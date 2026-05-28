/ગુજરાતમાં કેવું રહેશે ચોમાસું? આ વર્ષે 56 દિવસ ગાજશે મેઘરાજા; દિવાળી સુધી થશે વરસાદ, જાણો 47 આગાહીકારોનો મત

Gujarat Monsoon 2026: ચોમાસાને લઈ દર વર્ષે ગુજરાત ભરના આગાહીકારો દ્વારા આગાહી આપવામાં આવે છે. ત્યારે આજે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 32 મું વર્ષા વિજ્ઞાન પરિસંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. આ પરિસંવાદમાં રાજ્યભરમાંથી આવેલા વિવિધ હવામાન વિશ્લેષકોએ વર્ષ 2026 ના ચોમાસા અંગે પોતાના મહત્વના પૂર્વાનુમાનો રજૂ કર્યા હતા. આ વર્ષે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ જેવી કે ગ્રહ નક્ષત્રો, હોળી અને અખાત્રીજના પવનો, પશુ-પક્ષીઓની ચેષ્ટા તેમજ વનસ્પતિના લક્ષણોના આધારે આગામી ચોમાસાની સ્થિતિનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે.
આગામી ચોમાસાની શરૂઆત અંગે તારણ છે કે મે મહિનાના અંતમાં અરબી સમુદ્રમાં હવાનું દબાણ સર્જાવાથી પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં અથવા બીજા અઠવાડિયામાં પ્રથમ વાવણીનો વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારે સમગ્ર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વાવણીલાયક સાર્વત્રિક વરસાદ જૂનના ચોથા અઠવાડિયામાં પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદ અને મજબૂત સિસ્ટમને કારણે ક્યાંક પૂર તથા તોફાની વાતાવરણની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. જો કે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને અલ-નીનોની અસરને લીધે ઓગસ્ટ કે શ્રાવણ-ભાદરવા મહિનામાં વરસાદની ખેંચ વર્તાઈ શકે છે અને વાતાવરણ ઉકળાટવાળું રહેશે.
વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના અધિકારી એન.બી. જાદવ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે સંસ્થા છેલ્લા 32 વર્ષથી આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે અને આ વર્ષે 47 જેટલા આગાહીકારોના લેખિત અવલોકનો મેળવીને એક પુસ્તિકા તૈયાર કરાઈ છે. એન.બી. જાદવે સરેરાશ તારણ આપતા જણાવ્યું કે વર્ષ 2026 નું ચોમાસું અંદાજે 56 દિવસનું અને 10 થી 12 આની (આશરે 75 ટકા) જેટલું મધ્યમ રહેશે. આ વર્ષ ખંડવૃષ્ટિવાળું રહેશે. એટલે કે ક્યાંક સારો તો ક્યાંક ઓછો વરસાદ જોવા મળશે. સિઝનના અંતિમ તબક્કા વિશે અનુમાન છે કે ઓક્ટોબર મહિનાના મધ્યમાં અથવા દિવાળી આસપાસ વરસાદનો છેલ્લો રાઉન્ડ આવી શકે છે. જે ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો કે, પાછતરો વરસાદ કૂવા અને ડેમો રિચાર્જ કરશે, જેનાથી શિયાળુ પાક માટે ફાયદો થશે. સમગ્ર ચોમાસું ઓક્ટોબર મહિનાના અંત સુધીમાં વિધિવત રીતે વિદાય લેશે તેવું સંયુક્ત તારણ છે.
આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ જણાવ્યું હતું કે હું 35 વર્ષથી ખગોળ વિદ્યાને આ વરસાદની આગાહી આપું છું. થાવું એ કુદરતી વાત છે. અત્યારે જે વરસાદની પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે હું 22 મુદ્દા પર વરસાદની આગાહી આપું છું. આવતું વર્ષ સારું જશે તેનું કારણ... કે હાથીયા નક્ષત્ર 2025 ની અંદર ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયેલ અને શરદ પૂનમના દિવસે પણ વરસાદનો એક ભેજ રાખવામાં આવે છે. થાળી પવન રાખવામાં આવે છે. ત્યારે અતિ ભેજ આવેલો હતો એટલે વર્ષ સારું જશે. આ વર્ષે મેં ઘણા લોકોને કહેલું કે યુદ્ધના ભણકારા વાગશે, સફેદ વસ્તુ મોંઘી થશે અને અતિ ભારે ગરમી પડશે એ અગાઉ પણ આપેલ છે, હજી પણ ગરમી પડશે એનું કારણ કે બે ચંદ્રગ્રહણ અને બે સૂર્યગ્રહણ આવી રહ્યા હોવાથી, હજી સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર આવશે. ત્યારે પણ નવા-જૂની કોઈપણ દેશોની અંદર અતિ ભારે વરસાદ થાય, તોફાનો થાય, આવો બનાવ બનતા રહેશે અને આ વર્ષે મેં ચાર સ્તંભ હોય છે—ચૈતર, વૈશાખ અને જેઠ, અષાઢ... એ અમે જોઈએ છીએ, ત્યારે આ વખતે ખેડૂતો માટે પાછતરો વરસાદ થવાથી પાક પાણીમાં નુકસાન જશે અને આ વર્ષે ખેડૂતો માટે વાવણીની તારીખ: 17-6, 20-6, 27-6 એ સમગ્ર સોરઠમાં વાવણી થશે. ખેડૂતો માટે વર્ષ સારું છે.
વેપારીઓ માટે ભયંકર મંદી આવશે. એનું કારણ કે ચંદ્રગ્રહણ અને સૂર્યગ્રહણ આવે એટલે ખેડૂતો માટે ભયંકર મંદી આવશે. ગાજવીજ વધારે થશે. સફેદ વસ્તુ ઉપર એવો બનાવ બનશે અને જુલાઈ માસમાં અતિવૃષ્ટિ બંદરો પર થશે. 50 થી 55 ઇંચ વરસાદ થશે. 25-5 થી 1-6 રોહિણી નક્ષત્રની અંદર ગાજવીજ સાથે, પવન સાથે વરસાદ થશે. અને 2-10 હાથીયા નક્ષત્રમાં પવન સાથે, વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થશે. તારીખ 11- 10-2026 ની અંદર એટલે કે નોરતાની અંદર પણ વરસાદ થશે. ખેડૂતો માટે સાચવજો, ખેડૂતો માટે વર્ષ સારું છે, કોઈપણ જાતની અપેક્ષા કરશો નહીં, હું કોઈપણ જાતની અપેક્ષા કરતો નથી. થાવું એ કુદરતી વસ્તુ છે
પાટણવાવથી આવેલા આગાહીકાર રજનીકાંત લાલાણી એ જણાવ્યું હતું કે આગામી 25 મે 2026 થી 29 મે 2026 દરમિયાન અરબી સમુદ્રમાં કરંટ લાગવાને કારણે હવાનું દબાણ સર્જાશે. જેના લીધે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તેમજ વાદળોની શરૂઆત થશે. આ સમયગાળામાં લોકોને ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળશે અને વંટોળિયા પવન સાથે ક્યાંક ક્યાંક વરસાદના છાંટા પડી શકે છે. જો કે, આ વંટોળિયાને વાવાઝોડું ન કહી શકાય, પરંતુ સાયક્લોનિક પવન સાથે તે વરસાદની શરૂઆત ગણાશે. ચોમાસાની પ્રથમ વાવણી જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં જ જોવા મળશે. 6 જૂન થી 11 જૂન દરમિયાન પ્રથમ વાવણીનો વરસાદ થશે, જેમાં અંદાજે 3 ઇંચ સુધીનો અથવા તેનાથી ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.ત્યારબાદ, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતમાં વાવણીલાયક સાર્વત્રિક વરસાદ 17 જૂન થી 26 જૂન દરમિયાન થવાની સંભાવના છે. આ ગાળામાં સમગ્ર ગુજરાતમાં વાવણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે. જામનગર, ખંભાળિયા, જૂનાગઢ, અમદાવાદ અને કચ્છ સહિતના તમામ વિસ્તારોમાં 20 ઇંચ જેવો સારો વરસાદ થઈ શકે છે.
