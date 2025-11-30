ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 30 નવેમ્બર: આજે વૃષભ રાશિને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના, ધૈર્ય અને નમ્રતાથી કાર્ય કરો, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 30 November 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : 30 નવેમ્બર અને રવિવારે દશમની તિથિ છે. આજે ચંદ્રનું ગોચર ગુરુની રાશિ મીનમાં થશે. ગુરુ અને ચંદ્ર વચ્ચે આજે નવપંચમ યોગ સર્જાશે. આજે ગુરુ હંસ રાજયોગ પણ બનાવી રહ્યો છે. રવિવારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ સર્જાયો છે. જેના ફળસ્વરુપ વૃષભ સહિતની રાશિઓને આજે લાભ થઈ શકે છે.
 

Updated:Nov 30, 2025, 07:23 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક મામલામાં તમારા માટે આજનો દિવસ ઉત્સાહજનક રહેશે. તમે ઇચ્છો તો પણ રોકાણ કરી શકો છો. દિવસ થોડો વ્યસ્ત રહેશે, તેમ છતાં તમે કાર્યથી સંતુષ્ટ થશો. ધંધામાં લાભની સ્થિતિ સારી રહેશે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક અટક્યા છે તો તે મળવાની સંભાવના રહેશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. માનસિક તણાવથી બચવા માટે ધૈર્ય અને નમ્રતાથી કાર્ય કરો. જો તમે નોકરી કરો છો તો આજે તમારા કામ અને અધિકારોમાં વધારો થશે. જેને કારણે આસપાસના અન્ય સાથીદારોમાં વધતી કડવાશને કારણે મુશ્કેલી આવી શકે છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને શુભ પરિણામ મળી શકે છે. તમારી ઈચ્છા આજે પૂરી થઈ શકે છે. સંતાનો તરફથી પણ જે ચિંતાઓ રહી હતી તે આજે ઉકેલાશે તેવી અપેક્ષા છે. આજે તમને તમારા પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે શારીરિક અને આર્થિક શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. સારી ગુણવત્તાવાળા લોકો સાથે વધતા જોડાણને લીધે અધિકારીઓ તમારી તરફેણમાં રહેશે. શ્રેષ્ઠ માર્ગોથી પર્યાપ્ત આવક થશે. પરંતુ ખર્ચ આવકના પ્રમાણમાં વધુ રહેશે. રાત્રે કોઈ આધ્યાત્મિક સભામાં જવાની તક મળશે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા પ્રિયજનો અને સંબંધીઓને શારીરિક પીડા થઈ શકે છે. બિનજરૂરી વિવાદોથી આજે દૂર રહો. સાંજથી મોડી રાત સુધી તમને પરિવારના સભ્યો સાથે મુસાફરીનો આનંદ મળશે. શુભ ખર્ચ સાથે તમારી ખ્યાતિ વધશે. કોઈપણ અધૂરા કામ પણ આજે પૂરા થઈ શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે અચાનક મોટી માત્રામાં આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના રહેશે. તમને પ્રિયજનોનું ઇચ્છિત સુખ અને ટેકો મળશે. સાંજથી રાત સુધી શુભ કાર્યોમાં ભાગ લેવાનું સૌભાગ્ય મળશે. ખાવા-પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે સંતાન પક્ષને લઈને ચિંતિત રહેશો. બાળકની શારીરિક પીડાને કારણે તમે પરેશાન થશો. સ્થળ પરિવર્તનનો સંદર્ભ મજબૂત અને સ્થાપિત થશે. નાણાકીય લાભ થશે, પરંતુ લાભ કરતાં વધારે ખર્ચને કારણે ઉદાસ રહેશો. દુશ્મન તમારા પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે, સાવચેત રહો.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે સંયમનું પાલન કરવું જોઈએ. કોઈ બાબતે ભાઈ-બહેનો સાથે તણાવ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં સાથીઓ સાથે સંકલનના અભાવે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવો છો. વિરોધીઓ પણ આજે સક્રિય રહેશે, તેથી સાવધાન રહેવું. બીજા પર વધારે પડતો ભરોસો કરવાનું ટાળો. આર્થિક વ્યવહારમાં સાવચેત રહેવું.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. દુશ્મનોનું મનોબળ ઘટશે. સારી લોકો સાથે મિલાપ વધશે. વેપારીઓ અને ભાગીદારો તરફથી પણ વ્યવસાયમાં સારું વાતાવરણ રહેશે. સાંજથી મોડી રાત સુધી અચાનક મહેમાનોના આગમનને કારણે ખર્ચ વધુ થઈ શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ બાબતે વધારે માનસિક તણાવ રહેશે. તમને બાળક તરફથી ચિંતા થઈ શકે છે. આ સિવાય કફના લીધે શારીરિક પીડા થવાની સંભાવના રહેશે. તેમ છતાં વ્યવસાયમાં નફો મળશે અને તમારી પત્નીના સંપૂર્ણ સહકારથી તમારું મનોબળ વધશે.

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ ખર્ચ અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે. આજે તમને દરેક જગ્યાએ અને ચારેય બાજુ વિજય પ્રાપ્ત થશે. કોઈ જૂના મિત્ર સાથેની મુલાકાત આજે તમારા ચહેરા પર સ્મિત લાવશે. સંબંધીઓ તરફથી પણ તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ધંધામાં સતત લાભ થવાની સંભાવના રહેશે. તે જ સમયે વ્યાવસાયિક ભાગીદારો સાથે મુશ્કેલી થવાની સંભાવના પણ રહેશે. સાંજથી રાત સુધી નજીકમાં મુસાફરી થવાની સંભાવના છે. કાર્યરત લોકો માટે અચાનક મોટી ખુશીની સંભાવના છે.  

