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Janmashtami 2026: ટીવી પર શ્રીકૃષ્ણ બનીને છવાયા આ સ્ટાર્સ, દર્શકોના મનમાં વસી ગયા કૃષ્ણ બનીને

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:31 AM IST

Janmashtami 2026: 4 સપ્ટેમ્બર 2026 અને શુક્રવારે દુનિયાભરમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ખાસ દિવસે એવા એક્ટર્સ વિશે તમને જણાવીએ જેમને કૃષ્ણ તરીકે લોકોએ ટીવી પર જોયા. આ એક્ટર્સે ટીવી પર એટલો સુંદર અભિનય કર્યો કે લોકોના મનમાં કૃષ્ણ તરીકે તેઓ વસી ગયા હતા. 
 

સ્વપનિલ જોશી1/5

સ્વપનિલ જોશી

1993 માં શ્રી કૃષ્ણા નામની ટીવી સીરીયલ આવતી હતી. આ સીરીયલમાં એક્ટર સ્વપનિલ જોશી કૃષ્ણના પાત્રમાં જોવા મળ્યો હતો. તેનો અભિનય અને લુક એવા હતા કે લોકોને તે કૃષ્ણ તરીકે પ્રિય બની ગયો હતો.   

નીતિશ ભારદ્વાજ2/5

નીતિશ ભારદ્વાજ

મહાભારત નામનો લોકપ્રિય ટીવી શો શરુ થયો હતો. આ શોમાં કૃષ્ણનું પાત્ર નીતિશ ભારદ્વાજે નિભાવ્યું હતું. નીતિશ ભારદ્વાજ પણ કૃષ્ણ તરીકે ઘરે ઘરમાં રાતોરાત ફેમસ થઈ ગયા હતા. આજે પણ નીતિશ ભારદ્વાજને તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.   

સૌરભ રાજ જૈન3/5

સૌરભ રાજ જૈન

વર્ષો સુધી લોકોના મનમાં સ્વપનિલ જોશી અને નીતિશ ભારદ્વાજ કૃષ્ણ તરીકે બેસ્ટ એક્ટર્સ રહ્યા પરંતુ ત્યારબાદ વધુ એક એક્ટર આવ્યો જેને લોકોએ કૃષ્ણ તરીકે સ્વીકાર્યો. 2013 માં મહાભારત શો ફરીથી બન્યો અને તેમાં સૌરભ રાજ જૈન શ્રીકૃષ્ણ તરીકે જોવા મળ્યો. શ્રીકૃષ્ણના પાત્રમાં સૌરભ જૈન આજે પણ લોકપ્રિય છે.   

સુમેધ મુદ્ગલકર4/5

સુમેધ મુદ્ગલકર

સુમેધ મુદ્ગલકર 2018 માં આવી રાધા કૃષ્ણ સીરીયલમાં શ્રીકૃષ્ણનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. આ ટીવી સીરીયલ પણ લોકપ્રિય થઈ હતી. આ શો પછી સુમેધ ઘરેઘરમાં શ્રીકૃષ્ણ તરીકે ફેમસ થયો. આ 4 કલાકારો સિવાય પણ ઘણા એક્ટર્સ શ્રીકૃષ્ણના પાત્રમાં અલગ અલગ શોમાં જોવા મળ્યા પરંતુ આ 4 કલાકારો જેટલા લોકપ્રિય અન્ય કોઈ થયા નથી.  

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TAGS:
janmashtami 2026
જન્માષ્ટમી

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