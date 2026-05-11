/Foods To Avoid in Thyroid: થાઈરોઈડ હોય તેમના માટે ઝેર છે આ 5 વસ્તુઓ, ખાવાથી તબિયત લથડે

Foods To Avoid in Thyroid: થાઈરોઈડમાં દર્દી ખાવા-પીવામાં ધ્યાન ન રાખે તો શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યા વધી જાય છે. ખાસ કરીને મહિલાઓને જો થાઈરોઈડ હોય તો તેમણે અમુક વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ થાઈરોઈડના દર્દી ખાય તો તેમની તબિયત લથડી શકે છે.
બ્રોકલી-કોબી
બ્રોકલી, ફ્લાવર, કોબી જેવા શાકભાજી થાઈરોઈડમાં ઓછા ખાવા જોઈએ. આવા શાક થાઈરોઈડ હોર્મોનને ઝડપથી વધારે છે. આવા શાકભાજી ખાધા પછી થાઈરોઈડની સમસ્યા વધી જાય છે.
કેફીન
થાઈરોઈડમાં દર્દીએ કૈફીનનું સેવન પણ ન કરવું. કેફીનયુક્ત પીણા હેલ્થ પર ખરાબ અસર કરી શકે છે. કેફીનયુક્ત પીણાનું સેવન થાઈરોઈડનું લેવલ વધારી શકે છે.
ભાત અને પાસ્તા
થાઈરોઈડના દર્દીઓએ ભાત, પાસ્તા જેવી વસ્તુઓ ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. આવો આહાર થાઈરોઈડ હોર્મોનની દવાની અસરને ઓછી કરી નાખે છે. તેથી આવી વસ્તુઓનું સેવન ઓછી માત્રામાં કરવું.
સુગરી ફુડ
થાઈરોઈડ હોય તેણે આહારમાંથી સુગરી ફુડને કાયમ માટે દુર કરી દેવા જોઈએ. આવી વસ્તુઓ થાઈરોઈડ લેવલ વધારી દે છે અને થાઈરોઈડ સંબંધિત સમસ્યા પણ વધી જાય છે.
ફેટી ફુડ
ચીઝ, બટર, મેયોનીઝ જેવા ફેટી ફુડથી પણ થાઈરોઈડના દર્દીએ દુર રહેવું જોઈએ. આવી વસ્તુઓ થાઈરોઈડ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધારી શકે છે. તેનાથી વજનમાં પણ વધારો થાય છે જે જોખમી છે.