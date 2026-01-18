ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

જાન્યુઆરીના અંતમાં 4 ગ્રહો કરશે ગોચર, 4 રાશિના લોકોની અનેક ઈચ્છાઓ થશે પૂર્ણ !

Lucky Zodiac Signs: 29થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન મંગળ, બુધ, ગુરુ અને શુક્ર ગ્રહો ગોચર કરશે. ચાર ગ્રહોનું સતત પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓમાં સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. આ 4 રાશિના લોકોને નાણાકિય લાભ પણ કરાવી શકે છે.

Lucky Zodiac Signs: ચાર મુખ્ય ગ્રહો ટૂંક સમયમાં પોતાની સ્થિતિ બદલવાના છે. ગ્રહોના સતત નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર બધી 12 રાશિઓ પર પડશે. આ દુર્લભ સંયોગ જાન્યુઆરીના છેલ્લા દિવસોમાં જોવા મળશે. 29 જાન્યુઆરીથી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન મંગળ, બુધ, ગુરુ અને શુક્ર ગોચર કરશે.   

હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ રાત્રે 12:46 વાગ્યે ઉત્તરાષાઢ નક્ષત્ર (શ્રવણ નક્ષત્ર)માંથી સૌપ્રથમ ગોચર કરશે. શ્રવણ ગ્રહ ચંદ્ર દ્વારા શાસિત છે. ત્યારબાદ, 30 જાન્યુઆરી, 10:53 વાગ્યે, ગુરુ એક તબક્કામાંથી બીજા તબક્કામાં પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ, 31 જાન્યુઆરી, બુધ અને શુક્ર બંને એક જ દિવસે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ સવારે 3:27 વાગ્યે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને શુક્ર સાંજે 5:41 વાગ્યે. આ ગ્રહોની સક્રિય ઉર્જા, સતત ગોચર સાથે, કેટલીક રાશિઓ માટે ઉત્તમ સમય લાવી રહી છે.  

સિંહ રાશિ: બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારું નસીબ તમારા પર સાથ આપશે, અને સમય સારો રહેશે. તમે ધાર્મિક કાર્યોમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશો. વિદેશ પ્રવાસની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે મુલાકાત પણ શક્ય છે.  

મિથુન રાશિ: બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ, શાંતિ અને ખુશીથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા પ્રેમી સાથે ડેટ પર પણ જઈ શકો છો. તમને તમારી આવક વધારવા માટે નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. નવી નોકરી મળવાની પણ શક્યતા છે.   

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકોને બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી શુભ પરિણામો મળશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે તેવું લાગે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા પણ રહેશે.

ધન રાશિ: બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન ધન રાશિ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. સુરક્ષિત વિકલ્પોમાં રોકાણ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. કામ પર પ્રમોશનની પણ શક્યતા છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

