2 કલાક 41 મિનિટની 32 વર્ષ જૂની તે ફિલ્મ, ત્યારબાદ સની દેઓલ-અમિતાભ વચ્ચે થયો અણબનાવ?

Sunny Deol Amitabh Bachchan Film: બોલીવુડના શહેનશાહ અમિતાભ બચ્ચન 56 વર્ષથી બોલીવુડમાં કામ કરી રહ્યાં છે અને શની દેઓલને આશરે 42 વર્ષ થઈ ગયા છે. બંને અભિનેતાઓએ સાથે કામ પણ કર્યું છે. પરંતુ છેલ્લે આ જોડી 32 વર્ષ પહેલા એક ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી.
 

Updated:Apr 22, 2026, 08:20 PM IST

1 ફિલ્મ બાદ સાથે કામ નથી કર્યું

Sunny Deol Amitabh Bachchan Film: સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન અને સુપરસ્ટાર સની દેઓલ હિંદી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના સૌથી મોટા કલાકારોમાંથી એક છે. બંને દાયકાઓથી મનોરંજન કરી રહ્યાં છે. બંને દિગ્ગજોએ એકથી વધુ એક ફિલ્મો કરી છે. પરંતુ બંનેએ અત્યાર સુધી માત્ર એક ફિલ્મ સાથે કરી છે. જે આજથી 32 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી.  

1994મા આવી હતી ફિલ્મ

સની દેઓલે બોલીવુડમાં પર્દાપણ વર્ષ 1983મા કર્યું હતું. તેમની પ્રથમ ફિલ્મ બેતાબ હતી, જે હિટ સાબિત થઈ હતી. તો બચ્ચને એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત 1969મા કરી હતી. બંનેએ 1994મા સાથે કામ કર્યું હતું. લાંબા કરિયર દરમિયાન બંનેએ માત્ર એક ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું છે. ત્યારબાદ ક્યારેય સાથે સ્ક્રીન શેર કરી નથી.  

1 ફિલ્મમાં સાથે કર્યું હતું કામ

સની દેઓલ અને અમિતાભે માત્ર એક ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું છે. જેનું નામ ઇંસાનિયમ છે. આ ફિલ્મ 1994મા રિલીઝ થઈ હતી. જેમાં અમિતાભે ઈન્સ્પેક્ટર અમર પાલ સિંહની ભૂમિકા ભજવી હતી. સની દેઓલે કરીમ લાલા અને ચંકી પાંડેએ હરિહરનનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. કહેવામાં આવે છે કે આ ફિલ્મ દરમિયાન અમિતાભ અને સની વચ્ચે ઘણી ગેરસમજણ થઈ ગઈ હતી. એક તરફ અમિતાભ સનીને પોતાનો કોમ્પીટિટર માનવા લાગ્યા હતા.

કેમ થયો અણબનાવ

આઈએમડીબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ ફિલ્મ બાદ અમિતાભ બચ્ચન સનીને પોતાનો હરીફ માનવા લાગ્યા હતા. સનીના કામને ખુબ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને તેમનું પરફોર્મંસ દમદાર લાગી રહ્યું હતું. આ કારણે બિગ બીને લાગ્યું કે તે તેનાથી સારૂ કામ કરી રહ્યો છે. તો સનીને લાગ્યું કે બોલીવુડમાં સુપરસ્ટારની વધુ ડિમાન્ડ રહે છે અને નવા કલાકારો સાથે અન્યાય થાય છે.

બોક્સ ઓફિસ પર પ્રદર્શન

ફિલ્મ ઇંસાનિયમાં બચ્ચન સિવાય ચંકી પાંડે, રવીના ટંડન, અનુપમ ખેર, વિનોદ મેહરા જેવા સ્ટાર્સ હતા. તેના દિગ્દર્શક ટોની જુનેજા હતા. મેકર્સે આશરે 4.25 કરોડમાં ફિલ્મ બનાવી હતી અને તેણે ભારતમાં 5.76 કરોડની કમાણી કરી હતી.

amitabh bachchansunny deol FilmInsaniyat movie 1994

