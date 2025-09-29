ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઓક્ટોબરમાં બનશે 3 રાજયોગ, આ રાશિઓનું ચમકી શકે છે ભાગ્ય, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ

October 2025 Grah Gochar Rashifal: ઓક્ટોબર મહિનામાં રાશિ પરિવર્તન કરનાર ગ્રહમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્ર પણ સામેલ હશે. તેવામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં રૂચક રાજયોગ અને હંસ રાજયોગનું પણ નિર્માણ થશે.
 

Updated:Sep 29, 2025, 03:07 PM IST

October Month Horoscope Planet Prediction: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર દર મહિને ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરે છે, જેનો પ્રભાવ માનવ જીવનની સાથે દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઓક્ટોબર મહિનામાં ઘણા ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યાં છે. જેમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્ર સામેલ છે. સાથે આ મહિને આદિત્ય મંગળ રાજયોગ, હંસ રાજયોગ અને રૂચક યોગ બની રહ્યાં છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ જાતકોની આવકમાં વધારો અને કરિયરમાં પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

મકર રાશિ

તમારા માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો લાભદાકય સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિથી હંસ રાજયોગ સપ્તમ સ્થાન પર તો રૂચક રાજયોગ 12મા ભાવમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ અને સન્માન મળી શકે છે. સાથે નોકરી કરતા લોકોને બોનસ અને ભેટ મળવાનો સંયોગ બનશે. તમારા માટે આ મહિનો પરિવારના મામલામાં સુખદ રહેશે. જીવનસાથી સાથે તમારો તાલમેલ અને પ્રેમ યથાવત રહેશે. તો કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. સાથે જે લોકોનું કામ-કારોબાર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સોના-ચાંદીના કારોબાર સાથે જોડાયેલો છે તેને લાભ થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ

ઓક્ટોબરનો મહિનો મિથુન રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિથી હંસ રાજયોગ ધન ભાવ પર તો રૂચક રાજયોગ સપ્તમ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને ધનલાભ થઈ શકે છે. સાથે નોકરીમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. આર્થિક લાભનો સંયોગ બનશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળશે. તો પરિણીત લોકોનું જીવન ખુશ રહેશે. જીવનસાથીની પ્રગતિ થઈ શકે છે. આ સમયે તમે વધુ લોકપ્રિય થશો.

વૃશ્ચિક રાશિ

તમારા માટે ઓક્ટોબરનો મહિનો લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિથી રૂચક રાજયોગ લગ્ન ભાવ પર તો હંસ રાજયોગ અષ્ટમ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આ સમયે તમને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે. જો તમે રિસર્ચના ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો તો આ સમય સારો રહેશે. તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વૃદ્ધિ થશે. આ સાથે જે લોકો પોલીસ કે સેનામાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે, તેને પ્રયાસમાં સફળતા મળી શકે છે. આ સમયે તમે વિચારેલી યોજના સફળ થશે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

