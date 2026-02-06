Skin Care Mistakes: આ 5 ભુલના કારણે 30 વર્ષ પછી સ્કિન પડવા લાગે છે ઢીલી, 40 સુધીમાં તો દેખાવા લાગે બુઢાપો
5 Skin Care Mistakes: 30 વર્ષની ઉંમર નાની ઉંમર કહેવાય છે. જો આ ઉંમરમાં સ્કિન ઢીલી પડવા લાગે તો તે ચિંતાનો વિષય છે. ઘણા સાથે આવું થતું હોય છે. યુવક હોય કે યુવતી 30 વર્ષ પછી અચાનક સ્કિન ઢીલી પડતી હોય તેવું દેખાવા લાગે છે, ચહેરા પર ઝીણીઝીણી કરચલીઓ પડવા લાગે છે. માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે ચહેરાની સ્કિન ઢીલી પડવા લાગે તેની પાછળ મોટાભાગના કેસમાં લોકોની જ ભુલો જવાબદાર હોય છે. આ 5 ભુલો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
બેઝીક સ્કિન કેર રુટીન
આપણી સ્કિન બોલી નથી શકતી પણ તેની પણ કેટલીક જરૂરીયાતો હોય છે. સ્કિન પોતાની જરૂરીયાતો ખોરાક, પાણી અને સ્કિન કેરના માધ્યમથી પુરી કરે છે. પરંતુ જ્યારે સ્કિનની આ જરૂરીયાતો પુરી કરવામાં આ 5 ભુલ કરવામાં આવે ત્યારે સ્કિન પણ તમારો સાથ છોડવા લાગે છે. એટલે કે સ્કિન ધીરેધીરે તેની રંગત ગુમાવે છે. 30 વર્ષની ઉંમર પર શરીરમાં કોલેજન ઓછું થતું હોય છે. આ સમયે સ્કિનની ખાસ માવજત કરવી જરૂરી છે. પરંતુ તેનાથી વિપરિત કેટલાક લોકો તો સ્કિન પર ધ્યાન જ નથી આપતા અને જેને બેઝીક સ્કિન કેર રુટીન કહેવાય તે પણ નથી કરતાં. જેના કારણે સ્કિન ઢીલી પડે છે. તો ચાલો જાણીએ આ 5 ભુલો કઈ છે.
મોઈશ્ચરાઈઝર ન લગાડવું
ઘણા લોકો માને છે કે મોઈશ્ચરાઈઝર શિયાળામાં જ જરૂરી છે અથવા જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય હોય તેમણે જ લગાડવાનું હોય પરંતુ મોઈશ્ચરાઈઝર દરેક વ્યક્તિએ રોજ લગાડવું જોઈએ. જો તમે સ્કિન પર મોઈશ્ચરાઈઝર ન લગાડો તો જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ સ્કિન ડ્રાઈ અને બેજાન થઈ જાય છે. સાથે જ ઝડપથી ઢીલી પડવા લાગે છે. પોતાની સ્કિન ટાઈપ અનુસાર સારી ગુણવત્તાનું મોઈશ્ચરાઈઝર રોજ દિવસમાં 2 વખત અપ્લાય કરવું જોઈએ.
સનસ્ક્રીન ન લગાડવું
સનસ્ક્રીનને લઈને પણ લોકોના મનમાં ગેરસમજ છે કે તડકામાં બહાર જતી વખતે જ સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી હોય છે અને તે પણ ફક્ત ઉનાળા દરમિયાન. આ એક ભુલ ભરેલી માન્યતા છે. 30 વર્ષની ઉંમરથી જો તમે રોજ સનસ્ક્રીન યુઝ નથી કરતાં તો સ્કિન ઝડપથી ઢીલી પડી લટકી જશે. તેથી આજથી જ સનસ્ક્રીન લગાડવાનું શરુ કરી દો. ઋતુ કોઈપણ હોય રોજ સનસ્ક્રીન લગાડવું.
પાણી અને ખોરાક
સ્કિન 60 વર્ષ સુધી ટાઈટ રાખી શકાય છે. જો તમે સ્કિનને પોષણ મળે તેવો ખોરાક અને પોષકતત્વો લેતા રહો. સ્કિનને જરુરી પોષકતત્વો ખોરાકના માધ્યમથી અને પાણીથી મળે છે. સ્કિનને હેલ્થી રાખવા માટે ફળ, લીલા શાકભાજી, નટ્સ, બીજ ખાવા જોઈએ. સાથે જ દિવસ દરમિયાન પુરતું પાણી પીવું જોઈએ. સારો ખોરાક અને પુરતા પાણીથી સ્કિનની ઈલાસ્ટિસીટી વધે છે. અને સ્કિન ઢીલી પડતી નથી.
સ્ટ્રેસ અને અધુરી ઊંઘ
સ્કિનના સૌથી મોટા દુશ્મન છે સ્ટ્રેસ અને અધુરી ઊંઘ. જો તમે રાત્રે સૂતા પહેલા કલાકો સુધી મોબાઈલમાં રીલ્સ સ્ક્રોલ કરો છો તો તેનાથી સ્ટ્રેસ પણ વધે છે અને ઊંઘ પણ પુરી થતી નથી. કારણ કે સવારે નક્કી સમયે જાગી જવું ફરજિયાત હોય છે. તેના કારણે ઊંઘ પુરી થતી નથી. ક્યારેય ઉજાગરો થાય તે ઠીક છે પણ રોજ તમે મોડી રાત સુધી જાગો છો તો તેની અસર સ્કિન પર 30 વર્ષ પછી ઝડપથી દેખાવા લાગશે.
સ્કિન કેર ન કરવી
સ્કિનને 30 વર્ષ પછી માવજતની જરૂર પડે છે. જરૂરી નથી કે તમે નિયમિત પાર્લરમાં જઈ સ્કિન કેર કરાવો. ઘરે નોર્મલ સ્કિન કેર કરો તે પણ પુરતું છે. સપ્તાહમાં એકવાર સ્કિન પર મસાજ કરો, સ્ક્રબ કરો અથવા માસ્ક લગાવો. બસ આટલું સ્કિન કેર રુટીન 7 દિવસમાં એકવાર કરો. તેનાથી સ્કિન વધતી ઉંમરે પણ ટાઈટ રહેશે.
