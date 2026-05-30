/Health Care: 30 વટાવ્યા પછી વર્ષમાં એકવાર તો કરાવવા જ જોઈએ આ 5 ટેસ્ટ, બીમારી વધે તે પહેલા જ ખબર પડી જશે

Health Care: બેઠાડું જીવનશૈલી, ખરાબ આહાર અને પોષક તત્વોની ખામીના કારણે ઘણી ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હૃદય રોગ, થાઇરોડ જેવી સમસ્યાઓ વધી જાય ત્યાં સુધી તેના લક્ષણો ઉપર ધ્યાન આપી શકાતું નથી. એટલા માટે જ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે નિયમિત હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહેવું જોઈએ.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર 30 વર્ષની ઉંમર પછી દરેક વ્યક્તિએ પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને વધારે સતર્ક રહેવું જોઈએ. તેના માટે 5 ટેસ્ટ એવા છે જે દરેક વ્યક્તિએ દર વર્ષે એક વાર કરાવવા જ જોઈએ. જો શરીરમાં કોઈ ગંભીર બીમારી વધી રહી હોય તો આ ટેસ્ટના કારણે શરૂઆતથી સ્ટેજમાં જ તેના વિશે ખબર પડી જાય છે જેથી બીમારીથી બચાવ શક્ય બને છે.
આજના સમયમાં ડાયાબિટીસ ઝડપથી વધતી બીમારી છે. ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, ફાસ્ટ ફૂડ અને એક્સરસાઇઝ ન કરવાના કારણે ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે. ઘણા લોકોને ડાયાબિટીસ થયા પછી લાંબા સમય સુધી ખબર પણ નથી પડતી. પરંતુ જો બ્લડ સુગર ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે તો ગ્લુકોઝના સ્તરની ખબર પડી જાય છે. બ્લડ સુગર ટેસ્ટથી ડાયાબિટીસ વિશે પ્રી ડાયાબિટીસ સ્ટેજમાં પણ જાણી શકાય છે અને પ્રી ડાયાબિટીસને રિવર્સ કરવું પણ શક્ય છે.
લિપિડ પ્રોફાઈલ ટેસ્ટ પણ નિયમિત કરાવવો જોઈએ તેનાથી શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાયગ્લિસરાઈડનું સ્તર કેટલું છે તેના વિશે જાણી શકાય છે. જો શરીરમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધે તો હૃદય રોગનું જોખમ વધે છે આજના સમયમાં નાની ઉંમરમાં પણ હાર્ટ અટેકની સમસ્યા વધી રહી છે, જો લિપિડ પ્રોફાઈલ સમયાંતરે કરવામાં આવે તો શરીરમાં વધતા જોખમ વિશે જાણી શકાય છે. હેલ્ધી ડાયટ, નિયમિત વ્યાયામ અને લાઈફસ્ટાઈલ બદલીને કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. પરંતુ આ ત્યારે શક્ય બને છે જ્યારે લિપિડ પ્રોફાઈલ નિયમિત કરવામાં આવે.
બ્લડ પ્રેશરને સાઇલેન્ટ કિલર પણ કહેવાય છે કારણ કે શરૂઆતના સ્ટેજમાં તેના કોઈ લક્ષણ પણ દેખાતા નથી પરંતુ જો બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવામાં ન આવે તો તેના કારણે હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને કિડની સંબંધિત બીમારીનું જોખમ વધે છે. તેથી વર્ષમાં એક વખત બ્લડ પ્રેશર પણ ચેક કરાવવું જોઈએ.
થાઈરોઈડની સમસ્યા મહિલાઓમાં ઝડપથી વધતી હોય છે થાઈરોઈડ હોર્મોન અસંતુલિત થવા પર વજન વધવા લાગે છે અથવા તો ઘટવા લાગે છે. આ સિવાય થાઈરોઈડના કારણે થાક, નબળાઈ, વાળ ખરવા, મૂડ સ્વિંગ જેવી સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. મોટાભાગે મહિલાઓ આ લક્ષણને સામાન્ય સમજી ઇગ્નોર કરે છે. પરંતુ ઘણી વખત આ લક્ષણો થાઈરોઈડના કારણે પણ જોવા મળે છે. તેથી વર્ષમાં એક વખત થાઈરોઈડ ટેસ્ટ પણ કરાવવો જોઈએ જેથી થાઈરોઈડ વિશે સમયસર ખબર પડે અને તેની સારવાર શરૂ થઈ શકે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વર્ષમાં એક વખત વિટામિન ડી અને બી12 માટે પણ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. આજના સમયમાં લોકોમાં વિટામિન ડી અને બી12ની ખામી સામાન્ય થઈ ગઈ છે. આ બંને વિટામિનની ખામીના કારણે શરીરમાં નબળાઈ, થાક, હાડકામાં દુખાવો, યાદશક્તિ નબળી પડી જવી અને અન્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેથી વર્ષમાં એક વખત વિટામિન ડી અને બી12 માટે ટેસ્ટ કરાવવા.