ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોHealthy Breakfast: રવામાંથી નાસ્તા માટે બનાવી શકો છો 5 ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વાનગીઓ, બનાવવામાં10 જ મિનિટનો સમય

Healthy Breakfast: રવામાંથી નાસ્તા માટે બનાવી શકો છો 5 ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વાનગીઓ, બનાવવામાં10 જ મિનિટનો સમય

5 Rava Recipes for Breakfast: સવારે નાસ્તા માટે ફટાફટ બની જાય અને ઘરના નાના-મોટા દરેક સભ્યને ભાવે એવી 5 હેલ્ધી વાનગી વિશે જાણી લો. આ 5 વાનગીઓ રવામાંથી બને છે. રવો ભારતીય રસોડામાં ઉપયોગમાં આવતી વસ્તુ છે. રવામાંથી 10 થી 15 મિનિટના સમયમાં નાસ્તા માટે ટેસ્ટી વાનગી બની શકે છે. આ વાનગીઓ કઈ છે અને કેવી રીતે બનાવવી જાણી લો.
 

Updated:Apr 05, 2026, 05:49 PM IST

રવા ઢોસા

રવા ઢોસા બનાવવા માટે એક કપ રવામાં, 1 કપ ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો. તેમાં દહીં અને પાણી ઉમેરી બેટર બનાવો. બેટરને થોડું વધારે પાતળું રાખવું. તેમાં લીલા ધાણા, ઝીણા સમારેલા મરચાં, શેકેલું જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો અને આ બેટરને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપો જેથી રવો ફુલી જાય. 10 મિનિટ પછી નોનસ્ટીક પેન પર ઢોસા ઉતારો અને સર્વ કરો.  

રવા ઉપમા

રવા ઉપમા લાઈટ અને હેલ્ધી નાસ્તો છે. તેના માટે ગાજરને ઝીણા સમારી લીલા વટાણા સાથે થોડા બાફી લો. એક પેનમાં તેલ અને ઘી ગરમ કરી તેમાં રાઈ, મીઠો લીમડો અને લીલા મરચાં વઘારો, તેમાં 1 કપ રવો ઉમેરો અને ધીમા તાપે 5 મિનિટ શેકો. રવો શેકાઈ જાય એટલે તેમાં 3 કપ ગરમ પાણી, મીઠું અને બાફેલા શાક ઉમેરો. રવામાં લીલા ધાણા અને લીંબુ ઉમેરી સર્વ કરો.

રવા ઉત્તપમ

રવાના ઉત્તપમ બનાવવા સૌથી ઈઝી છે. એક બાઉલમાં 1 કપ રવો લો અને તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરી રવાને ઢાંકી દો. 5 મિનિટ પછી ફુલેલા રવામાં ખમણેલું ગાજર, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા ટમેટા, લીલા મરચાં, ધાણાભાજી ઉમેરો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી ઘટ્ટ બેટર બનાવો. બેટરને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપો અને પછી ઉત્તપમ ઉતારી સર્વ કરો.  

રવા ઈડલી

રવા ઈડલી બનાવવા માટે એક પેનમાં તેલ-ઘી મુકી રાઈ અને લીમડાનો વઘાર કરી તેમાં 1 કપ રવો એડ કરો. રવાને 5 મિનિટ શેકો. 5 મિનિટ પછી રવાને ઠંડો થવા દો. રવો ઠંડો થઈ જાય પછી તેમાં પાણી, મીઠું ઉમેરો અને ઈડલી માટે બેટર બનાવો. બેટર રેડી થઈ જાય એટલે તેને ઈડલીના સ્ટીમરમાં કાજુ સાથે સ્ટીમ કરી લો.   

રવાના ઢોકળા

રવાના ઢોકળા બનાવવા માટે 2 કપ રવાને દહીં અને પાણી ઉમેરી પલાળો. રવો પલળી જાય પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, આદુ-મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. ઢોકળાને બાફવા મુકો તે પહેલા 1 ચમચી ઈનો બેટરમાં ઉમેરો અને ઢોકળાને સ્ટીમ કરો. ઢોકળા સ્ટીમ થઈ જાય પછી ઉપરથી રાઈ, તલ, લીમડાનો વઘાર કરી સર્વ કરો.  

