Mosquitoes: ઘરમાં રાખો આ 5 સુગંધી છોડ, ઘરમાંથી મચ્છર ભાગી જશે અને ઘરની સુંદરતા પણ વધશે
Mosquito Repellent Plants: મચ્છરનો ઉપદ્રવ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. મચ્છર ભગાડવા માટે 24 કલાક લિક્વિડના મશીન ચાલુ ન રાખવા હોય તો ઘરમાં 5 સુગંધી છોડ વાવી શકો છો. આ છોડની સુગંધથી મચ્છર ઘરમાંથી ભાગી જાય છે. આ 5 છોડ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ફુદીનો
ઘરની બારી પાસે નાનકડા કુંડામાં ફુદીનાનો છોડ વાવીને રાખી દો. ફુદીનાની સુગંધ મચ્છરને ઘરમાં ઘુસતા અટકાવી દેશે.
ગલગોટો
મેરી ગોલ્ડ જેને ગલગોટો પણ કહેવામાં આવે છે તેને ઘરમાં રાખવાથી મચ્છર ઘરમાં આવતા નથી. આ છોડની સુગંધ મચ્છર માટે દવા જેવું કામ કરે છે. ઘરમાં ગલગોટાનો છોડ હશે તો મચ્છર ઘરથી દુર રહેશે.
લેમનગ્રાસ
લેમનગ્રાસમાં સિટ્રેનેલા ઓઈલ હોય છે જેની ગંધથી મચ્છર દુર રહે છે. લેમનગ્રાસની સુગંધ આવતી હોય ત્યાં મચ્છર જોવા ન મળે.
લેવેન્ડર
મચ્છર ભગાડવાનું કામ લેવેન્ડર છોડ પણ કરે છે. લેવેન્ડરની તીવ્ર સુગંધ મચ્છર માટે દવાનું કામ કરે છે. લેવેન્ડરની સુગંધના કારણે ઘરમાં મચ્છર જ નહીં અન્ય જીવજંતુઓ પણ નહીં આવે.
રોઝમેરી
રોઝમેરી પ્લાંટમાંથી પણ તીવ્ર સુગંધ આવતી હોય છે જે મચ્છર ભગાડવામાં મદદ કરે છે. ઘરની અંદર રોઝમેરી પ્લાંટ રાખવાથી ઘરમાંથી પણ ભીની ભીની સુગંધ આવતી રહેશે.
