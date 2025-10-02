Yogasana: રોજ કરવા લાગો આ 5 યોગાસન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઈટી અને ટેન્શનથી મળશે રાહત
Yogasana: આજની દોડધામ ભરેલા અને જવાબદારીઓ વાળા જીવનમાં સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઈટી સામાન્ય સમસ્યાઓ થઈ ગયા છે. આયુર્વેદ અને આયુષ મંત્રાલય અનુસાર યોગથી માત્ર શારીરિક નહીં માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરી શકે છે. આજે તમને એવા યોગાસન વિશે જણાવીએ જે મનને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે.
સુખાસન
સુખાસન સૌથી સરળ મુદ્રા છે. તેનાથી મન શાંત થાય છે. તેમાં પલાઠીવાળીને બેસવાનું હોય છે અને આંખ બંધ કરી ઊંડા શ્વાસ લેવાના હોય છે. સાથે જ શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવાનું હોય છે. આ આસન માનસિક સ્ટ્રેસ ઘટાડે છે. રોજ 5 થી 10 મિનિટ આ આસન કરવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે.
બાલાસન
બાલાસન જેને ચાઈલ્ડ પોઝ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ઘુંટણ વાળીને બેસવાનું હોય છે અને શરીરને આગળની તરફ ઝુકાવવાનું હોય છે. આ સાથે જ માથું જમીન પર અડે રીતે રાખવું. આ આસનથી આખા શરીરને આરામ મળે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે.
શલભાસન
આ આસન કરવાથી પીઠના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે. માનસિક થાક દુર થાય છે. તેમાં ઊંધા સુઈને પગ અને છાતીના ભાગને ઉપર ઉઠાવવાનો હોય છે. આ આસન ચિંતા ઓછી કરે છે અને આંતરિક શાંતિ આપે છે.
પશ્ચિમોત્તાસન
આ આસન નર્વસ સિસ્ટમને શાંત કરે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ અને ચિંતા ઓછી થાય છે. તેનાથી મેન્ટલ ક્લિયારિટી વધે છે અને પોઝિટિવ થિંકિંગ વધે છે. તેનાથી મન શાંત થાય છે.
વીરાસન
આ પોઝને હીરો પોઝ પણ કહેવાય છે. તેનાથી સાથળ અને પગની ઘૂંટીઓમાં લચક આવે છે. આ આસનમાં બેસી ઊંડા શ્વાસ લઈ ધ્યાન કરવાનું હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર આ આસન મન શાંત કરે છે અને સ્ટ્રેસ ઓછો કરે છે.
Trending Photos