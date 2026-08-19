/ગુજરાતમાં 4-4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવા છતાં કેમ નથી પડતો ભારે વરસાદ? ખૂલ્યું મોટું રહસ્ય, જાણો શું કહે છે અંબાલાલ પટેલ

Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં એકસાથે 4-4 જેટલી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, તેમ છતાં ભારે વરસાદની કોઈ જ શક્યતા દેખાઈ રહી નથી. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાત માથે ચાર સિસ્ટમ સક્રિય હોવા છતાં માત્ર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની જ શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો અને હળવો વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ફરી મેઘરાજા મહેરબાન થશે.
છેલ્લા 24 કલાકના આંકડા પર નજર કરીએ તો, રાજ્યના 115 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં પડ્યો છે, જ્યાં દોઢ ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત સુરત, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાના ચાર તાલુકાઓમાં ૧ ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. જોકે, આજે રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી નથી. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં માત્ર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.
ગુજરાત પર 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા 23 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, ડિપ્રેશન સક્રિય થતા ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ પર્યુષણ પર્વ અને ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 8 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 12 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગણેશ ચતુર્થી પર પણ ભારે વરસાદ અને ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ છે. જ્યારબાદ તારીખ 19 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનું પ્રમાણ ફરી વધશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દરિયામાં હલચલ જોવા મળી શકે છે અને પવનની ગતિમાં પણ વધારો થશે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉ. એ.કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં રાજ્ય પર ૪ સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, ડિપ્રેશન અને અન્ય એક ટ્રફ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ, આ સિસ્ટમ્સની એક્ટિવિટી (સક્રિયતા) ખૂબ જ ઓછી હોવાને કારણે માત્ર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની જ સંભાવના રહેલી છે. આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની કોઈ જ શક્યતા નથી. નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો સરેરાશ 20 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય સરેરાશ કરતાં ૧ ટકો ઓછો છે.
હવામાન વિભાગની વિસ્તૃત માહિતી મુજબ, ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું ડિપ્રેશન હાલ ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સાથે જ રાજસ્થાનના મધ્ય ભાગો પર પણ એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. આ તમામ સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને પગલે આજે રાજ્યના 15 જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે. જેમાં સુરત, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ છુટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સૂર્યએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે ખૂબ સારું ગણાય છે. આગામી 17થી 19 ઓગસ્ટે ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, આગામી 23-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે. ત્યારબાદ આગામી 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પાણી કૃષિ માટે સારૂ ગણાતું નથી. આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધારે રહી શકે છે. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર અને સાતમ-આઠમના તહેવાર દરમિયાન પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.