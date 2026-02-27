Web Series: સત્ય ઘટના પર આધારિત 4 મસ્ટ વોચ વેબ સીરીઝ, આ સીરીઝ જોઈ ધ્રુજી જશો
Real Life Story Web Series: લોકોને સત્ય ઘટના પર આધારિત વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો જોવી ગમતી હોય છે. રિયલ લાઈફમાં બનેલી ઘટનાની દરેક બારીકી વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવે છે. ઘણી વેબ સીરીઝ તો એવી રીતે બનેલી હોય છે જેને જોનાર પણ હચમચી ઉઠે.
રિયલ લાઈફમાં બનેલી ઘટનાઓ પર આધારિત વેબ સીરીઝ
જો તમને પણ રિયલ લાઈફમાં બનેલી ઘટનાઓ પર આધારિત ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ છે અને આ વીકેન્ડ પર તમે કંઈ ધમાકેદાર અને બેસ્ટ જોવા માંગો છો તો ચાલો તમને ઓટીટી પર ઉપલબ્ધ 4 બેસ્ટ વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ વેબ સીરીઝ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. આ વેબ સીરીઝ જોતા હશો ત્યારે તમે અનુભવ કરી શકશો કે તે સમયે લોકો પર શું વીતી હશે.
ધ રેલ્વે મેન
ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના પર આધારિત આ વેબ સીરીઝ એકવાર તો જોવી જ જોઈએ. 1984 માં ભોપાલમાં યૂનિયન કાર્બાઈડ કારખાનમાંથી ગેસ લીક થયો હતો જેમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ ઘટના દરમિયાન અનેક લોકોનો જીવ કેટલાક રેલ્વે કર્મચારીઓએ બચાવ્યો હતો. આ કર્મચારીઓની સ્ટોરી ધ રેલ્વે મેન વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવી છે. સાથે જ તેમાં જોવા મળે છે કે ગેસ લીક દુર્ઘટનામાં ખરેખર શું થયું હતું અને કેટલા લોકોના મોત થયા હતા. આ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર ઉપલબ્ધ છે.
ધ કંધાર એટેક
1999 માં ઈંડિયન એરલાઈન્સની ફ્લાઈટને આતંકવાદીઓએ હાઈજેક કરી લીધી હતી. કાઠમંડુથી દિલ્હી જતી ફ્લાઈટને આતંકીઓ હાઈજેક કરી અફઘાનિસ્તાનના કંધારમાં લઈ ગયા હતા. આતંકીઓએ યાત્રીઓને બંધક બનાવી ભારતમાં કેદ આતંકીઓને છોડાવવા માંગ કરી હતી. આ સમગ્ર ઘટના પર આધારિક વેબ સીરીઝ આઈસી 814 ધ કંધાર એટેક છે જે નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે.
કાફિર
8 આઈએમડીબી રેટિંગ ધરાવતી આ વેબ સીરીઝ તમને માણસાઈ અને સંબંધ નિભાવવાનું શીખવાડી દેશે. આ સીરીઝ એક પાકિસ્તાની મહિલાની સ્ટોરી દર્શાવે છે જે ભારતમાં કેદ હોય છે અને તે આતંકવાદી હોવાની શંકા હોય છે. જેલમાં તે એક બાળકીને જન્મ આપે છે. ત્યારબાદ જે થાય છે તે જાણવા માટે વેબ સીરીઝ જોવી જરૂરી છે. જો તમને બજરંગી ભાઈજાન ફિલ્મ ગમી હોય તો આ વેબ સીરીઝ પણ એકવાર જોવી જોઈએ.
જીત કી ઝીદ
જીત કી ઝીદ વેબ સીરીઝ ઝી5 પર ઉપલબ્ધ છે અને તેનું રેટિંગ પણ 8.2 છે. આ વેબ સીરીઝમાં મેજર દીપેંદ્ર સિંહ સેંગરની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે જે કારગીલના યુદ્ધમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ જાય છે અને તેમના શરીરમાં કમરથી નીચેનો ભાગ લકવાગ્રસ્ત થઈ જાય છે. પરંતુ મેજર પોતાના જીવનમાં હાર નથી માનતા અને તે સંઘર્ષ કરે છે. આ વેબ સીરીઝમાં તેમની પત્ની અને તેમનો સંઘર્ષ દેખાડવામાં આવ્યો છે.
