Yoga for Slim Waist: કમરની સાઈઝ 34 માંથી 30 કરવી હોય તો આ 5 માંથી 3 આસનનો અભ્યાસ રોજ 15 મિનિટ કરો
Yoga for Slim Waist: શિલ્પા શેટ્ટી, કરીના કપૂર ખાન, મલાઈકા અરોરા સહિતની અભિનેત્રીઓની કમર કાકડી જેવી પાતળી રહે છે. આ અભિનેત્રીઓ પોતાના ફિગરને સ્લીમ રાખવા માટે યોગાસન કરતી જોવા મળે છે. શરીરને એક્ટિવ અને સ્લીમ રાખવામાં પણ યોગાસન મદદ કરી શકે છે. યોગમાં પણ એવા આસનો છે જેને કરવાથી કમરની ચરબી ટારગેટ થાય છે. આજે તમને 5 આસન વિશે જણાવીએ જે કમરની સાઈઝ ઓછી કરવા માટે લોકપ્રિય છે.
3 યોગાસનનો અભ્યાસ રોજ 5-5 મિનિટ માટે કરો
જો તમારી કમરની સાઈઝ પણ વધી ગઈ છે અને તમે પણ અભિનેત્રીઓની જેમ પાતળી કમર મેળવવા ઈચ્છો છો તો આ 5 માંથી કોઈપણ 3 યોગાસનનો અભ્યાસ રોજ 5-5 મિનિટ માટે કરો. તમે રોજ અલગ અલગ આસનનો અભ્યાસ પણ કરી શકો છો. આસન કરવાની શરુઆત એક્સપર્ટ પાસેથી શીખીને કરશો તો ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળશે.
ત્રિકોણાસન
ત્રિકોણાસન શરીરમાં રક્ત પ્રવાહ સુધારવામાં મદદ કરે છે. આ આસન રોજ કરવાથી શરીરમાં લચક આવે છે. નિયમિત અભ્યાસથી શરીરમાં સ્ફુર્તિ આવે છે. ત્રિકોણાસન કરવાથી કમર પર જામેલું ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે.
નૌકાસન
નૌકાસન પેટ, કમરની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરશે અને કમરના દુખાવાથી રાહત આપવામાં પણ મદદ કરશે. નિયમિત નૌકાસનનો અભ્યાસ કરવાથી શરીરનું પોશ્ચર પણ સુધરે છે. આ આસન નિયમિત એવા લોકોએ ખાસ કરવું જેમને પાચનની તકલીફો હોય.
અર્ધ મત્સ્યેન્દ્રાસન
અર્ધ મત્સ્યેન્દ્રાસનને અંગ્રેજીમાં સ્પાઈનલ ટ્વિસ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. આ આસન કરવાથી પીઠના સ્નાયૂ રિલેક્સ થાય છે. આ આસન કરવાથી પેટ અને કમરની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ મળે છે. આ આસન કરવાથી શરીર એક્ટિવ રહે છે.
રિવોલ્વડ ચેર પોઝ
રિવોલ્વડ ચેર પોઝ ગ્લુટ્સ, કોર અને સાથળના સ્નાયૂને મજબૂત કરે છે અને ફેટ ઓછું કરે છે. આ આસન કરવાથી શરીરનો થાક ઓછો થાય છે. આ આસન કરવાથી કમર પર જામેલું ફેટ ઓછુ કરવામાં મદદ મળે છે.
કોબ્રા પોઝ
કોબ્રા પોઝ જેને ભુજંગાસન કહેવામાં આવે છે જે કોર મસલ્સ સાથે અપર બોડી મજબૂત કરે છે. નિયમિત આ યોગનો અભ્યાસ કરવાથી પીઠના દુખાવા, કમરના દુખાવા ઓછા થાય છે અને કમરની ચરબી પણ ઉતરે છે.
