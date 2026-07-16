/ગુજરાતમાં એક સાથે 4 શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય: વાવાઝોડાનો ખતરો! રથયાત્રાના દિવસે આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ

Gujarat Rain Update: ગુજરાતમાં ચોમાસાના બીજા રાઉન્ડની અસર હવે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. હાલમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસૂન ટ્રફ સહિત ચાર વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વર્તમાન રાઉન્ડ બરાબરનો જામી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના નાગરિકો માટે આગામી એક સપ્તાહ માટે મહત્વની આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં એકસાથે 4 જેટલી ખતરનાક અને શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં રાજ્યના વહીવટી તંત્રને પણ સાવચેત રહેવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.
હાલમાં રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકોટ, ખેડા, વલસાડ અને ભાવનગર જિલ્લાઓમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેનાથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. હવામાન વિભાગ મુજબ, સમગ્ર ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને થન્ડરસ્ટોર્મ (Thunderstorm) એક્ટિવિટી સાથે સાર્વત્રિક રીતે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. નવસારી શહેરમાં સવારથી જ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે. શહેર અને જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. એક સપ્તાહથી લંબાયેલા વરસાદને પગલે ડાંગરની રોપણી કરતાં ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે.
હાલ રાજ્યમાં એકસાથે ચાર શક્તિશાળી વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસૂન ટ્રફ એક્ટિવ થતાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. અમદાવાદમાં રથયાત્રાના દિવસે એટલે કે 16 જુલાઈના રોજ ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આકાશ મોટાભાગે વાદળછાયું રહેવાની અને કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના નીતિવિષયક વિશ્લેષણ અને સેટેલાઇટ ઈમેજ મુજબ હાલમાં દેશ અને રાજ્યના વાતાવરણમાં ચાર વેધર સિસ્ટમ લો પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય થઈ છે. આ ચારેય સિસ્ટમના સંયુક્ત પ્રભાવ હેઠળ અરબી સમુદ્ર તરફથી ભારે માત્રામાં ભેજવાળા પવનો ફૂંકાશે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદનો સિલસિલો ચાલુ રહેશે.
અમદાવાદ શહેરના સ્થાનિક હવામાનની વાત કરીએ તો, આજે આકાશ મુખ્યત્વે વાદળછાયું રહેશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. પરંતુ ખરી ચિંતા આવતીકાલ માટે છે. 16 જુલાઈના રોજ અમદાવાદ શહેર તેમજ સમગ્ર જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક મોટો પલટો આવી શકે છે.
હવામાન વિભાગે ખાસ ચેતવણી આપી છે કે 16મી જુલાઈએ અમદાવાદમાં થન્ડરસ્ટોર્મ અને તેજ પવન સાથે ભારે ગાજવીજ વાળો વરસાદ તૂટી પડી શકે છે. 16 જુલાઈએ નીકળનારી ભગવાન જગન્નાથની પાવન રથયાત્રામાં આ વરસાદી માહોલ અને વાવાઝોડું વિઘ્ન ઉભું કરી શકે છે અને યાત્રાને વ્યાપક અસર પહોંચાડી શકે છે.