ઓગસ્ટ મહિનાની 6 તારીખ થી 18 તારીખ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતમાં 'વાયરુ' ફૂંકાશે. આ દિવસોમાં વરસાદ નહિવત (ખૂબ ઓછો) રહેશે. પરંતુ વાદળછાયું અને ધામભર્યું (ઉકળાટવાળું) વાતાવરણ જોવા મળશે.આ વર્ષે ચોમાસું વિધિવત રીતે 30 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ સમગ્ર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી વિદાય લેશે. આ વર્ષે સરેરાશ કુલ 48 ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. સમગ્ર સિઝન દરમિયાન વરસાદના 10 મોટા રાઉન્ડ આવશે અને આ વર્ષ ''''11 આનીનું વર્ષ રહેશે.વરસાદનો છેલ્લો એટલે કે 10 મો રાઉન્ડ ઓક્ટોબર મહિનામાં આવશે. ગુજરાતી માસ પ્રમાણે આસો સુદ દશેરા (નવરાત્રી પછી) થી લઈને દિવાળીની વચ્ચે 10 થી 15 દિવસનો વરસાદી રાઉન્ડ આવી શકે છે. આ વરસાદ ખેડૂતોના ઊભા મોલ (પાક)ને ખૂબ જ મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી ખેડૂતોને ખાસ ભલામણ છે કે તેઓ દિવાળી પછી જ નવા મોલની વાવણી કરે જેથી નુકસાનીથી બચી શકાય.
પોરબંદર જિલ્લાના કવલકા ગામના વતની ભીમાભાઈ ઓડેદરા એ જણાવ્યું હતું કે હું ઘણા વર્ષો થી આગાહી કરું છું જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની અંદર દર વર્ષે એક વર્ષા વિજ્ઞાનનો, વર્ષાઋતુનું પૂર્વાનુમાન માટે સેમિનાર યોજાય છે. તો તેમાં આજે અમે વર્ષાઋતુના પૂર્વાનુમાન માટે ભાગ લેવા માટે આવી પહોંચ્યા છીએ. 2026 ની વર્ષાઋતુ એવી છે કે જેમાં ખૂબ-ખૂબ વરસાદ થાહે અને સારું વરસ રહેશે એવું અનુમાન છે. એવું અનુમાન છે કે આજે 25 તારીખ છે. તો આજથી 26 તારીખે તો આખી સિસ્ટમની તૈયારી થાય છે. પહેલી તારીખે આખી સિસ્ટમ મજબૂત થઈ અને એ સિસ્ટમ છૂટી થવાય વરસાદ વરસી જાય એવું અનુમાન છે. ચોમાસામાં વધુ વરસાદ થાહે એટલે પૂરની પરિસ્થિતિની શક્યતા રહેશે. વાવાઝોડાનું કારણ એ છે કે બહુ મજબૂત સિસ્ટમ હોય એટલે તોફાની તો રહે જ. એટલે સિસ્ટમ બહુ જ મજબૂત છે એટલે તોફાની વરસ રહેશે એવું અનુમાન છે.ખૂબ વરસાદની શક્યતા હોવાથી ખેડૂતોને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં બહુ ન રહેવું. વસવાટ બહુ ન કરવો નીચાણ ભાગમાં..
