Refreshing Drinks: શરીરને તુરંત હાઈડ્રેટ કરે તેવા રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક્સ, ઓફિસ જતા હોય તો સાથે લઈ જવા, પીવાથી પેટમાં થશે ઠંડક
5 Refreshing Desi Drinks For Summer: ગરમીના સમયમાં ઘરેથી નીકળો ત્યારે પાણીની બોટલ સાથે આ રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક્સ પણ સાથે રાખવા. આ દેશી પીણાં એવા છે જેને પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ અને ઠંડું રહે છે. રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક્સ શરીરને ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાઓથી પણ બચાવશે.
નાળિયેર પાણી
નાળિયેર પાણી શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે અને હાઈડ્રેટ કરે છે. ઉનાળા માટે નાળિયેર પાણી બેસ્ટ ડ્રિંક છે. નાળિયેર પાણીમાં ઈલેક્ટ્રોલાઈટ્સ હોય છે જે થાક દુર કરશે અને પેટને ઠંડક આપશે.
લીંબુ પાણી
જો તમે કામથી બહાર જવાના હોય તો પોતાની સાથે લીંબુ પાણીની બોટલ પણ લઈ જવી. લીંબુ પાણી થોડા થોડા સમયે પીતા રહેવાથી ગરમીથી રાહત મળશે. લીંબુ પાણી વિટામિન સી થી ભરપુર હોય છે. તેનાથી એનર્જી જળવાઈ રહેશે.
સત્તુ
ઉનાળામાં સત્તુનું શરબત પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે. તમે બોટલમાં સત્તુનું શરબત બનાવીને પણ કેરી કરી શકો છો. સત્તુ પાવડરમાં લીંબુ, મીઠું અને ઠંડુ પાણી એડ કરી શરબત બનાવો. સત્તુનું તાસીર ઠંડી હોય છે જે પેટની બળતરા શાંત કરે છે.
છાશ
ઉનાળામાં ઓફિસ જતા લોકોએ પોતાની સાથે જીરું-મીઠું વાળી છાશ સાથે રાખવી. છાશ પીવાથી પેટની ગરમી શાંત થાય છે અને ડિહાઈડ્રેશનથી પણ બચી શકાય છે. છાશ ગરમીથી રાહત પણ આપશે અને ગટ હેલ્થ પણ સુધારશે.
તરબૂચનું જ્યૂસ
તરબૂચનો જ્યૂસ કરી ફ્લાસ્કમાં ભરી સાથે લઈ જશો છો. તરબૂચનું જ્યૂસ શરીરને રિફ્રેશ કરી દેશે અને શરીરમાં પાણીની ઊણપ પણ નહીં સર્જાય.
