/Kidney Stone: કિડની સ્ટોનમાં ફાયદો કરે તેવા 5 જ્યૂસ, પીવાથી વધી જશે કિડનીની કાર્ય ક્ષમતા

Juices For Kidney Stone: કિડનીમાં પથરીની તકલીફ હોય તેમણે ઉનાળામાં શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવું જરૂરી હોય છે. ઓછું પાણી પીવાથી પથરીની સમસ્યા વકરી શકે છે. પથરીના કારણે પેટ અને કમરમાં તીવ્ર દુખાવો થઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પથરીની સમસ્યા હોય તેઓ ઉનાળામાં આ 5 નેચરલ ડ્રિંક્સ પીવાનું રાખે તો પણ ફાયદો થાય છે.
અહીં તમને 5 નેચરલ ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીએ જે કિડની સ્ટોનનું જોખમ ઘટાડે છે, પથરી હોય તેવા લોકોને પણ આ જ્યૂસ ફાયદો કરે છે અને આ નેચરલ વસ્તુઓ કિડનીની કામ કરવાની ક્ષમતા પણ વધારે છે.
સંતરાનું ફ્રેશ જ્યૂસ કિડની સ્ટોન માટે લાભકારી છે. સંતરામાં સાઈટ્રેટ હોય છે જે કિડનીમાં નવી પથરી બનવાનું જોખમ ઓછું કરે છે.
લાઈમ જ્યૂસમાં પણ સાઈટ્રેટ હોય છે જે કિડનીમાં કેલ્શિયમની પથરી બનતા અટકાવે છે. ઉનાળામાં દિવસમાં 2 વાર ફ્રેશ લાઈમ જ્યૂસ પીવું લાભકારી છે.
તુલસીના રસમાં એસિટિક એસિડ હોય છે જે કિડનીમાં થયેલી પથરીને તોડવામાં મદદ કરે છે અને પથરીનો દુખાવો ઓછો કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
નાળિયેર પાણી શરીરને હાઈડ્રેટેડ રાખે છે અને કિડનીની કાર્યક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે. નાળિયેર પાણી ઉનાળામાં શરીરમાં ઈલેક્ટ્રોલાઈટનું સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
દાડમનું જ્યૂસ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. તે કિડનીના કાર્યને સુધારવાની સાથે યૂરિન એસિડિટી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે પેશાબ સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે.