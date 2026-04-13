Horror Movies: વર્ષો પછી પણ આ 4 ફિલ્મોનો કોઈ મુકાબલો નથી, હિરોઈનનો અભિનય ડરાવશે, અમુક સીન જોઈ કલેજું મોં માં આવી જશે

4 Best Hindi Horror Movies: બોલીવુડની 4 બેસ્ટ હોરર ફિલ્મ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ફિલ્મો આમ તો વર્ષો જૂની છે પણ આ ફિલ્મમાં જે હોરરનો અનુભવ થાય છે તેવો અનુભવ તમને આજકાલની ફિલ્મો જોઈને નહીં થાય. આ ફિલ્મોમાં વિચિત્ર મોઢાવાળા ભૂત નહીં દેખાય પણ જે કલાકારને ફિલ્મમાં ભૂત વળગે છે તેને જોઈને તમારું કલેજું મોં માં આવી જશે.
 

Updated:Apr 13, 2026, 05:53 PM IST

બોલીવુડ હોરર ફિલ્મો

1/6
image

આ ફિલ્મોએ બોલીવુડ હોરર ફિલ્મોમાં નવો બેંચમાર્ક સેટ કર્યો છે. મોટાભાગના લોકોએ આ ફિલ્મો નહીં જ જોઈ હોય. જો તમને ખરેખર હોરર ફિલ્મ કોને કહેવાય જાણવું છે તો આ ફિલ્મો એકવાર જુઓ. તમને મજા પડી જશે અને ડર પણ લાગશે.   

ફુંક

2/6
image

ફુંક ફિલ્મ બ્લેક મેજિક પર આધારિત ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 2008 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં એક નાની બાળકી પર બ્લેક મેજીક કરવામાં આવે છે. ફિલ્મમાં જે ચાઈલ્ડ આર્ટિસ્ટે અભિનય કર્યો છે તેને જોઈ તમને ખરેખર ડર લાગશે. હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીનોએ આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ. આ ફિલ્મ તમને યુટ્યૂબ પર ફ્રીમાં જોવા મળશે.   

રાત

3/6
image

રામ ગોપાલ વર્માની આ સૌથી બેસ્ટ હોરર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં રેવતી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે અને તેણે જે અભિનય કર્યો છે તેને જોઈ તમારી આંખો ફાટી જશે. વર્ષો પછી પણ આ ફિલ્મ બોલીવુડની સૌથી ડરામણી હોરર ફિલ્મોમાં આવે છે. રેવતી સ્ટારર રાત ફિલ્મ પણ તમે યુટ્યૂબ પર જોઈ શકો છો.   

ભુત

4/6
image

રામ ગોપાલ વર્માની ફિલ્મ ભુતમાં ઉર્મિલા માંતોડકર, અજય દેવગન, રેખા સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ પણ જોવા જેવી છે. આ ફિલ્મ જોયા પછી તમે કોઈ નવા ઘરમાં શિફ્ટ થશો તો 100 વખત તેના વિશે તપાસ કરાવશો. આ ફિલ્મમાં ઉર્મિલા માંતોડકરે બેસ્ટ અભિનય આપ્યો છે. આ ફિલ્મ યુટ્યુબ અને હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાશે.   

વાસ્તુ શાસ્ત્ર

5/6
image

વાસ્તુ શાસ્ત્ર વર્ષ 2004 માં રિલીઝ થયેલી હિંદી હોરર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં સુષ્મિતા સેન, જેડી ચક્રવર્તી, અહસાસ ચન્ના છે. આ ફિલ્મ એક ઘરની આસપાસ ફરે છે જે વાસ્તુ શાસ્ત્રના નિયમ વિરુદ્ધ બનેલું છે અને તે ઘરની સામે એક ઝાડ હોય છે જેમાં પ્રેતનો વાસ હોય છે. આ ફિલ્મમાં પણ નાના બાળકનો અભિનય ઉત્કૃષ્ટ છે. આ ફિલ્મ યુટ્યુબ અને એમ એક્સ પ્લેયર પર જોઈ શકાય છે.   

6/6
image
Trending Photos