માળીયાહાટીના તાલુકાના જલંધર ગામના વતની અને આગાહીકાર અનિલભાઈ દવે એ આમતો મેઘા મરણ અને મોંઘવારીની કોઈ આગાહી શક્ય નથી, છતાં પણ માણસની જાત કાયમ માટે સત્યની નજીક જવા માટેના પ્રયાસો કરતી હોય છે. એમાંનો અમારો પ્રયાસ ભાગરૂપે આગાહીકારો અમે મળીએ છીએ.આ વર્ષની અંદર તમને વાત કરું તો 24 જૂનથી 30 જૂનની વચ્ચે વાવણી લાયક સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ થશે. તે પહેલા પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે લગભગ 15 જૂનથી 20 જૂનની આસપાસ એકાદો રાઉન્ડ આવશે, પરંતુ વાવણી લાયક નહીં હોય.ખાસ કરીને ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને યુદ્ધો માણસ જાતે જે ચાલુ કર્યા છે. એને લઈને પ્રકૃતિમાં પણ બદલાવ આવ્યો છે. ખાસ અલ-નીનોને હિસાબે આ વર્ષે થોડું કપરું વર્ષ તો દેખાય છે. શરૂઆતના તબક્કામાં વાવણી લાયક વરસાદ થયા પછી આતરૂ પડશે. પરંતુ ગરમી અને ઉષ્ણતામાન ઊંચું હોવાના હિસાબે પાછતરા વરસાદ ખૂબ સારા થશે અને પિયત પાણી, કૂવા, પાણી ભરાઈ જશે ડેમ તળાવો. એટલે શિયાળુ પિયત માટે લગભગ ખેડૂતોને પાણીની અછત નહીં રહે, એવો અમારો અનુમાન છે. ખેડૂતો માટે લગભગ 10 થી 12 આની વર્ષ ગણવાનું. કેમ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જને હિસાબે ગરમીનું પ્રમાણ વધવાથી રોગ-જીવાતનું પ્રમાણ પાકની અંદર બધું જોવા મળશે અને માનવજાતમાં પણ બીમારીની અસરો વર્તાશે, એવું અમારો અનુમાન છે
માંગરોળ તાલુકાના દીવરાણા ગામના વતની અને 17 વર્ષની આગાહી કરતા નીલેશ ગામી એ જણાવ્યું હતું કે હું છેલ્લા 17 વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આગાહી આપું છું અને એક થી પાંચ નંબરમાં દર વર્ષે હું આવું છું.એ વર્ષે ચોમાસામાં 20 જૂનથી 27 જૂનમાં સૌરાષ્ટ્રમાં વાવણી થઈ જશે અને 7 જુલાઈ સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં વાવણી થઈ જશે. આવતું વર્ષ શરૂઆતમાં સારું રહેશે. સારા વરસાદ થશે. જેમ જેમ શ્રાવણ મહિનો આવતો જાય એમ થોડું થોડું ઘટતું જાહે. શ્રાવણ મહિનાના એન્ડ બાજુ જાતાં વરસાદ ઓછો થાતો જાહે અને ભાદરવો જે આવે એમાં થોડી વરસાદની ઘટ રહેશે. ઉત્પાદનમાં સારું રહેશે કેમકે પાછળ જેટલી વખત પિયત આપવા પડે ને એમાં મગફળીને અને કપાસને ને સારું રહે, કપાસના જીંડવા વરસાદથી ખરે એ ન ખરે. આ વર્ષે ખેડૂતને વરસાદ થોડા ઓછા મળશે ગયા વર્ષ કરતા, તોય ઉત્પાદન સારું રહેશે સિંચાઈ માટે પાણીની ઘટ રહેશે. ખેડૂતોને મગફળી અને કપાસ વાવવામાં કંઈ વાંધો નહીં આવે , થોડુંક વહેલું વાવે તો બીજું પાછરતા સમયમાં પિયત સમયસર થાય તો શિયાળામાં ઓછા પાણીમાં થોડુંક એકાદ પિયત વધારે લઈ શકે એવો મારો આગ્રહ છે કે અત્યારે ઓરવીને જેને સગવડ હોય પાણીની એ ઓરવીને જ વાવે. પાછળ વરસાદ જે ત્રણ વર્ષથી જે ખેતરમાં પાથરા પલળતા હતા એવું આ વર્ષે નથી.
જુનાગઢ વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળ જૂનાગઢના પ્રમુખ અને વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક એન.બી જાદવે જણાવ્યું હતું કે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે આજે 32 માં વિજ્ઞાન પરિસંવાદનું આયોજન કરાયું હતું. આ વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળ જિલ્લા 32 વર્ષથી આયોજન કરી રહ્યું છે. જમા ગુજરાત ભરમાંથી અલગ અલગ આગાહીકારો વરસાદની આગાહી આપવા માટે અહીં આવે છે. વર્ષા વિજ્ઞાન પરિ સંવાદની જ્યારે તારીખ નક્કી કરવામાં આવે છે તે 20 દિવસ પહેલા આગાહીકારો પાસેથી વરસાદ કેવો થશે અને આવતું ચોમાસુ કેવું રહેશે , જેને લઇ આગાહીકારોને એક ફોર્મ મોકલવામાં આવે છે. જેમાં હાલ 60 થી વધુ આગાહી કરો વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળમાં રજીસ્ટર થયેલા છે. જેમાંથી 45 થી વધુ આગાહીકારો દ્વારા લેખિતમાં પોતાની આગાહી લખી અને મોકલે છે. જેના પરથી વરસાદ આગાહીની બુક તૈયાર કરવામાં આવે છે.
જેને લઇ વરસાદનું સરેરાશ અવલોકન કરવામાં આવે છે. આગાહીકારો અલગ અલગ પ્રકારે આગાહી કરે છે. જેમાં વરસાદનો ગર્ભ હોળી અખાત્રીજના પવનો, ગ્રહ નક્ષત્રો જ્યોતિષી, પશુ પક્ષીઓની ચેષ્ટા, વનસ્પતિના લક્ષણો, ગરમાળા ના ફૂલ, બોર, ખાખરો કેસુડાના ઝાડ પર ફૂલ આવવા, ભડલી વાક્યો પરથી આગાહીકારો વરસાદની આગાહી કરતા હોય છે. હાલ આ અલગ અલગ આગાહીકારોની 47 જેટલી આગાહીઓ અહીં વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળમાં આવી છે. અને હાલ 45 જેટલા આગાહીકારો આજના વરસાદ વિજ્ઞાન પરિ સંવાદમાં ભાગ લીધો છે
આજે જે આગાહી કારો દ્વારા આગાહી આપવામાં આવી છે જેમાં પૂર્વ અનુમાન પ્રમાણે સરેરાશ તારણ એવું નીકળે છે કે આગાહી ચોમાસુ 2026 અંદાજે 56 દિવસનો વરસાદ રહેશે. જેમાં 10 થી 12 આની જેટલુ વર્ષ થશે. અને 75 ટકા વર્ષ થાય તેવું તારણ આપવામાં આવ્યું છે. બે તબક્કામાં વાવણીનું પુરવાનું મન આગાહીકારો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં પ્રથમ વાવણી જૂન મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં અને બીજી વાવણી જૂન મહિનાના ચોથા અઠવાડિયામાં થાય તેવું સંયુક્ત રીતે ૪૭ આગાહીકારોએ જણાવ્યું છે.14 અવલોકનકારો વર્ષ સારું કહે છે અને 27 અવલોકનકારો વર્ષ મધ્યમ રહેશે તેવું કહે છે. ત્યારે સરેરાશ એવું કહી શકાય કે 10 થી 12 આની વર્ષ રહેશે. તમામ આગાહીકારોનું મંતવ્ય છે કે 15 ઓક્ટોબર થી વરસાદ વિદાય લેશે.
ઘણા આગાહીકારોએ એવું પણ કહ્યું છે કે ખંડીવૃતિ વાળું વર્ષ રહેશે અને ત્યાં વરસાદ સારો પડે અને જ્યાં વરસાદ ન થાય ત્યાં વરસાદ ઓછો પડે, જેને લઇ ખંડી વૃત્તિવાળું વર્ષ થાય તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.ત્યારે આ તમામ આગાહીકારોના મંતવ્યો પરથી જો સંપૂર્ણપણે આગાહી કરવી હોય તો કહી શકાય કે આવતું ચોમાસુ 2026 10 થી 12 આની રહેશે, જેમાં બે તબક્કે વાવણી થશે અને ચોમાસુ ઓક્ટોબર મહિનામાં વિદાય લેશે. અને ઠંડી વૃત્તિ વાળું વર્ષ રહેશે તેવી આગાહીકારોએ આગાહી કરવામાં આવી છે.