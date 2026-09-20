/Menstrual Cramps: 4 વસ્તુઓ જેને ખાવાથી માસિક સમયે થતા દુખાવાથી મળી શકે છે રાહત

Menstrual Cramps Relief: માસિક સમયે મહિલાઓ એ થતા દુખાવાથી છુટકારો મેળવવા માટે પેન કિલર દવાઓ દર મહિને ન ખાવી હોય તો કેટલાક ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. ઘરમાં રહેલા કેટલાક ફૂડ એવા છે જે માસિક સમયે થતા દુખાવાથી રાહત આપવામાં મદદ કરી શકે છે. ચાલો તમને 4 એવા સુપર ફૂડ વિશે જણાવીએ જે માસિક સમયે થતા દુખાવાથી રાહત આપી શકે છે.
કેળા પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. કેળા ખાવાથી સ્નાયુના દુખાવામાં રાહત મળી શકે છે સાથે જ બ્લોટીંગથી છુટકારો મળે છે. કેળામાં રહેલા પોષક તત્વો માસિક સમયે હોર્મોન બેલેન્સ કરવામાં અને મૂડ સ્વિંગ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
આયુર્વેદમાં આદુને નેચરલ પેનકિલર કહેવામાં આવે છે. આદુ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટિ ઈન્ફલેમેટરી તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. આદુનું સેવન માસિક દરમિયાન કરવાથી પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, ઉબકા જેવી તકલીફથી રાહત મળી શકે છે. માસિક દરમિયાન આદુની ચા બનાવીને અથવા તો આદુનો ઉકાળો બનાવીને પી શકાય છે.
હળદર પણ પોષક તત્વોથી ભરપૂર આયુર્વેદિક ઔષધી છે. હળદરમાં રહેલું કર્ક્યુમીન શરીરમાં વધેલા સોજા અને દુખાવાને ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. માસિક દરમિયાન હળદર ગરમ દૂધમાં મિક્સ કરીને પી શકાય છે. રાતના સમયે દૂધમાં હળદર ઉમેરીને પીવું ફાયદાકારક રહે છે.
ડાર્ક ચોકલેટ મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. જે સ્ટ્રેસ દૂર કરી રાહત આપવાનું કામ કરી શકે છે. ડાર્ક ચોકલેટ મુડ ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે અને દુખાવાથી પણ રાહત આપી શકે છે. આ વસ્તુઓ ખાવાની સાથે માસિક દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહેવું પણ જરૂરી છે.