંત 11મેના રોજ મંગળાદિત્ય રાજયોગ અને બુધાદિત્ય રાજયોગ પણ બનશે. મેમાં બની રહેલા ત્રિગ્રહી યોગ, મંગળાદિત્ય રાજયોગ, અને બુધાદિત્ય રાજયોગથી કોને કોને ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Apr 30, 2026, 09:51 AM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે પણ કોઈ ત્રણ ગ્રહો એક રાશિમાં સાથે હોય ત્યારે તે ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ કરે છે. ત્રિગ્રહી યોગનો પ્રભાવ લોકોના જીવનની સાથે સાથે દેશ દુનિયા ઉપર પણ પડે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 11 મેના રોજ સૂર્ય બુધ અને મંગળ એક સાથે મેષ રાશિમાં હશે. જેનાથી ત્રિગ્રહી યોગનો સંયોગ બનશે. 11 મેના રોજ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ મેષમાં ગોચર કરશે  અને 20 જૂન સુધી ત્યાં રહેશે. તે પહેલા સૂર્ય પણ એ રાશિમાં છે. બુધ પણ 30 એપ્રિલે મેષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જેનાથી શુભ સ્થિતિ બની રહી છે. 

મેષ રાશિ

આ યોગ મેષ રાશિમાં જ બની રહ્યો છે. આથી તેની સૌથી વધુ અસર મેષ રાશિના જાતકો પર જોવા મળી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં નિખાર આવશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. 

સિંહ રાશિ

તમારી મહેનત હવે રંગ લાવશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ  સુધરી શકે. ધનલાભના પ્રબળ યોગ છે.   

તુલા રાશિ

નોકરી અને કરિયરની રીતે તુલા રાશિવાળા માટે આ સ્થિતિ ખુબ સારી સાબિત થઈ શકે છે. નવી નોકરીની તક મળી શકે. પ્રમોશનની સંભાવના છે. આવક અને પગાર વધવાના યોગ છે.   

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. રોકાણ કરવાનું વિચારતા હશો તો આ સમય  તમારા માટે ફાયદાકારક છે. પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે. જેનાથી મન ખુશ રહેશે. 

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિવાળાને સંબંધોમાં મીઠાશ વધી શકે છે. પ્રેમ જીવન સારું રહેશે. પરિવાર મામલે ખુશખબરી મળી શકે છે. વેપારમાં લાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

