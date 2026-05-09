/Bollywood Actresses: 5 ફેમસ અભિનેત્રીઓ જેમને પ્રેમમાં મળ્યો દગો, લગ્ન પછી બની ઘરેલુ હિંસાનો ભોગ, એકને તો પતિએ માર્યો ઢોર માર

Bollywood Actresses face Domestic Violence: બોલીવુડની 5 અભિનેત્રીઓ એવી છે જેમણે લગ્નજીવનમાં નરક જેવી તકલીફો સહન કરી છે. આ અભિનેત્રીઓને પતિના હાથે માર ખાવાનો વારો પણ આવ્યો છે. આ ફેમસ અભિનેત્રીઓએ લવ મેરેજ કર્યા હતા તેમ છતાં તેમને પ્રેમમાં દગો મળ્યો અને તેમના લગ્નજીવનનો અંત ખૂબ જ ખરાબ રીતે આવ્યો.
આ લિસ્ટમાં પહેલું નામ કરિશ્મા કપૂરનું આવે છે. તેણે ધામધૂમથી લગ્ન કર્યા હતા પરંતુ લગ્ન પછી તેને અપમાન, શોષણ અને માર ખાવાનો વારો આવ્યો હતો. સંતાનોના જન્મ પછી પણ કરિશ્મા કપૂર લાંબા સમય સુધી ચુપ રહી અને પછી પતિથી અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો.
શ્વેતા તિવારીએ 2 લગ્ન કર્યા અને બંને લગ્નમાં તેનો પતિ રેડ ફ્લેગ નીકળો. શ્વેતા તિવારીને લગ્નજીવનમાં ઘરેલુ હિંસા, માનસિક ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો. બીજા લગ્નમાં પતિએ તેના પર હાથ પણ ઉપાડ્યો હતો. હવે શ્વેતા તિવારી તેના બંને બાળકો સાથે સિંગલ મધર તરીકે જીવન જીવે છે.
ટીવી એક્સ્ટ્રેસ રશ્મિ દેસાઈએ તેના કો-સ્ટાર નંદિશ સંધુ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નના થોડા જ સમયમાં રશ્મિને પણ પતિ તરફથી દગો અને માનસિક ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો. પ્રેમમાં થયેલા દગાના કારણે રશ્મિ દેસાઈ ડિપ્રેશનમાં હતી. ત્યારબાદ તેણે પતિથી અલગ થવાનો રસ્તો પસંદ કર્યો.
યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ સિરીયલમાં નૈતિકનું પાત્ર ભજવનાર એક્ટર કરન મેહરા સાથે નિશા રાવલે લગ્ન કર્યા હતા. તેમને એક દીકરો પણ છે. બંને વચ્ચે બધું બરાબર ચાલતું હતું પરંતુ એક દિવસ નિશા રાવલે મીડિયા સામે પોતાના લગ્નજીવનનું સત્ય ઉજાગર કર્યું. નિશા રાવલ અને કરન મેહરાનો મામલો ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યો હતો.
રિયાલિટી શો જીતી રાહુલ મહાજન સાથે લગ્ન કરનાર ડિમ્પી ગાંગુલી પણ ઘરેલુ હિંસાનો ભોગ બની છે. લગ્નના થોડા સમય સુધી બધું બરાબર રહ્યું હતું. ત્યારબાદ ડિમ્પીએ રાહુલ મહાજન પર મારપીટ કરવાના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. તેણે જણાવ્યું કે રાહુલ મહાજન તેને ઢોરમાર મારે છે. આ ઘટના પછી તેમના ડિવોર્સ થઈ ગયા.