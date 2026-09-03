Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /4 September Rashifal: જન્માષ્ટમી પર બન્યો ગ્રહોનો શુભ સંયોગ, બદલાઈ શકે છે આ રાશિઓનું નસીબ

4 September Rashifal: જન્માષ્ટમી પર બન્યો ગ્રહોનો શુભ સંયોગ, બદલાઈ શકે છે આ રાશિઓનું નસીબ

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:00 PM IST

4 September Rashifal(By Chirag Bejan Daruwalla): 4 સપ્ટેમ્બર 2026, શુક્રવારે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવાશે. આ વર્ષે જન્માષ્ટમી પર ગ્રહોનો વિશેષ સંયોગ સર્જાયો છે. આ સંયોગ કઈ કઈ રાશિના લોકોને ફળશે ચાલો જાણીએ દૈનિક રાશિફળ પરથી.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સાવધાની અને જાગૃતિનો દિવસ છે. ધંધાના કિસ્સામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. રોજિંદા કાર્યોથી આગળ કેટલાક નવા કાર્યોમાં પ્રયાસ કરો. કોઈ અંગત માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. નવી તક તમારી આજુબાજુ છે, તેને ઓળખી લેવી તે તમારા પર નિર્ભર છે.

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ પ્રસંગોમાં જોડાવાની તક મળશે. સમાજમાં ગૌરવ હોવાના કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે. આ સિવાય આજે જે લોકો ધંધામાં છે તેઓને સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં એક ખાસ ડીલ ફાઇનલ થશે. રાજ્ય તરફથી વિશેષ સન્માન મેળવી શકાય છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, તમારો આજનો દિવસ ખૂબ જ મજબુત છે. દિવસ દરમિયાન લાભની તકો મળશે. તેથી કાર્યાત્મક બનો. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનો આનંદ માણો. જો નોકરી કે ધંધામાં કોઈ નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે. કાર્યમાં નવું જીવન મળશે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે નવી યોજના અને કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતથી મન પ્રસન્ન થશે. કાયદાકીય વિવાદમાં વિજય અને સ્થાળાંતરની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. દિવસે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, શકિતમાં વધારો થશે. પરિવારમાં સુખી પરિવર્તન આવશે.

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. વહેંચાયેલા વેપારથી ભાગીદારીમાં મોટો ફાયદો થશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજને સંભાળવાની આજની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે તમારા પુત્ર અને પુત્રીના સંબંધમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડશે. પ્રામાણિકતા અને નિયમોની કાળજી લો. આજે એકસાથે ઘણાં કામ હાથમાં લેશો નહીં.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે ખૂબ ક્રિએટિવ દિવસ છે. એટલે કે આજે તમે કોઈપણ રચનાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આખો દિવસ પસાર કરી શકો છો. મુસાફરોને જે કામ સૌથી પ્રિય છે તે આજે કરવામાં આવશે. સાથીદારોની સહાયથી તમે આજે આરામ કરી શકશો. પરિવારમાંથી મદદ મળશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સાવચેત રહેવાનો છે. હવામાનના બદલાવથી વિકાર પેદા થઈ શકે છે. ખાવા-પીવામાં બિલકુલ બેદરકારી રાખશો નહીં. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ આનંદદાયક રહેશે. ઉતાવળમાં કોઈ ભૂલ થઈ શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો.

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ સર્જનાત્મક છે, તમે જે પણ કાર્ય સમર્પણ સાથે કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. અધૂરા કામ પતાવશો, મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. ઓફિસમાં તમારા વિચારો મુજબ વાતાવરણ બનશે અને તમારા સાથીઓ પણ તમારો સાથ આપશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારક છે. આજે તમારા વર્તનથી સંબંધિત તમામ વિવાદોનું સમાધાન થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ પર પણ કેટલાક કામ શરૂ થઈ શકે છે. જમીન અને સંપત્તિના મામલે પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે. પરંતુ ધર્મ અને અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવા થોડો સમય આપવો સારો રહેશે. ક્ષેત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. શુભ કાર્યોમાં રાત્રિનો સમય વિતાવશો.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયામાં સંયમ અને સાવધાની રાખવી. ધ્યાનમાં રાખો કે તમારી આસપાસના લોકો સાથે સંઘર્ષની કોઈ શક્યતા નથી. કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે. ભાગ્યમાં વિશ્વાસ રાખો અને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરો. રાત્રે પરિસ્થિતિમાં વધુ સુધારો થશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારી રહેશે. બિઝનેસમાં જોખમ લેવાનું આજે ફાયદાકારક રહેશે. મુશ્કેલીઓને ધીરજ અને તમારા નરમ વર્તન દ્વારા સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે જે કંઈપણ આજે ઈચ્છી રહ્યાં છો તે મેળવી શકો છો.  

TAGS:
Rashifal
દૈનિક રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સાવકા પિતાની હવસનો શિકાર બનતી દીકરીએ હિંમત દાખવી નરાધમનો પર્દાફાશ કર્યો
2
3
4
5