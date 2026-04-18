ગણતરીની કલાકોમાં બનશે ગજકેસરી સહિત 5 મોટા રાજયોગ, આ રાશિના લોકોને કરાવશે અચાનક ફાયદો !

ગણતરીની કલાકોમાં બનશે ગજકેસરી સહિત 5 મોટા રાજયોગ, આ રાશિના લોકોને કરાવશે અચાનક ફાયદો !

Zodiac Signs Benefits: આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા ખાસ જ્યોતિષીય સંયોગોને કારણે વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ગજકેસરી સહિત અનેક રાજયોગોનું નિર્માણ આ દિવસને ધન, સફળતા અને નવી શરૂઆત માટે ખૂબ જ શુભ બનાવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે કરવામાં આવેલા કાર્યોનું ફળ શાશ્વત હોય છે, એટલે કે તે ક્યારેય સમાપ્ત થતું નથી. તેથી, આ પ્રસંગ તમારા જીવનમાં કાયમી સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે.
 

Updated:Apr 18, 2026, 08:41 PM IST

Zodiac Signs Benefits: અક્ષય તૃતીયાને હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ શુભ અને પવિત્ર તહેવાર માનવામાં આવે છે, અને ચોક્કસ શુભ સમય વિના પણ શુભ કાર્યો માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ તહેવાર રવિવાર, 19 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે કરવામાં આવેલ દાન, જપ અને રોકાણ ક્યારેય સમાપ્ત થતા નથી. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, આ તારીખ સત્ય યુગ અને ત્રેતા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. ભગવાન પરશુરામનો જન્મ અને માતા ગંગાનું પૃથ્વી પર અવતરણ પણ આ દિવસ સાથે સંકળાયેલું છે.  

ઘણા ખાસ જ્યોતિષીય સંયોજનોને કારણે આ દિવસ વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. આ દિવસે એક સાથે અનેક શક્તિશાળી યોગો બની રહ્યા છે, જે ધન, સફળતા અને નવી શરૂઆત માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તેથી, આ દિવસે પૂજા, દાન અને રોકાણ કરવું ખાસ કરીને ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.  

દ્રિક પંચાંગ મુજબ, અક્ષય તૃતીયાની તિથિ 19 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે 10.49 વાગ્યે શરૂ થશે અને 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે 7.27 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઉદય તિથિને ધ્યાનમાં રાખીને, આ તહેવાર 19 એપ્રિલે ઉજવવામાં આવશે.

ગજકેસરી યોગ: ગુરુ અને ચંદ્રના જોડાણથી બનેલો આ યોગ ધન અને સમૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. ત્રિપુષ્કર યોગ: આ યોગ દરમિયાન કરવામાં આવેલ કાર્ય અનેક ફળ આપે છે તેવું માનવામાં આવે છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ: કોઈપણ કાર્ય શરૂ કરવા માટે અત્યંત શુભ, સફળતા દર્શાવે છે. શશા અને માલવ્ય યોગ: આ યોગ આરામ અને કારકિર્દી વૃદ્ધિ લાવે છે. રવિ યોગ: આદર અને સુધારેલ સ્વાસ્થ્ય દર્શાવે છે.  

વૃષભ રાશિ: જીવનમાં આરામ અને વૈભવ વધશે, અને નાણાકીય સમસ્યાઓ ઓછી થઈ શકે છે.  

તુલા રાશિ: વ્યવસાયિક લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.  

સિંહ રાશિ: નસીબ તમારી તરફેણ કરશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે, અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.

મેષ રાશિ: આ સમય નવી શરૂઆત અને પ્રગતિનો સંકેત આપે છે. કારકિર્દીની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.  

ધન રાશિ: કામ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ શક્ય બની શકે છે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં પણ સફળતાનો સંકેત છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

