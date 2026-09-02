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હાડકાંમાંથી કેલ્શિયમ ચૂસી લે છે આ 5 વસ્તુઓ, રોજ ખાતા હોય તેના હાડકાં થઈ જાય ખોખલા

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:06 PM IST

Foods To Avoid For Strong Bones: શરીરના હાકડાં મજબૂત રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. હાડકાંની મજબૂતીને 5 ખાદ્ય સામગ્રી ખરાબ રીતે અસર કરે છે. ખાવા પીવાની આ 5 વસ્તુઓ શરીરના હાડકાંને નબળા કરે છે. આ વસ્તુઓ રોજ ખાવાથી બચવું જોઈએ. 

હાડકાંને નુકસાન 1/7

હાડકાંને નુકસાન

હાડકાંની મજબૂતી માટે કેલ્શિયમથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાવી જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી છે કે હાડકાંને નુકસાન કરે તેવી વસ્તુઓ ન ખાવી. આજે તમને 5 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને રોજ ખાવાથી હાડકાંને નુકસાન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ હાડકાંમાંથી પણ કેલ્શિયમ ચૂસી લે છે.   

ચા અને કોફી2/7

ચા અને કોફી

સૌથી પહેલી વસ્તુ છે જેની સાથે રોજ દિવસની સવાર થાય છે. જી હાં ચા અને કોફી હાડકાં માટે હાનિકારક છે. દિવસમાં 2 થી 3 કપથી વધારે ચા કે કોફી પીવાથી હાડકાને નુકસાન થઈ શકે છે. કારણ કે તેનાથી કેલ્શિયમની માત્રા ખરાબ થાય છે.   

પ્રોસેસ્ડ ફૂડ3/7

પ્રોસેસ્ડ ફૂડ

જો તમે રોજ કોઈને કોઈ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ આઈટમ કે ફાસ્ટ ફૂડ આઈટમ ખાવ છો તો આ આદત બદલો. વધારે પ્રમાણમાં ફાસ્ટ ફૂડનું સેવન પણ હાડકાં માટે હાનિકારક છે.   

વધારે પ્રમાણમાં મીઠું4/7

વધારે પ્રમાણમાં મીઠું

વધારે પડતું મીઠું ખાવું હેલ્થ માટે ખરાબ છે. વધારે સોલ્ટી વસ્તુઓ ખાવી પણ હાડકાં માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.   

કોલ્ડ ડ્રિંક કે ખાંડવાળા પીણા5/7

કોલ્ડ ડ્રિંક કે ખાંડવાળા પીણા

કોલ્ડ ડ્રિક્સ અને વધારે ખાંડવાળા પીણા રોજ રોજ પીવાથી હાડકાં નબળા પડી શકે છે. વધારે માત્રામાં કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવાથી શરીરમાં કેલ્શિયમની ઊણપ સર્જાઈ શકે છે.   

દારુ6/7

દારુ

દારુનું સેવન કરવાથી પણ હાડકાને નુકસાન થઈ શકે છે. દારુ ફક્ત હાડકાં જ નહીં લિવર સહિતના અંગોને નુકસાન કરે છે. તેથી દારુ પીવાનું છોડી દેવું જોઈએ.   

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TAGS:
Food
કેલ્શિયમની ઊણપ

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