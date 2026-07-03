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4 જુલાઈનું રાશિફળ: મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે શનિવાર જાણવા વાંચો રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:00 PM IST

4 July 2026 Saturday Rashifal : હનુમાનજી અને શનિદેવને સમર્પિત શનિવારે મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓને કેવું ફળ મળશે તેનો અંદાજ રાશિફળ પરથી લગાવી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શનિવાર અને 4 જુલાઈનું રાશિફળ 12 રાશિઓ માટે શું કહે છે?
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, કોઇપણ અપેક્ષિત શુભ પરિણામના આગમનથી મન પ્રસન્ન રહેશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે રમૂજમાં રાતનો સમય પસાર થશે. આનાથી તમે થોડી હળવાશ અનુભવશો. તમે પરિવારમાં કોઈની સાથે બહાર જવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. આજે કોઈ મિત્ર સાથે મુલાકાત જૂની યાદોને તાજી કરશે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ સાથેની મુલાકાતને કારણે મનમાં ખુશી રહેશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓની કૃપા રહેશે. રોજગારીની દિશામાં પણ સફળતા મળશે. સાંજથી રાત સુધી અનિચ્છનીય મુસાફરીનો યોગ છે. પ્રવાસ પર જતા પહેલા તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોને સારી રીતે તપાસવું વધુ સારું રહેશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી શક્તિમાં વધારો થવાને કારણે શત્રુઓનું મનોબળ ઘટશે. પરિવાર સાથે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. અન્યને મદદ કરવાથી દિલાસો મળશે. તેથી જરૂરિયાતમંદોને શક્ય તેટલી મદદ કરો. સાંજે કોઈ વિદ્વાન સંચાલકને મળવાની તક મળી શકે છે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે જે પણ કામ કરશો તે સરળતાથી થઈ જશે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખો કે આજે નકામા કાર્યોમાં સમય બગાડો નહીં. ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જીવનસાથીના શબ્દોને સંપૂર્ણપણે સાંભળ્યા વિના કોઈપણ પ્રતિક્રિયા આપવાનું ટાળો.

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા વિરોધીઓ પરાજિત થશે. આ સાથે તમારું પારિવારિક જીવન પણ સુખી રહેશે. રાજકીય સમર્થન પણ મળશે. પણ તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પૈસાની લેવડદેવડમાં સાવધાની રાખો, નહીંતર આજે તમે મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો. સાંજથી રાત સુધી પ્રેમ સંબંધ મજબૂત રહેશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે વ્યવસાયમાં પ્રગતિથી ખૂબ જ ખુશ રહેશો. વિવાહિત જીવન પણ આજે આનંદદાયક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ બૌદ્ધિક અને માનસિક બોજમાંથી રાહત અનુભવશે. પત્ની અને બાળકો સાથે સાંજથી રાત સુધી ફરવાનો યોગ છે. મુસાફરી દરમિયાન કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ મળી શકે છે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, નવી ઓળખાણ કાયમી મિત્રતામાં બદલાશે. સમયનો લાભ લો, આજે તમને તમારી સારી કાર્યશૈલી અને નરમ વર્તનથી લાભ મળશે. તમે અન્ય લોકોનો સહકાર લેવામાં સફળ થશો. નજીક અને દૂરની મુસાફરીની બાબત મુલતવી રાખવામાં આવશે. જીવનસાથીના પ્રયાસોથી તમારા માટે કોઈ મોટી ડીલ નક્કી થઈ શકે છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, સાંસારિક આનંદ અને સન્માનમાં વધારો થશે, ભાગ્યનો વિકાસ યોગ ચાલી રહ્યો છે. આ સાથે નવી શોધોમાં પણ રસ વધશે. જૂના મિત્રોની મુલાકાતથી નવી આશાઓ પ્રબળ થશે, ઘરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ સર્જાશે. સાંજે સારા સમાચાર મળશે. રાત્રે કોઈ શુભ સમારોહમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ જ વ્યસ્ત અને તણાવમુક્ત રહેશે. સમજદારીથી કાર્ય કરો અને તમારા નજીકના લોકો સાથે બિનજરૂરી વિવાદોમાં ના પડશો, નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ નરમ રહેશે, તેથી ખાવામાં સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મહત્તમ સમય પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્ર લાભનો છે. તેથી કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ના કરો. આજે વ્યાવસાયિક બાબતો વચ્ચે વ્યક્તિગત મતભેદો લાવવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. જો પ્રેમી અથવા અન્ય કોઈ નજીકના વ્યક્તિ સાથે કોઈ વિવાદ હોય તો તે વાતચીત દ્વારા ઉકેલી શકાય છે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કોઈ પ્રિયજનના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે થોડો વધારે કામનો ભાર પણ અનુભવશો. તમારા જુનિયરો પાસેથી કામ મેળવવા માટે, તમારે પ્રેમથી કામ કરાવવું પડશે. ઘરમાં પણ વાતાવરણ હળવું રાખો. આ સાથે તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તેનાથી મન પ્રસન્ન રહેશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, ખોવાયેલા પૈસા અથવા અટકેલા પૈસા મળશે. કોઈપણ મુશ્કેલ સમસ્યાનો ઉકેલ પરામર્શની શક્તિના આધારે પણ આવશે. આજે તમે કોઈ પણ શુભ કે ધાર્મિક કાર્યક્રમની વ્યવસ્થામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમને પિતા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે.  

TAGS:
astrology
spiritual
Horoscope
શનિવારનું રાશિફળ

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