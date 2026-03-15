ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોMosquitoes: ઘરમાં રાખો આ 5 સુગંધી છોડ, ઘરમાંથી મચ્છર ભાગી જશે અને ઘરની સુંદરતા પણ વધશે

Mosquitoes: ઘરમાં રાખો આ 5 સુગંધી છોડ, ઘરમાંથી મચ્છર ભાગી જશે અને ઘરની સુંદરતા પણ વધશે

Mosquito Repellent Plants: મચ્છરનો ઉપદ્રવ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. મચ્છર ભગાડવા માટે 24 કલાક લિક્વિડના મશીન ચાલુ ન રાખવા હોય તો ઘરમાં 5 સુગંધી છોડ વાવી શકો છો. આ છોડની સુગંધથી મચ્છર ઘરમાંથી ભાગી જાય છે. આ 5 છોડ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Updated:Mar 15, 2026, 05:15 PM IST

ફુદીનો

1/6
image

ઘરની બારી પાસે નાનકડા કુંડામાં ફુદીનાનો છોડ વાવીને રાખી દો. ફુદીનાની સુગંધ મચ્છરને ઘરમાં ઘુસતા અટકાવી દેશે.   

ગલગોટો

2/6
image

મેરી ગોલ્ડ જેને ગલગોટો પણ કહેવામાં આવે છે તેને ઘરમાં રાખવાથી મચ્છર ઘરમાં આવતા નથી. આ છોડની સુગંધ મચ્છર માટે દવા જેવું કામ કરે છે. ઘરમાં ગલગોટાનો છોડ હશે તો મચ્છર ઘરથી દુર રહેશે.   

લેમનગ્રાસ

3/6
image

લેમનગ્રાસમાં સિટ્રેનેલા ઓઈલ હોય છે જેની ગંધથી મચ્છર દુર રહે છે. લેમનગ્રાસની સુગંધ આવતી હોય ત્યાં મચ્છર જોવા ન મળે.   

લેવેન્ડર

4/6
image

મચ્છર ભગાડવાનું કામ લેવેન્ડર છોડ પણ કરે છે. લેવેન્ડરની તીવ્ર સુગંધ મચ્છર માટે દવાનું કામ કરે છે. લેવેન્ડરની સુગંધના કારણે ઘરમાં મચ્છર જ નહીં અન્ય જીવજંતુઓ પણ નહીં આવે.   

રોઝમેરી

5/6
image

રોઝમેરી પ્લાંટમાંથી પણ તીવ્ર સુગંધ આવતી હોય છે જે મચ્છર ભગાડવામાં મદદ કરે છે. ઘરની અંદર રોઝમેરી પ્લાંટ રાખવાથી ઘરમાંથી પણ ભીની ભીની સુગંધ આવતી રહેશે. 

6/6
image
mosquitoMosquitoesgreen plantsLifehacksમચ્છર દુર ભગાડવાના ઉપાય

Trending Photos