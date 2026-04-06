બેક ટુ બેક 3 શક્તિશાળી રાજયોગથી આ રાશિઓનું ભાગ્ય જોરદાર પલટી મારશે, અકલ્પનીય બંપર લાભથી ધન-સંપત્તિ વધશે!
April Grah Gochar: વૈદિક પંચાંગ મુજબ હાલ ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે હાલ ચૈત્ર મહિનો ચાલે છે અને આજે 6 એપ્રિલના રોજ વદ 4ની તિથિ છે. એપ્રિલ મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિને પગલે એક સાથે અનેક રાજયોગ બની રહ્યા છે જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ મહિનો ગ્રહોની સ્થિતિને લઈને ખુબ ખાસ છે. મહિનાની શરૂઆતમાં મંગળના ગોચરથી મીન રાશિમાં શનિ, મંગળ અને સૂર્યનો ત્રિગ્રહી યોગ બન્યો. આવનારા દિવસોમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રનો પણ ઉદય થશે અને શનિ પણ ઉદિત અવસ્થામાં આવશે. 11 એપ્રિલે બુધના મીનમાં ગોચરથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ સમય દરમિયાન સૂર્ય અને બુધ મળીને બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. અને સૂર્ય તથા મંગળ મળીને મંગળ આદિત્ય રાજયોગ પણ બનાવશે. ત્યારબાદ 14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 19 એપ્રિલના રોજ શુક્ર પોતાની સ્વરાશિ વૃષભમાં જશે જેના કારણે માલવ્ય રાજયોગ બનશે. જે ખુબ જ શુભ અને ધન આપનારો રાજયોગ ગણાય છે. ત્યારબાદ 30 એપ્રિલના રોજ બુધ મેષ રાશિમાં જોવા મળશે. ગ્રહોની આ ચાલ અને તેનાથી બનનારા રાજયોગ ચાર રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ કરાવે તેવી શક્યતા છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે ગ્રહોની સ્થિતિ ખુબ શુભ રહી શકે છે. કરિયરમાં અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ સારો રહેશે. કામમાં સહયોગ વધશે અને પ્રગતિની તકો ખુલશે. સરકારી વિભાગો સાથે જોડાયેલા કામો પૂરા થવાની શક્યતા વધુ છે. સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરશે. મનની શાંતિ અને અંગત જીવનમાં સુખ ચેન મળે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમયગાળો ધન-સમૃદ્ધિ અને માન સન્માનમાં વધારો કરે તેવો છે. વૃષભ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર હોવાથી અને તે પોતાની જ રાશિ વૃષભમાં ગોચર કરશે એટલે જીવનમાં ધન સંપત્તિ વધવાના યોગ છે. ભોગ વિલાસની વસ્તુ ખરીદવાની તક મળે. નોકરીના ક્ષેત્રે કોઈ ઉચ્ચ પદ કે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. અંગત જીવનમાં ખુશીઓ વધશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સ્થિતિ કરિયરમાં સારી તકો લાવી શકે છે. શરૂઆતમાં કેટલાક ફેરફાર અસમાન્ય લાગી શકે પરંતુ ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહે. ઘરમાં સુખનો માહોલ રહેશે અને કૌટુંબિક એક્તા વધશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતાની તકો મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે આ સમય વેપાર અને કરિયરની રીતે ખુબ સારો રહી શકે છે. વેપારમાં વિસ્તરણ થશે. મોટી ડીલ અને નવી તકો મળી શકે છે. જો તમે ગુસ્સા પર કાબૂ રાખશો અને ધૈર્ય સાથે કામ કરશો તો અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળવાના યોગ પ્રબળ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
