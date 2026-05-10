/Healthy Breakfast: સવારના નાસ્તા માટે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ઓપ્શન, આવો નાસ્તો કરવાથી ફટાફટ ઓછું થાય વજન

Healthy Breakfast: જો તમે પણ હેલ્ધી ખાવાના શોખીન છો અથવા તો તમે વજન ઘટાડી રહ્યા છો તો આ જાણકારી તમારા માટે જ છે. જો તમે પણ એવી એ વાત જાણવા માંગો છો કે સવારે નાસ્તામાં શું ખાવાથી વજન ઘટાડવું સરળ થઈ જાય અને વજન ઝડપથી ઓછું થાય તો ચાલો તમને 5 બેસ્ટ હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ ઓપ્શન વિશે જણાવી દઈએ. આ વસ્તુઓ ખાવાથી વેટ લોસ જર્ની ઈઝી થઈ જશે.
વેજીટેબલ પોહા
ઘણા લોકો માને છે કે પોહા વજન વધારે છે પણ એવું નથી. જો તમે પોહામાં બટેટા ઉમેરો, ફરસાણ ઉમેરો, ખાંડ ઉમેરો તો પોહાની કેલેરી વધી જાય અને આવા પોહા વજન વધારે. પણ જો તમે પોહામાં અલગ અલગ પ્રકારના હેલ્ધી વેજીટેબલ ઉમેરો અને પોહા કરતાં શાકભાજીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આ નાસ્તો સૌથી હેલ્ધી નાસ્તો બની જાય છે.
ઓટ્સ ઉપમા
ઉપમાને પણ હેલ્ધી ટ્વીસ્ટ આપી ખાશો તો વજન ઓછું કરવું ઈઝી થઈ જશે. રવામાંથી ઉપમા બનાવવાની બદલે ઓટ્સનો ઉપયોગ કરી ઉપમા બનાવો. આ ઉપમા બનાવો તેમાં પણ ફણસી, વટાણા, ગાજર સહિતના શાકભાજી ઉમેરો. સાથે ઓટ્સમાં લીંબુ અને આપણા દેશી મસાલા ઉમેરો. જેથી ઓટ્સ ઉપમા ટેસ્ટી લાગશે.
સ્મુધી
ગરમીના દિવસો છે તો તમે સવારે નાસ્તામાં અલગ અલગ પ્રકારની સ્મુધી પણ લઈ શકો છો. ખજૂર, કેળા, બેરીઝ સહિતની વસ્તુઓને દૂધ સાથે મિક્સ કરી તેમાં ચિયા સીડ્સ, નટ્સ ઉમેરી નાસ્તામાં લઈ શકો છો. જો કે સ્મુધી બનાવવા માટે લો ફેટ મિલ્કનો ઉપયોગ કરો અને તેમાં પણ ખાંડ એડ ન કરવી.
મગની દાળના ચીલા
મગની ફોતરાવાળી દાળને રાત્રે પાણીમાં પલાળી સવારે તેમાં થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરી પીસી લો. આ પેસ્ટમાં લીલા ધાણા, મીઠું ઉમેરી ચીલા ઉતારો અને તેને દહીં સાથે સવારે નાસ્તામાં ખાવ. જીમ જતા લોકો માટે આ સૌથી બેસ્ટ નાસ્તો છે. કારણ કે આ નાસ્તામાં ફાઈબર, પ્રોટીન, હેલ્ધી ફેટ બધું જ મળે છે.
મગની દાળના ઢોકળા
મગની ફોતરાવાળી દાળને પલાળી તેમાં આદુ, લીલા મરચાં ઉમેરી કરકરી વાટી લો. ત્યારબાદ તેમાં ખમણેલું ગાજર, ખમણેલી દૂધી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડું તેલ ઉમેરી મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાં થોડો ઈનો ઉમેરી ઢોકળા બાફી લો. ઢોકળા રેડી થઈ જાય એટલે તેના પર રાઈ, તલ, લીમડાના પાનનો વઘાર કરી ગરમાગરમ ખાવ. નાસ્તા માટે મગની દાળના ઢોકળા પણ સૌથી બેસ્ટ છે.