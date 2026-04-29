Exercises for Thighs: ઘરે રોજ કરી લો આ 5 કસરતો, 1 મહિનામાં સાથળની ચરબી ઓછી થઈ જશે અને પગ દેખાશે સુડોળ
5 Exercises for Thighs Fat Loss: બેઠાળુ જીવનશૈલી હોય તેમને પેટ, સાથળ, કુલ્હાના ભાગે ચરબી ઝડપથી વધે છે. જો લોઅર બોડી ફેટ વધી જાય તો બોડી શેપ ખરાબ થઈ જાય છે અને તેના કારણે લુક ખરાબ થઈ જાય છે. શરીરનો નીચેનો ભાગ ભારે હોય તો શોર્ટ ડ્રેસ પહેરવામાં પણ સંકોચ થાય છે.
શરીરમાં સાથળની ચરબી ઓછી કરવી હોય તો તેના માટે 5 અસરકારક કસરતો વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ કસરતો કરવાથી લોઅર બોડી ફેટ ઓછું થઈ શકે છે અને પગ સુડોળ દેખાવા લાગે છે. આ કસરતો તમે ઘરે સરળતાથી કરી શકો છો. તેના માટે ફક્ત એક મેટની જરૂર પડશે.
બ્રીજીસ
આ એક્સરસાઈઝ લોઅર બોડીને શેપમાં લાવવા માટે બેસ્ટ છે. તેનાથી હિપ્સ, થાઈસના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે અને ફેટ ઓછું થાય છે. મેટ પર સીધા સુઈ ઘુંટણ વાળી સુવું ત્યારબાદ શ્વાસ અંદર ખેંચી શરીરને ઊંચુ કરવું, 30 સેકન્ડ અટકી શ્વાસ છોડતી વખતે નોર્મલ સ્થિતિમાં આવો.
જંપિંગ જેક્સ
જંપિંગ જેક્સ કસરત સૌથી બેસ્ટ છે. 25-25 ના સેટમાં જંપિંગ જેક્સ કરવાની શરુઆત કરો અને પછી રોજ 50-50 ના 3 સેટ આ કસરતના કરો. આ કસરતથી કેલેરી ઝડપથી બર્ન થાય છે. 30 દિવસમાં તમને તેનું રિઝલ્ટ જોવા મળશે.
લેગ રેઝ
જો તમે સાથળ, બેલી ફેટ, હિપ્સ ફેટ ઓછું કરવા માંગો છો તો લેગ રેઝ કરો. તેના માટે મેટ પર સીધા સુઓ અને પછી પગને ઉપર ઉઠાવો અને પછી નીચે લાવો. આ રીતે 20-20 ના 3 સેટ કરો. ધીરે ધીરે સંખ્યા 30 સુધી લઈ જાવ.
સ્ક્વાટ્સ
સાથળની ચરબી ઓછી કરવાનું કામ સ્કવાટ્સ કસરત કરશે. આ કસરત કરવા માટે બોડીને ચેર પર બેસતા હોય તે પોઝિશનમાં લાવો અને પછી ઊભા થઈ જાવ. આ કસરત કરવાની શરુઆત 15-15 ના સેટથી કરો. ધીરે ધીરે સંખ્યા વધારો. આ કસરત કરવાથી ફિગર ટોન થવા લાગશે.
લંજીસ
લંજીસ રોજ કરો તો 15 દિવસમાં રિઝલ્ટ દેખાવાની શરુઆત થઈ જશે. લંજીસ કરવાથી સાથળ અને ઓલઓવર બોડી ફેટ ઓછું થવા લાગશે. આ કસરત કરવાની શરુઆત 15-15 ના 3 સેટથી કરો. ધીરે ધીરે સેટમાં લંજીઝની સંખ્યા વધારો.
