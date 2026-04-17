Weight Gain Reasons: ખોરાકના કારણે જ નહીં શરીરની અંદરની આ 5 ખામીઓના કારણે પણ ઝડપથી વજન વધે
Weight Gain Reasons: ઓછો ખોરાક લેતા હોય તેમ છતાં વજન વધે તેવું શક્ય છે. કારણ કે જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ માટે વજન વધવાનું કારણ ખોરાક જ હોય. વધારે ખોરાક લેતા લોકોનું જ વજન વધે તે ખોટી માન્યતા છે. આજે તમને ખોરાક સિવાયના વજન વધવાના કારણો વિશે જણાવીએ.
હોર્મોનલ સમસ્યાઓ
શરીરનું વજન હોર્મોન્સ સંબંધિત સમસ્યાના કારણે પણ વધે છે. જેમકે થાઈરોઈડ અને પીસીઓએસ. આવી સ્થિતિમાં શરીરનું હોર્મોનલ સંતુલન ખરાબ હોવાથી વજન વધવા લાગે છે.
ઓછી ઊંઘ
વજન વધવા અને ઊંઘ વચ્ચે ખાસ કનેકશન હોય છે. જો તમે પુરતી ઊંઘ ન કરો તો તેની અસર શરીર પર દેખાય છે. અપૂરતી ઊંઘના કારણે ભૂખ વધારતા હોર્મોન્સ અને સ્ટ્રેસ વધારતાં હોર્મોન્સ સક્રીય થાય છે જેના કારણે વજન વધે છે.
શરીરમાં ઉંમર સાથે થતા ફેરફાર
જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ શરીરમાં ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફારના કારણે પણ વજન વધે છે. જેમકે વધતી ઉંમરે મેટાબોલિઝમ સ્લો થાય છે, શારીરિક ગતિવિધિ ઓછી થઈ જાય છે. જેના કારણે વજનમાં વધારો થવા લાગે છે.
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસ
જ્યારે શરીરમાં ઈંસુલિન બરાબર કામ ન કરતું હોય ત્યારે શરીરમાં વધારે ફેટ બનવા લાગે છે કારણ કે ઈંસુલિન સુગરને એનર્જીમાં બદલવાને બદલે ફેટમાં બદલી દે છે. જેના કારણે વજન વધવા લાગે છે.
દવાઓની આડઅસર
અમુક બીમારીઓની સારવારમાં અપાતી દવા પણ વજન વધવાનું કારણ બને છે. જેમકે એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ દવાઓ, સ્ટિરોઈડ, હાઈ બીપીની દવાઓથી વજન વધી શકે છે.
