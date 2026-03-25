Heart Attack: હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઘટી જશે, લાઈફમાં આ 4 ફેરફાર કરી લો, 60 ની ઉંમરે પણ દવાઓ નહીં ખાવી પડે

Heart Attack Prevention Tips: દેશમાં હાર્ટ એટેકના કેસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. એ સમય ગયો જ્યારે 60-65 ની ઉંમરે હાર્ટ એટેક આવતો. હવે તો નાની ઉંમરમાં પણ હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. હાર્ટ નબળું પડી જવાની સ્થિતિ અનહેલ્ધી ફુડ, અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલના કારણે પણ ઊભી થાય છે. 
 

Updated:Mar 25, 2026, 04:40 PM IST

હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો ઘરમાં કોઈને હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તો પરિવારના લોકોએ લાઈફસ્ટાઈલમાં આ 4 પોઝિટિવ ફેરફાર કરી લેવા જોઈએ. આ ફેરફાર કરી લેવાથી હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક ઓછું થઈ શકે છે. હાર્ટને દવા વિના હેલ્ધી રાખવું હોય તો પણ આ 4 ફેરફાર ઉપયોગી સાબિત થશે.

કસરત કરો

હાર્ટને હેલ્ધી રાખવું હોય તો નિયમિત કસરતો કરો. આ કસરતોમાં સૌથી બેસ્ટ રહે છે સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગ. સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગથી સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે. નિયમિત વ્યાયામ કરવાથી હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધારતા ફેક્ટર્સ જેમકે બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં રહે છે.   

ઊંઘ પુરી કરો

હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે ઊંઘ પુરી કરવી જરુરી છે. સમયસર સુઈ જવું અને સવારે વહેલા જાગી કસરત કરવી આ નિયમ બનાવી લો. ઊંઘ પુરી થશે તો હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.   

સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ

હવે લાઈફસ્ટાઈલ જ એવી થઈ ગઈ છે કે જો એમ કહીએ કે સ્ટ્રેસ લેવો જ નહીં તો તે શક્ય નથી. સ્ટ્રેસફુલ પરિસ્થિતિ દરેકના જીવનમાં આવે જ છે. બસ શીખવાનું છે સ્ટ્રેસને મેનેજ કરવાનું. દરેક સ્થિતિમાં શાંત રહેવાની ટ્રાય કરો. સાથે જ ધ્યાન કરો. ડીપ બ્રીધીંગ કરો. તેનાથી હાર્ટ પર ઓછું પ્રેશર આવશે.   

આહારમાં ઓમેગા 3

રોજના આહારમાં ઓમેગા 3 થી ભરપુર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. જેમકે અખરોટ, ચિયા સીડ્સ વગેરે. ઓમેગા 3 સોજો ઓછો કરી બ્લડ વેન્સમાં જામેલી ચરબી હટાવવામાં મદદ કરશે.   

