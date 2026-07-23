/ગુજરાત પર અતિભારે આફત: એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી 48 કલાક ભારે; પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં રેડ એલર્ટ

રાજ્યભરમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. બીજીતરફ રાજ્યમાં હજુ રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 48 કલાકમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં વરસાદે મુશ્કેલી વધારી છે. અને હજુ પણ આ આફત યથાવત રહેવાની છે. હવામાન વિભાગે 48 કલાક ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ આવી જ આગાહી કરી છે. રાજ્યના ક્યા વિસ્તારો પર છે ભારેથી અતિભારે વરસાદનો ખતરો અને ક્યાં જિલ્લાઓએ રહેવાનું છે સાવધાન, જુઓ આ અહેવાલમાં...
અમદાવાદમાં અનરાધાર અને દક્ષિણમાં દે ધનાધન વરસાદ પડી રહ્યો છે. અને હજુ પણ આવી જ સ્થિતિ રહી શકે છે. કારણ કે હવામાન વિભાગે આગામી 48 અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત માટે તો આગળનો સમય ખૂબ જ ભારે છે.
આવતીકાલે પર રાજ્યના તમામ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર ,અમદાવાદ, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર , ભરૂચમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.
વલસાડમાં વરસાદે 24 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અને હજુ પણ વધુ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ હતી પરંતુ હવે મેઘરાજા જાણે મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. અને જો આવો જ વરસાદ રહેશે તો મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.