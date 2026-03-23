Home Remedies: પેટના ગેસનો એકદમ ફ્રી ઈલાજ, રસોડાની આ 5 વસ્તુઓ ખાવાથી મટી જશે પેટનો દુખાવો

Gastric Pain Home Remedies: વધારે પડતું મસાલેદાર, તીખું કે ભારે ભોજન કર્યા પછી ઘણીવાર ગેસ, બ્લોટિંગ, અપચો, પેટનો દુખાવો આવી ફરિયાદો ઊભી થાય છે. પેટની આવી તકલીફોને દવા લીધા વિના દુર કરવી હોય તો ઘરના રસોડામાં રહેલા આ મસાલા મદદરુપ થશે. આજે તમને 5 એવા મસાલા વિશે જણાવીએ જેને લેવાથી પાચનની તકલીફો દવા વિના મટી શકે છે. 
 

Updated:Mar 23, 2026, 01:54 PM IST

અજમા

પેટની તકલીફ માટે સૌથી વધારે અસરકારક અજમા છે. પેટમાં ગેસના કારણે દુખાવો થતો હોય તો અડધી ચમચી અજમામાં સંચળ મિક્સ કરી ચાવીને ખાઈ લો અને પછી હુંફાળુ પાણી પી લો. તેનાથી તુરંત ઓડકાર આવી જશે અને ગેસ નીકળી જશે.   

વરિયાળી

અપચાના કારણે ગેસ અને એસિડિટી જેવું લાગતું હોય તો વરિયાળીની ચા બનાવી પી લો. તેના માટે 1 ચમચી વરિયાળીને પાણીમાં ઉકાળો અને આ પાણી હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે ધીરે ધીરે પીવું.   

જીરું

ગેસ અને પેટનો દુખાવો મટાડવા માટે જીરાનો ઉપયોગ 2 રીતે કરી શકાય છે. એક તો જીરું શેકી તેને ચાવીને ખાવું અને પછી હુંફાળુ પાણી પીવું. બીજી રીત છે શેકેલા જીરુંનો પાવડર કરી છાશમાં આ પાવડર અને સંચળ ઉમેરી પી લો.   

કાળા મરી

પેટમાં ગેસ હોય, અપચો થયો હોય કે દુખાવો થતો હોય, 5 થી 6 કાળા મરીનો પાવડર કરી તેમાં મધ ઉમેરી ચાટી જવું. જો ગેસના કારણે માથામાં દુખાવો થતો હોય તો ચા માં મરી પાવડર ઉમેરી મરી વાળી ચા કરીને પી લેવી.   

હીંગ

પેટનો દુખાવો અને ગેસ તુરંત મટાડવા માટે હીંગનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. થોડી હિંગમાં ગરમ પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો અને આ પેસ્ટને નાભિની આસપાસ રાઉન્ડ શેપમાં લગાડી દો. થોડી મિનિટમાં જ ગેસ છુટો પડી જશે.  

