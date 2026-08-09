/ગુજરાત પર એક સાથે 4-4 સિસ્ટમ સક્રિય થતા આ જિલ્લાઓમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, હવામાન વિભાગની અગાહી

Gujarat monsoon: ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યા બાદ ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થઈ છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદને લઈને નવી આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર તોફાની વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ ગુજરાત પર ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં લો પ્રેશર, મોન્સૂન ટ્રફ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે આગામી 7 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 11 ઓગસ્ટે પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લો પ્રેશર, મોન્સૂન ટ્રફ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર વધશે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો સહિત વડોદરા, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 14 ઓગસ્ટ સુધીના 6 દિવસીય પૂર્વાનુમાન દરમિયાન રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ અતિભારે વરસાદનું ઓરેન્જ કે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વીજળી અને તેજ પવનને ધ્યાને રાખીને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 9 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધશે. મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં તાપી અને નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં પડી રહેલો મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ ઊભા પાકો માટે અત્યંત અમૃત સમાન નીવડશે. 15 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદનું જોર રહ્યા બાદ 17, 18 અને 19 ઓગસ્ટ તેમજ 23 ઓગસ્ટ પછી પણ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, આગામી નવેમ્બર મહિના સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. સપ્ટેમ્બરમાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડી સક્રિય થતાં વાવાઝોડા સાથે મુશળધાર વરસાદ ખાબકી શકે છે. 13 સપ્ટેમ્બર આસપાસ ગરમીનો પ્રકોપ પણ વધશે. સપ્ટેમ્બરમાં થનારો વરસાદ તૈયાર પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને જીવજંતુનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે, જેથી ખેડૂતોને યોગ્ય સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પણ સમુદ્રમાં વાવાઝોડાં સર્જાવાની શક્યતાઓ રહેશે.